भारत ने E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लाने का रास्ता साफ किया
- इसमें E20 पेट्रोल, E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों और B100 बायोडीजल से जुड़े बदलाव शामिल हैं
- संबंधित एमिशन सर्टिफिकेशन टेबल में E10 पेट्रोल की जगह E20 पेट्रोल को शामिल किया गया है
- मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल, E100 ईंधन को सपोर्ट करती है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 23 अक्टूबर 2026 को एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) के माध्यम से नियमों में संशोधन किया, जिसमें उपयुक्त वाहनों में E100 के इस्तेमाल का प्रावधान शामिल किया गया है. इन संशोधित नियमों के तहत, नियम 115 के अंतर्गत ईंधन से जुड़ी कई प्रविष्टियों में E85 के साथ-साथ E100 को भी शामिल किया गया है. इस संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के रूप में डिज़ाइन किए गए वाहनों में, संशोधित नियमों के अनुसार E85 या E100 का उपयोग किया जाएगा.
E85 एक ऐसा ईंधन मिश्रण है जिसमें 85% तक इथेनॉल होता है, और बाकी हिस्से में मुख्य रूप से पेट्रोल होता है. E100 का मतलब ऐसा ईंधन है जिसमें 100% इथेनॉल होता है. इन दोनों ईंधनों का इस्तेमाल उन वाहनों में किया जा सकता है जिन्हें विशेष रूप से इनके इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया हो या उनमें ज़रूरी बदलाव किए गए हों.
E100 को शामिल करने से मौजूदा नियमों में ईंधन से जुड़े संदर्भ अपडेट हो जाते हैं. हालाँकि, इस संशोधन का मतलब यह नहीं है कि सभी पेट्रोल वाहन E85 या E100 पर चल सकते हैं. वाहनों को इस तरह से डिज़ाइन या तैयार किया जाना चाहिए कि वे संबंधित ईंधन का उपयोग कर सकें. यह संशोधन अप्रैल 2026 में जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद किया गया है.
इसके अलावा, संशोधित नियमों में संबंधित उत्सर्जन प्रमाणन तालिका (emission certification table) में E10 पेट्रोल के उल्लेख को बदलकर E20 पेट्रोल कर दिया गया है. E20 पेट्रोल में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिला होता है, जबकि E10 में 10% इथेनॉल होता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संबंधित उत्सर्जन प्रमाणन तालिका में B10 के उल्लेख को भी बदलकर B100 कर दिया है, जिससे मौजूदा नियमों में बताए गए ईंधन वर्गीकरण को अपडेट किया गया है.
इन बदलावों में उत्सर्जन परीक्षण तालिकाओं से जुड़ी तकनीकी सुधार भी शामिल हैं, जिनमें कुछ कॉलम शीर्षकों, मापन इकाइयों और संख्यात्मक मानों में किए गए बदलाव शामिल हैं.
फिलहाल, मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल - जिसे कुछ महीने पहले रु.7.24 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया था - भारत की इकलौती ऐसी फ्लेक्स-फ्यूल कार है जो E100 फ्यूल को सपोर्ट करती है. इसमें 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला K12N इंजन लगा है, जिसमें अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन और E100 के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया ECU दिया गया है. यह इंजन 90 bhp की ताकत और 113.7 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
दोपहिया वाहनों में, सुज़ुकी जिक्सर 250 और यामाहा FZ के फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल E85 तक के इथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं. यामाहा FZ की शुरुआती कीमत रु.1.24 लाख है, जबकि सुज़ुकी जिक्सर 250 की कीमत रु.1.98 लाख है. हीरो की कुछ मोटरसाइकिलें भी फ्लेक्स-फ्यूल वर्ज़न में उपलब्ध हैं.
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