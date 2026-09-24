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इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 3 का अस्थायी कैलेंडर जारी

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 24, 2026, 07:24 PM
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इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन 3 का अस्थायी कैलेंडर जारी
हाइलाइट्स
  • यह सीज़न दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक चलेगा
  • ISRL सीज़न 3 में तीन रेस वीकेंड होंगे
  • भारतीय राइडर्स छह महाद्वीपों के इंटरनेशनल राइडर्स के साथ मुकाबला करेंगे

इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (ISRL) ने सीज़न 3 के लिए अस्थायी कैलेंडर की पुष्टि कर दी है. यह इवेंट 'फेडरेशन ऑफ़ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ़ इंडिया' के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. चैंपियनशिप में तीन राउंड होंगे, और हर राउंड दो दिनों तक चलेगा.

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले ही बजाज पल्सर NS200 और NS400Z के TFT वेरिएंट डीलरशिप पर पहुँचे

पहला राउंड 19 और 20 दिसंबर, 2026 को होगा, इसके बाद दूसरा राउंड 23 और 24 जनवरी, 2027 को होगा. तीसरा और आखिरी राउंड 6 और 7 फरवरी, 2027 को होगा। तीनों राउंड के लिए वेन्यू की घोषणा अभी बाकी है.

Indian Supercross Racing League 1

हर रेस वीकेंड में ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन, क्वालिफाइंग हीट और मुख्य रेस शामिल होंगी. भारतीय राइडर्स छह महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरनेशनल राइडर्स के साथ मुकाबला करेंगे.

तीसरे सीज़न में 'इंडियन फ्यूचर्स' कैटेगरी और एक नई फ़्रैंचाइज़ी भी शामिल की जाएगी.

ISRL के अनुसार, इन बदलावों का मकसद चैंपियनशिप का विस्तार करना और भारतीय रेसिंग टैलेंट को एक मंच प्रदान करना हैं.


ISRL ने सीज़न 3 के लिए 'फ़ैन पार्क्स' की वापसी का भी ऐलान किया है. यहाँ दर्शकों के लिए कई तरह की गतिविधियाँ होंगी और उन्हें रेसिंग के अलावा खेल, राइडर्स और टीमों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा.


ISRL ने बताया कि पिछले सीज़न के तीनों राउंड में 55,000 से ज़्यादा दर्शक शामिल हुए थे. लीग के तीसरे सीज़न में भी भारतीय राइडर्स के साथ-साथ विदेशी राइडर्स भी हिस्सा लेंगे.

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