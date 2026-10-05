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भारत की 10 सबसे सस्ती ADAS कारें: कीमत और फीचर्स की पूरी लिस्ट

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 5 October 2026, 20:26 IST
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भारत की 10 सबसे सस्ती ADAS कारें: कीमत और फीचर्स की पूरी लिस्ट
हाइलाइट्स
  • 2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में पहली बार लेवल 2 ADAS दिया गया है. यह इसके टॉप वेरिएंट अल्फा (O) में उपलब्ध है.
  • होंडा अमेज, महिंद्रा XUV 3XO और होंडा सिटी जैसी कारों में भी ADAS मिलता है, लेकिन यह सभी वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है.
  • ADAS की मदद से ड्राइवर को कार चलाने के लिए गाइडेंस मिलता है. यह पूरी तरह से अपने आप चलाने वाली कोई तकनीक नहीं है, इसलिए ड्राइवर का ध्यान सड़क पर रहना जरूरी है.
Honda Amaze LT 11 jpg

कुछ साल पहले तक ADAS सिर्फ़ महंगी लग्ज़री कारों की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब यह रु.10 लाख से कम की कारों में भी पहुंच गया है. अमेज़ इस लिस्ट में सबसे किफायती है, और नई बलेनो ने इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में पहली बार पेश किया है. वहीं, निसान टेक्टॉन जैसी नई SUV थोड़ी ऊंची कीमत पर ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ आती है.

ADAS क्या है और लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फ़र्क है

ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो कैमरा और रडार की मदद से ड्राइवर को टक्कर से बचने में मदद करता है. लेवल 1 में आम तौर पर कोलिजन वॉर्निंग, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, जबकि लेवल 2 में इनके साथ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी जुड़ जाते हैं.

फ़ीचरलेवल 1लेवल 2
फ़ॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंगहांहां
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंगहांहां
लेन कीप असिस्टहांहां
एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोलनहींहां
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंगनहींहां
लेन सेंटरिंग असिस्टनहींहां

भारत की 10 सबसे सस्ती ADAS कारें: वेरिएंट और कीमत

Sr. No.कारADAS वेरिएंटADAS लेवलएक्स-शोरूम कीमत
1होंडा अमेजZXलेवल 2रु.9.39 लाख
2मारुति सुजुकी बलेनोअल्फा (O)लेवल 2रु.9.50 लाख
3महिंद्रा XUV 3XOAX5 Lलेवल 2करीब रु.11.50 लाख
4होंडा सिटीVलेवल 2करीब रु.13.5 लाख
5टाटा नेक्सनफ़ियरलेस+ PSलेवल 2करीब रु.13.53 लाख
6किआ सोनेटGTX+लेवल 1करीब रु.13.50 लाख
7हुंडई वेन्यूHX10लेवल 2करीब रु.14.56 लाख
8होंडा एलिवेटZXलेवल 2करीब रु.15 लाख
9एमजी एस्टरसैवी प्रोलेवल 2करीब रु.15.16 लाख
10निसान टेक्टॉनटेकना T160 MTADAS (15 फ़ीचर्स)रु.15.39 लाख

अमेज और बलेनो की कीमत में सिर्फ़ रु.11,000 के आसपास का फ़र्क है, और दोनों रु.10 लाख से नीचे ADAS देती हैं. इसके बाद कीमत सीधे रु.11.50 लाख पर पहुंच जाती है, जहां XUV 3XO सबसे सस्ती ADAS SUV है. इस लिस्ट की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार की कीमत में करीब रु.6 लाख का फ़र्क है.

2026 Baleno 26

हैचबैक और सेडान: अमेज, बलेनो और सिटी

होंडा अमेज में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है और ADAS सिर्फ़ टॉप ZX वेरिएंट में दिया गया है. इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेनवॉच कैमरा जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. यह अपने सेगमेंट की इकलौती सब-4-मीटर सेडान है, जिसमें ADAS की सुविधा है.

मारुति सुजुकी बलेनो के 2026 फेसलिफ्ट में लेवल 2 ADAS सिर्फ़ अल्फा (O) वेरिएंट में मिलता है. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसी वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं. इसके मैनुअल वेरिएंट की कीमत रु.9.50 लाख और AMT की रु.9.99 लाख है.

होंडा सिटी के 2026 फेसलिफ्ट में लेवल 2 ADAS V वेरिएंट से ही मिलने लगता है, जो इसका बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है. यह लिस्ट की सबसे बड़ी सेडान है, लेकिन कीमत भी अमेज और बलेनो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है.

3 XO

कॉम्पैक्ट SUV: XUV 3XO, नेक्सन, सोनेट और वेन्यू

महिंद्रा XUV 3XO में लेवल 2 ADAS AX5 L और AX7 L वैरिएंट में मिलता है. इसमें फ़ॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसके ADAS वैरिएंट में पेट्रोल और डीज़ल, दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

टाटा नेक्सन में अक्टूबर 2025 में लेवल 2 ADAS जोड़ा गया. यह सिर्फ़ फ़ियरलेस+ PS वैरिएंट में मिलता है, जो 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें डीज़ल, मैनुअल या CNG का विकल्प नहीं है.

किआ सोनेट में सिर्फ़ लेवल 1 ADAS मिलता है, जो GTX+ और X-Line वैरिएंट तक सीमित है. इसमें फ़ॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग जैसे फ़ीचर्स हैं. इन वैरिएंट्स में मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प नहीं मिलता.

हुंडई वेन्यू के नए मॉडल में लेवल 2 ADAS मिलता है, और इसका ADAS वैरिएंट HX10 है. सोनेट के मुकाबले वेन्यू में ज़्यादा एडवांस्ड ADAS फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है.

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मिड-साइज़ SUV: एलिवेट, एस्टर और टेक्टॉन

होंडा एलिवेट के टॉप ZX वेरिएंट में कोलिजन मिटिगेशन, लेन कीप असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे लेवल 2 फ़ीचर्स मिलते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस अपनी क्लास में सबसे ज्यादा में से एक है.

एमजी एस्टर में ADAS सैवी प्रो वैरिएंट में मिलता है, और इसकी शुरुआती कीमत करीब रु.15.16 लाख है. हालांकि, यह कार बाज़ार में बहुत ज़्यादा नहीं बिकती.

निसान टेक्टॉन इस लिस्ट की सबसे नई कार है, जिसे जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया. इसमें ADAS टेकना वैरिएंट से मिलता है, जिसमें 15 फ़ीचर्स हैं, जबकि टेकना+ में 17 फ़ीचर्स मिलते हैं. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन शामिल हैं. इसे भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग भी मिली है.

कुल मिलाकर, इस लिस्ट की हर कार की अपनी-अपनी खूबियां हैं. अमेज उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जिन्हें सेडान चाहिए, जबकि बलेनो उन खरीदारों को पसंद आएगी जो हैचबैक में लेवल 2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स चाहते हैं. रु.11.50 लाख से रु.14 लाख के बीच SUV चाहने वाले खरीदारों के लिए XUV 3XO और नेक्सन बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी देती हैं, जबकि सोनेट में लेवल 1 ही मिलता है. वहीं, एलिवेट, एस्टर और टेक्टॉन उन खरीदारों के लिए हैं जिन्हें बड़ी SUV में ADAS चाहिए. लेकिन अगर आपका बजट रु.10 लाख से कम है, तो पूरी लिस्ट में सिर्फ़ दो ही कारें हैं जिनमें ADAS मिलता है.


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