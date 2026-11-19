भारत में बनी होंडा रेबेल 500, रु.4.50 लाख में हुई लॉन्च
- इसकी 2025 CBU कीमत से रु.62,000 सस्ती
- ई-क्लच (E-Clutch) वेरिएंट की कीमत रु.4.90 लाख (एक्स-शोरूम) है
- पूरे देश में रु.5,000देकर बुकिंग शुरू हो गई है
भारत में बनी होंडा रेबेल 500 को रु.4.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कीमत 2025 में CBU इम्पोर्ट के तौर पर पेश किए गए मॉडल की तुलना में रु.62,000 कम है. स्थानीय स्तर पर निर्मित इस मॉडल में ई-क्लच सिस्टम का विकल्प भी मिलता है, जिसकी कीमत रु.4.90 लाख है. तुलना के लिए, सिंगल-सिलेंडर रेबेल 300 की कीमत रु.2.22 लाख है, जिसका मतलब है कि रेबेल 500 इससे रु.2.68 लाख अधिक महंगी है. इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके लिए रु.5,000 का टोकन अमाउंट देना होगा. वहीं, इसकी डिलीवरी मार्च 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है.
पूरे भारत में रु.5,000 में बुकिंग शुरू हो गई है, हालांकि ग्राहकों को डिलीवरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. होंडा का कहना है कि पूरी स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में की जाएगी, और इसके कुछ समय बाद ही डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है. रेबेल 500 को विशेष रूप से कंपनी की बिगविंग डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा.
भारत में बने मॉडल में 50% लोकलाइजेशन (स्थानीयकरण) होने की उम्मीद है, हालांकि इसका इंजन बाहर से ही मंगाया जाएगा. यह दो वेरिएंट और दो रंगों - मेटैलिक ग्रे और ड्यून ब्राउन - में उपलब्ध है.
रेबेल 500 में 471 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो NX500 में भी इस्तेमाल होता है. यह 8,500 rpm पर 46 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 43.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
रेबेल 500 में अब 3.5-इंच का गोल TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो पहले वाले CBU मॉडल के LCD यूनिट की जगह लेता है. इसमें होंडा रोडसिंक (Honda RoadSync) की सुविधा है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है. इसके अलावा, इसमें होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल भी दिया गया है, और ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS मौजूद है.
रेबेल 500 पारंपरिक क्रूज़र डिज़ाइन पर आधारित है, जिसमें बाइक का रुख काफी नीचे की ओर है और सीट की ऊंचाई सिर्फ 690 mm है. इसका 1,490 mm का व्हीलबेस इसे काफी लंबा लुक देता है, और इसका कर्ब वेट 191 kg है. 125 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी कम है, इसलिए ऊंचे स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है.
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