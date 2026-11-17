भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे ने अपनी नई महिंद्रा XEV 9S की डिलीवरी ले ली है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें दुबे अपनी महिंद्रा XEV 9S की डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि उन्होंने टॉप-एंड 'पैक थ्री' (Pack Three) वेरिएंट चुना है, जिसकी कीमत रु.27.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें 79 kWh का बैटरी पैक लगा है, जो 679 km तक की रेंज देने का दावा करता है.

दुबे सीमित ओवरों के प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं. दुबे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से भी खेल चुके हैं. उन्हें मुख्य रूप से एक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी से योगदान देने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है.

XEV 9S के 79 kWh बैटरी पैक के साथ एक मोटर दी गई है, जो 286bhp की ताकत और 380Nm का टॉर्क पैदा करती है. यह 180kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसे लगभग 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.

फीचर्स की बात करें तो, पूरी रेंज में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. यह स्नैपड्रैगन 8295 चिपसेट पर काम करता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए, इसमें 5G सपोर्ट भी दिया गया है.

इसके अलावा, 12.3-इंच के पैसेंजर डिस्प्ले में पहले से इंस्टॉल किए गए OTT और अन्य एप्लिकेशन मिलते हैं. अतिरिक्त सुविधा के लिए, XEV 9S में एक इन-कार कैमरा भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉल करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फोटो लेने के लिए किया जा सकता है.

'पैक थ्री' वेरिएंट में महिंद्रा का 'विज़न एक्स' ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो विंडस्क्रीन पर रंगीन नेविगेशन और ड्राइविंग गाइड दिखाता है.

सुरक्षा के लिए, इस SUV में 360-डिग्री कैमरे, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिए गए हैं. इसके टॉप मॉडल में लेवल 2+ ADAS भी मिलता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, और ऑटो पार्किंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.