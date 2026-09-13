अमिताभ बच्चन के 1980 के दशक के शानदार कार कलेक्शन की झलक

हम सबने 80 के दशक वाले ट्रेंड को देखा है, जिसमें लोग अपनी मॉडर्न तस्वीरों को रेट्रो लुक में बदल रहे हैं और उस दशक की यादें ताज़ा कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई एक भारतीय सेलिब्रिटी है जो 80 के दशक के लुक को पूरी तरह असली जैसा दिखा सकता है, तो वह अमिताभ बच्चन हैं.

भारत में ग्लोबल लक्ज़री ब्रांड्स के आने से बहुत पहले ही, बॉलीवुड सुपरस्टार ने शानदार कारों के कलेक्शन के लिए अपनी पहचान बना ली थी. और उस दौर में, जब भारत में कारें इम्पोर्ट करना बहुत मुश्किल था, कोई अनोखी कार रखना आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी बात थी. मज़बूत जापानी 4x4 गाड़ियों से लेकर शानदार जर्मन लक्ज़री सेडान तक, बच्चन की कारें उनके बड़े-से-बड़े स्क्रीन वाले व्यक्तित्व और 1980 के दशक के भारत के बिल्कुल अलग ऑटोमोटिव माहौल, दोनों की झलक दिखाती थीं.

1980 के दशक में भारत में कारें इतनी अलग क्यों थीं?

बच्चन के गैराज को समझने के लिए, उस बाज़ार को समझना ज़रूरी है जहाँ से वे गाड़ियाँ खरीदते थे। उदारीकरण से पहले के दौर में ज़्यादातर समय भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग आयात पर कड़े प्रतिबंधों और लाइसेंसिंग कंट्रोल के दायरे में काम करता था। खरीदारों के पास पैसेंजर कारों के बहुत कम विकल्प थे, जबकि पूरी तरह से आयात की गई गाड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल था.

1983 में मारुति उद्योग की पहली कार के आने से यह माहौल बदलने लगा, लेकिन भारत का कार मार्केट आज के मार्केट से बहुत अलग था. इसी वजह से अमिताभ बच्चन के कलेक्शन में शामिल कारें बहुत दिलचस्प हैं. ये सिर्फ़ महंगी कारें नहीं थीं. कुछ कारें इसलिए खास थीं क्योंकि उन्हें भारत में पाना मुश्किल था.

1. टोयोटा लैंड क्रूज़र FJ60: बड़ी 4x4 गाड़ी

टोयोटा लैंड क्रूज़र FJ60 शायद वह कार है जो बच्चन की गाड़ियों के प्रति मज़बूत और रफ़-एंड-टफ़ पसंद को सबसे अच्छी तरह दिखाती है. FJ60 टोयोटा की 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र फ़ैमिली का हिस्सा थी, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था. इसका कैबिन ज़्यादा आरामदायक और फ़ैमिली के हिसाब से बनाया गया था, जिससे यह मुश्किल रास्तों और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों के लिए सही थी.

ज़्यादातर आम लग्ज़री सेडान कारों के उलट, लैंड क्रूज़र अपने मालिक को शहर की सीमाओं से बहुत दूर ले जा सकती थी. इसमें फोर-व्हील-ड्राइव हार्डवेयर और मज़बूत बनावट थी, जिसे मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था. साथ ही, इसके बड़े आकार की वजह से इसे वैसी ही शानदार सड़क मौजूदगी रोड प्रेसेंस) मिली, जैसी भारत के सबसे बड़े फ़िल्म स्टार से जुड़ी कार से उम्मीद की जाती है. FJ60 बच्चन के कलेक्शन के बारे में एक अहम बात भी बताती है: उन्हें सिर्फ़ आम लग्ज़री कारों में ही दिलचस्पी नहीं थी.

2. मर्सिडीज़-बेंज़ W126 S-क्लास: जर्मन लग्ज़री का आगमन

अगर लैंड क्रूज़र मज़बूती की पहचान थी, तो मर्सिडीज़-बेंज़ W126 S-क्लास नफ़ासत और शान की निशानी थी. S-क्लास की W126 जेनरेशन को 1979 में इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया था और यह 1980 के दशक में मर्सिडीज़-बेंज़ की सबसे खास लग्ज़री कारों में से एक बन गई. बच्चन जैसे बड़े भारतीय सेलिब्रिटी के लिए, एक बड़ी मर्सिडीज़-बेंज़ सेडान का होना, आम भारतीयों द्वारा देखी जाने वाली लोकल कारों के मुकाबले एक बिल्कुल अलग ही बात थी.

W126 का लंबा और शानदार आकार उसे एक एग्जीक्यूटिव लग्ज़री कार वाली गरिमा और दबदबा देता था. लोगों पर छाप छोड़ने के लिए उसे किसी दिखावटी स्टाइल की ज़रूरत नहीं थी. यही वजह है कि उस दशक में बच्चन की ऑफ़-स्क्रीन इमेज के साथ यह कार एकदम सही मेल खाती थी—एक ऐसी इमेज जो सफल, प्रभावशाली और तेज़ी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही थी.

3. अमेरिकन V8: जब सचमुच 'बड़ा' ही 'बेहतर' था

बच्चन की गाड़ियों के इतिहास में सबसे दिलचस्प बात शायद कभी-कभी दिखाई देने वाली अमेरिकी कारें और V8 इंजन वाली गाड़ियाँ रही हैं. उस समय भारत में अमेरिकी कारें बहुत कम ही देखने को मिलती थीं. बड़े इंजन, बहुत बड़े आकार और लेफ्ट-हैंड-ड्राइव वाली ये गाड़ियाँ उस बाज़ार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थीं, जहाँ छोटी और स्थानीय रूप से बनी कारों का दबदबा था.

इस वजह से अमेरिकन V8 कार खरीदना सिर्फ़ एक आम लग्ज़री चीज़ खरीदने जैसा नहीं, बल्कि एक खास पहचान या 'स्टेटमेंट' बन गया. इसकी वजह समझना आसान है. उस दौर की अमेरिकन कारें भारत के कॉम्पैक्ट और माइलेज-फ़ोकस्ड (किफ़ायती) बाज़ार से बिल्कुल अलग सोच के साथ बनाई जाती थीं. लंबी बॉडी, चौड़ी सीटें और बड़े इंजन वाला अनुभव ऐसी चीज़ थी जो देश में बिकने वाली ज़्यादातर कारों में नहीं मिलती थी.

बच्चन जैसे कलाकार के लिए, जिनका करियर बड़े-बड़े और दमदार किरदारों पर बना था, वह अतिशयोक्ति शायद उस दौर के हिसाब से सही थी. हालाँकि, 1980 के दशक में बच्चन के गैराज में मौजूद खास अमेरिकी मॉडलों के बारे में अलग-अलग दावों का रिकॉर्ड उतना पक्का नहीं है, जितना कि लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़-बेंज़ जैसी गाड़ियों के साथ उनके जुड़ाव का है.

एक गैराज जो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब था

अमिताभ बच्चन के 1980 के दशक के कार कलेक्शन को सिर्फ़ उसकी कीमत या उसकी दुर्लभता ही दिलचस्प नहीं बनाती. टोयोटा लैंड क्रूज़र मज़बूती और दमदार क्षमता की पहचान थी. मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास जर्मन लग्ज़री और रुतबा लेकर आई. दुर्लभ अमेरिकी गाड़ियाँ एक ऐसा खास अंदाज़ और भव्यता लेकर आईं, जिसे भारत के कड़े नियमों वाले ऑटोमोटिव मार्केट में दोहराना लगभग नामुमकिन था.

ये चुनाव उस व्यक्ति के लिए भी सही थे. 1980 के दशक तक, बच्चन सिर्फ़ एक और सफल एक्टर नहीं रह गए थे. वे भारत के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, और उनकी स्क्रीन पर दिखने वाली भव्य छवि पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गई थी; उनकी कारें भी उसी छवि को दिखाती थीं. आखिरकार, जब स्टीयरिंग व्हील के पीछे अमिताभ बच्चन हों, तो कारें भी भव्य ही होनी थीं.