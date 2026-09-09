logo
Select City

भारत में लेवल 2 ADAS वाली कारें, जिनकी कीमत है रु. 25 लाख से कम

कारएंडबाइक-टीम
कारएंडबाइक-टीम
1 मिनट पढ़ें
Sep 09, 2026, 11:41 AM
हमें फॉलो करें
भारत में लेवल 2 ADAS वाली कारें, जिनकी कीमत है रु. 25 लाख से कम
हाइलाइट्स
  • होंडा अमेज़ भारत की सबसे सस्ती कार है लेवल 2 एडीएएस के साथ।
  • महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सॉन और ह्यूंडई वेन्यू जैसी एसयूवी अब 15 लाख रुपये से कम में एडीएएस ऑफर करती हैं।
  • महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ 25 लाख रुपये से कम में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली एडीएएस एसयूवी में से एक है।

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम(ADAS) कभी सिर्फ महंगी लग्जरी कारों तक सीमित थे. लेकिन अब वह बात नहीं रही. आजकल जो लोग 25 लाख रुपये से भी कम खर्च कर रहे हैं, वे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसी सुविधाएं कई लोकप्रिय कारों पर पा सकते हैं। हालांकि एडीएएस कभी भी सुविधा जनक ड्राइविंग की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये हाईवे पर आपकी यात्रा सुरक्षित बना देता है.

लेवल 2 ADAS असल में क्या करता है?

कारों को देखने से पहले, यह समझना जरूरी है कि लेवल 2 एडीएएस असल में क्या करता है. लेवल 2 एडीएएस कैमरे, रेडार सेंसर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर ड्राइवर को रोज़मर्रा की ड्राइविंग में मदद करता है। गाड़ी में अगर कोई दुर्घटना की आशंका हो तो खुद ब्रेक लगा सकता है, गाड़ी को सड़क के बीच में रख सकता है, आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकता है और ड्राइवर को आसपास के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दे सकता है.

यह याद रखना जरूरी है कि एडीएएस एक ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक नहीं. आपको अब भी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखने होंगे और पूरी तरह से ध्यान देना होगा। यहाँ कुछ गाड़ियां दी गई हैं जो अभी उपलब्ध हैं.

1. होंडा अमेज़

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: जेड एक्स ट्रिम्स

कीमत: 9.25 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

Amaxe

तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ फिलहाल भारत में लेवल 2 एडीएएस वाली सबसे सस्ती कार है। यह होंडा सेंसिंग को कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में लेकर आती है, जिससे एडवांस्ड सुरक्षा सुविधाएं अब और भी आसानी से उपलब्ध|

मुख्य ADAS फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • लेन कीप असिस्ट
  • कोलीजन मिटिगेशन ब्रेकिंग
  • रोड डिपार्चर मिटिगेशन
  • ऑटो हाई बीम

अपने ADAS पैकेज के अलावा, अमेज़ में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, सीवीटी ऑटोमेटिक ऑप्शन, छह एयरबैग और आरामदायक सवारी प्रदान करती है।

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: सबसे सस्ती लेवल 2 एडीएएस कार जिसमें आसान शहर ड्राइविंग और शानदार वैल्यू हो।

2. महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: एक्स एक्स 5 एल और एक्स एक्स 7 एल

कीमत: 11.91 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

xuv 3x0

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसके अलावा, यह आजकल एसयूवी में सबसे सस्ती रडार-आधारित लेवल 2 एडीएएस सिस्टम में से एक भी है। यह एक्स एक्स 5 एल और एक्स एक्स 7 एल वेरिएंट्स पर उपलब्ध है।

मुख्य ADAS फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग
  • लेन कीप असिस्ट
  • लेन डिपार्चर वार्निंग
  • फॉरवर्ड कोलीजन वार्निंग

इसमें दो 10.25-इंच डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, हर्मन कर्डन ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन दोनों विकल्प हैं।

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: एक फीचर-पैक्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें कीमत के हिसाब से सबसे बेहतरीन एडीएएस पैकेज हो।

3. होंडा सिटी

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: वी, वीएक्स और जेड एक्स

कीमत: 13.30 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

honda city

होंडा सिटी एक लंबे समय से चलने वाली मॉडल है, और यह भारत में शहर और हाईवे सेडान के विकल्पों में से एक है, साथ ही इसकी होंडा सेंसिंग लेवल 2 एडीएएस सिस्टम सबसे अच्छा और इस्तेमाल करने में आसान ।

मुख्य एडीएएस फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • लेन कीप असिस्ट
  • कोलीजन मिटिगेशन ब्रेकिंग
  • रोड डिपार्चर मिटिगेशन
  • ऑटो हाई बीम

इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, एक मजबूत हाइब्रिड, इसकी सीटों में पर्याप्त लेगरूम है जिससे सवारी आरामदायक रह सकते है ।

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: एक सेडान जो लंबी हाईवे ड्राइव को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाती है।

4. टाटा नेक्सॉन

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: फियरलेस+ पीएस डीटी डीसीए आगे से शुरू

कीमत: 13.62 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

nexon

टाटा नेक्सॉन अपनी 5-स्टार भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग को एक संपूर्ण लेवल 2 एडीएएस पैकेज के साथ मिलाती है, जिससे यह सबसे सुरक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है।

मुख्य ADAS फीचर्स

  • आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग
  • फॉरवर्ड कोलीजन वार्निंग
  • लेन कीप असिस्ट
  • ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
  • ट्रैफिक साइन रिकग्निशन

एडीएएस के साथ, आपको 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और उच्च वेरिएंट्स पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं।

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: सुरक्षित और आधुनिक फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ।

5. ह्यून्दै वेन्यू

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: एचएक्स10 ट्रिम्स

कीमत: 14.64 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

venue

ह्यून्दै वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ह्यून्दै स्मार्टसेंस लेवल 2 ADAS और इसे एक फीचर-रिच कैबिन के साथ मिलाती है.

मुख्य ADAS फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • लेन कीप असिस्ट
  • फॉरवर्ड कोलीजन वार्निंग
  • ड्राइवर अटेंशन वार्निंग
  • हाई बीम असिस्ट

अन्य खासियतों में ड्यूल कनेक्टेड स्क्रीन, बोस ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो फीचर्स से भरी हो और आसानी से उपयोग करने के लिए ड्राइवर असिस्टेंस तकनीक हो।

6. होंडा एलिवेट

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: जेड एक्स ट्रिम्स

कीमत: 14.98 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

elevate

होंडा एलिवेट उन खरीदारों के लिए है जो व्यावहारिक एसयूवी में लेवल 2 ADAS ढूंढ रहे हैं,

होंडा उच्च वेरिएंट्स पर अपने होंडा सेंसिंग पैकेज ऑफर करता है, जिससे एलिवेट शहर और हाईवे दोनों ड्राइविंग के लिए एक शानदार विकल्प बन जाती है।

मुख्य एडीएएस फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • लेन कीप असिस्ट
  • कोलीजन मिटिगेशन ब्रेकिंग
  • रोड डिपार्चर मिटिगेशन
  • ऑटो हाई बीम

ADAS के अलावा, एलिवेट एक विशाल कैबिन, 458-लीटर बूट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन प्रदान करती है.

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: एक आरामदायक पारिवारिक एसयूवी जिसमें विश्वसनीय होंडा इंजीनियरिंग और एक अच्छा एडीएएस सिस्टम हो।

7. महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: एक्स एक्स 7टी आगे से

कीमत: 20.99 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

7x0

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ रु,25 लाख से कम में उपलब्ध सबसे एडवांस्ड लेवल 2 ADAS पैकेज में से एक ऑफर करती है. यह विशेष रूप से उन खरीदारों के लिए प्रभावशाली है जो हाईवे पर बहुत समय बिताते हैं.

मुख्य ADAS फीचर्स

  • एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो
  • लेन कीप असिस्ट
  • स्मार्ट पायलट असिस्ट
  • ट्रैफिक साइन रिकग्निशन
  • आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग

एक्सयूवी 7XO को भी पेट्रोल और डीज़ल इंजन विकल्प, ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले, एक 540-डिग्री कैमरा, एक प्रीमियम हर्मन कर्डन ऑडियो सिस्टम और एक विशाल कैबिन मिलती है.

यह चुनें अगर आप चाहते हैं: सबसे कम्पलीट पारिवारिक एसयूवी जिसमें उत्कृष्ट हाईवे-फोकस्ड ADAS हो.

विचार करने के लिए अन्य विकल्प

एमजी एस्टोर

लेवल 2 एडीएएस वेरिएंट: सेवी प्रो सीवीटी आगे से

कीमत: 15.30 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

mg astor

एमजी एस्टोर भारत में अपने सेगमेंट में लेवल 2 ADAS पेश करने वाली पहली एसयूवी में से एक थी. यह एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाओं के साथ-साथ एक प्रीमियम दिखने वाली कैबिन भी ऑफर करती है।

ह्यून्दे वर्ना

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: HX8 टर्बो आगे से

कीमत: रु.14.89 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

verna

अगर सेडान स्पेस में और विकल्प चाहते हैं, तो ह्यून्दे वरना विचार करने योग्य है. इसका लेवल 2 ADAS पैकेज सेगमेंट में सबसे व्यापक है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन और फीचर-लोडेड कैबिन इसे लंबी दूरी में ड्राइवर के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है .

किया सेल्टॉस

लेवल 2 ADAS वेरिएंट: एचटीएक्स (ए) आईवीटी आगे से

कीमत: रु.17.02 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

seltos

किया सेल्टॉस मिड-साइज़ एसयूवी में सबसे फीचर रिच ADAS पैकेज में से एक ऑफर करती है.कई इंजन विकल्प, प्रीमियम इंटीरियर और आरामदायक राइड को मिलाकर, यह एक लोकप्रिय पारिवारिक एसयूवी है.

सही ADAS कार चुनना

हर खरीदार को एक जैसा एडीएएस पैकेज नहीं चाहिए. अगर आप हाईवे पर बहुत समय बिताते हैं, तो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और आटोनोमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं लंबी ड्राइव को सुरक्षित और आरामदायक बनाती हैं.

अगर आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है, तो हो सकता है कि आप इन सुविधाओं का उतना इस्तेमाल न करें. उस स्थिति में, वह कार चुनने में ज़्यादा समझदारी है जो आपके बजट और सामान्य जरूरतों के अनुसार हो.

# seltos# amaze# nexon# level 2 adas# Cars# Auto Industry

संबंधित समाचार

Nissan Tekton Tekna+ vs Kia Seltos GTX (O): Top Spec Variants Compared
3 मिनट पढ़े
निसान Tekton टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O), सबसे महंगे वैरिएंट की तुलना, कौन-किस पर भारी
2026 Kia Seltos: Variants, Features, Prices Explained
1 मिनट पढ़ें
2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
New-Gen Kia Seltos Spotted Testing In India
1 मिनट पढ़ें
नई पीढ़ी की किआ सेल्टॉस भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
Tata Nexon To Get A Panoramic Sunroof
1 मिनट पढ़ें
टाटा नेक्सॉन में मिलेगी पैनोरमिक सनरूफ
Tata Nexon iCNG Makes India Debut
1 मिनट पढ़ें
टाटा नेक्सॉन iCNG भारत में हुई पेश

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में लेवल 2 ADAS वाली कारें, जिनकी कीमत है रु. 25 लाख से कम