होंडा CB500 के इंजन क्षमता और वज़न का हुआ खुलासा
- दो वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड और ई-क्लच में उपलब्ध
- ई-क्लच तकनीक की मदद से बिना क्लच के गियर बदले जा सकते हैं
- 286 cc का इंजन 27.2 bhp की पावर और 24.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने भारत के लिए रेबेल 300 (Rebel 300) के विस्तृत स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है. इस साल अगस्त में भारत में लॉन्च की गई रेबेल 300 दो वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड और ई-क्लच - में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.2.22 लाख (एक्स-शोरूम) है. रेबेल 300 की बुकिंग अभी चल रही है, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है.
होंडा रेबेल 300: इंजन स्पेसिफिकेशन्स
मुख्य बात से शुरुआत करें तो, रेबेल 300 में 286 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 8000 rpm पर 27.2 bhp की ताकत और 6250 rpm पर 24.5 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में, ताकत को पिछले पहियों तक पहुँचाने के लिए 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी शामिल है. E-Tech वेरिएंट में भी लगभग यही हार्डवेयर है, लेकिन इसमें होंडा की 'E-Tech क्लचलेस गियर शिफ्ट' तकनीक जोड़ी गई है. इसकी मदद से, राइडर को क्लच का इस्तेमाल किए बिना ही गियर बदलने की सुविधा मिलती है.
होंडा रेबेल 300: आयाम और वज़न
इसके डाइमेंशन की बात करें तो, रेबेल 300 की लंबाई 2200 mm, चौड़ाई 808 mm और ऊंचाई 1125 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 1506 mm है. बॉबर-स्टाइल लुक वाली रेबेल 300 में 690 mm की कम सीट ऊंचाई दी गई है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 129 mm है.
वज़न की बात करें तो, रेबेल 300 स्टैंडर्ड का वज़न 173 kg है, जबकि ई-क्लच वाले मॉडल का वज़न 176 kg है, क्योंकि इसमें ई-क्लच सिस्टम से जुड़े अतिरिक्त मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं.
होंडा रेबेल 300: साइकिल पार्ट्स
होंडा ने रेबेल 300 के साइकिल पार्ट्स को काफी सरल रखा है. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ ट्विन शॉक दिए गए हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक मौजूद हैं. इसमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है. इस मोटरसाइकिल में आगे और पीछे दोनों तरफ 16-इंच के पहिए लगे हैं; आगे 130/90 सेक्शन का टायर है, और पीछे 150/80 सेक्शन का टायर दिया गया है.
होंडा रेबेल 300: फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, रेबेलl 300 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इस क्लस्टर को 'होंडा रोडसिंक' (Honda RoadSync) ऐप के जरिए यूजर के स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. रेबेल 300 में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED टेललाइट भी स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं, और स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए इसमें एक USB टाइप-C आउटलेट भी मौजूद है.
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