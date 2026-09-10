गाड़ी में HSRP नहीं है? लग सकता है भारी जुर्माना, जानिए नियम

अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में नई कार या बाइक खरीदी है, तो आपने देखा होगा कि वह पहले से ही हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ आई होगी. हालांकि, पुराने वाहनों के मालिकों को अक्सर अपनी मौजूदा नंबर प्लेट बदलकर HSRP लगवाने के लिए कहा जाता है, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में अनिवार्य है.

इसका जवाब है, हां. सरकार ने पूरे देश में वाहन पहचान प्रणाली को एक समान बनाने के लिए HSRP की शुरुआत की थी. यह सिर्फ नंबर प्लेट को मानक स्वरूप देने का काम नहीं करती, बल्कि वाहन चोरी कम करने, फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाने और अधिकारियों के लिए वाहनों की पहचान आसान बनाने में भी मदद करती है. आइए जानते हैं HSRP से जुड़ी सभी जरूरी बातें, इसमें कौन-कौन से वाहन शामिल हैं, यह सामान्य नंबर प्लेट से कैसे अलग है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है.

HSRP क्या है?

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) सरकार द्वारा अनुमोदित एक विशेष रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जिसमें कई सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं. ये फीचर्स इसे कॉपी करना या इसके साथ छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल बना देते हैं.

पुरानी नंबर प्लेटों के विपरीत, जिन्हें स्थानीय दुकानों पर बनवाया जा सकता था, HSRP केवल अधिकृत विक्रेताओं (Authorised Vendors) द्वारा बनाई जाती है और यह वाहन के रजिस्ट्रेशन विवरण से जुड़ी होती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पूरे भारत में वाहन पहचान को अधिक सुरक्षित और एकरूप बनाने के लिए HSRP की शुरुआत की थी.

HSRP कब अनिवार्य हुई?

HSRP कई वर्षों से सरकार की वाहन रजिस्ट्रेशन योजना का हिस्सा रही है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद पंजीकृत सभी नए वाहनों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया.

तब से भारत में बिकने वाली हर नई कार, बाइक और कमर्शियल वाहन डीलरशिप द्वारा लगी हुई HSRP के साथ आती है.

अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों ने चरणबद्ध तरीके से पुराने नंबर प्लेट बदलकर HSRP लगवाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इसकी समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग रही है, लेकिन नियम पूरे देश में लागू है.

HSRP को अलग क्या बनाता है?

पहली नजर में HSRP एक सामान्य नंबर प्लेट जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन इसमें कई ऐसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो इसे अधिक सुरक्षित और नक़ल करना बेहद कठिन बनाते हैं.

HSRP के प्रमुख फीचर्स और उनका महत्व

फीचर यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्रोमियम आधारित अशोक चक्र होलोग्राम (Chromium-Based Ashoka Chakra Hologram) यह सुनिश्चित करता है कि नंबर प्लेट असली और अधिकृत है. लेजर-उकेरा गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (Laser-Etched Unique Identification Number) हर नंबर प्लेट को वाहन से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है. टैम्पर-प्रूफ स्नैप लॉक (Tamper-Proof Snap Locks) नंबर प्लेट को आसानी से निकालने या बदलने से रोकते हैं. रिफ्लेक्टिव सतह (Reflective Surface) रात के समय रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ना आसान बनाती है. वाहन (VAHAN) डेटाबेस से कनेक्टेड अधिकारियों को वाहन की जानकारी का त्वरित सत्यापन करने में मदद करती है.

ये सभी फीचर्स मिलकर HSRP को पारंपरिक नंबर प्लेटों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित बनाते हैं.

सरकार ने HSRP को अनिवार्य क्यों बनाया?

इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और वाहन पहचान प्रणाली को अधिक भरोसेमंद बनाना है.

पुरानी नंबर प्लेटों की नकल करना, उन्हें दोबारा पेंट करना या बदलना अपेक्षाकृत आसान था. इससे चोरी की गई गाड़ियों या अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनों को पहचान से बचाने में मदद मिलती थी. HSRP में प्रत्येक प्लेट वाहन के आधिकारिक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से जुड़ी होती है, जिससे नकली नंबर प्लेट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.

HSRP निम्नलिखित तरीकों से भी मदद करती है:

वाहन चोरी और नंबर प्लेट धोखाधड़ी को कम करने में.

ट्रैफिक नियमों के बेहतर पालन को सुनिश्चित करने में.

कैमरों द्वारा वाहन की अधिक सटीक पहचान में.

पूरे भारत में एक समान पंजीकरण प्रणाली बनाने में.

जरूरत पड़ने पर वाहनों को ट्रेस करना आसान बनाने में.

किन वाहनों के लिए HSRP जरूरी है?

HSRP का नियम उन सभी वाहनों पर लागू होता है जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है.

इसमें शामिल हैं:

मोटरसाइकिलें, स्कूटर, कारें, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV), वैन, टैक्सी

कमर्शियल वाहन, बसें और ट्रक कुछ श्रेणियों, जैसे कुछ विंटेज वाहनों (Vintage Vehicles) के लिए राज्य के अनुसार अलग नियम या छूट हो सकती है. यदि आपके पास कोई विंटेज वाहन है, तो स्थानीय परिवहन विभाग से जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

कलर-कोडेड स्टिकर क्या है?

यदि आपके पास कार या कोई अन्य फोर-व्हीलर है, तो आपने विंडशील्ड के अंदर लगा एक रंगीन स्टिकर जरूर देखा होगा. यह HSRP प्रणाली का हिस्सा है और अधिकारियों को वाहन के ईंधन प्रकार की पहचान करने में मदद करता है.

रंगों का मतलब

स्टिकर का रंग ईंधन का प्रकार हल्का नीला (Light Blue) पेट्रोल और सीएनजी वाहन नारंगी (Orange डीजल वाहन हरा (Green) इलेक्ट्रिक वाहन (EV)

कई BS6 वाहनों में नवीनतम उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को दर्शाने के लिए स्टिकर पर अतिरिक्त हरी पट्टी (Green Strip) भी होती है.

अगर आपके वाहन में HSRP नहीं है तो क्या होगा?

HSRP के बिना वाहन चलाने पर परेशानी हो सकती है, खासकर उन राज्यों में जहां इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है.

आपके राज्य के नियमों के आधार पर आपको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

₹10,000 तक का ट्रैफिक चालान

दस्तावेजों के सत्यापन में कठिनाई

स्वामित्व ट्रांसफर में देरी

कुछ RTO सर्विस के दौरान परेशानी

वाहन फिटनेस जांच (Fitness Inspection) में समस्या, जहां लागू हो

जुर्माने की राशि कई राज्यों में अलग हो सकती है. इसलिए स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा जारी नये नियमों की जानकारी लेना हमेशा बेहतर रहता है.

क्या HSRP किसी भी नंबर प्लेट दुकान से बनवाई जा सकती है?

नहीं. HSRP केवल सरकार या वाहन निर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ही जारी की जा सकती है.

यदि आप किसी स्थानीय दुकान से दिखने में समान नंबर प्लेट बनवाते हैं, तो उसमें आवश्यक सुरक्षा फीचर्स नहीं होंगे और न ही वह आपके वाहन के आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ी होगी. इसलिए हमेशा अधिकृत पोर्टल या स्वीकृत डीलरशिप के माध्यम से ही HSRP बुक करें.

HSRP के लिए आवेदन कैसे करें?

HSRP प्राप्त करने की प्रक्रिया आमतौर पर काफी आसान होती है.

अधिकांश राज्यों में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

अपने राज्य या वाहन निर्माता के अधिकृत HSRP बुकिंग पोर्टल पर जाएं.

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

इंजन नंबर और चेसिस नंबर (Chassis Number) की जानकारी भरें.

अधिकृत फिटमेंट सेंटर और अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें.

ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.

निर्धारित तिथि पर केंद्र जाकर HSRP लगवाएं.

कुछ शहरों में योग्य वाहनों के लिए घर पर इंस्टॉलेशन (Doorstep Installation) की सुविधा भी उपलब्ध है.

HSRP की कीमत कितनी होती है?

इसकी कीमत वाहन के प्रकार, वाहन के रजिस्ट्रेशन वाले राज्य और अधिकृत सेवा प्रदाता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

सामान्य तौर पर:

वाहन का प्रकार अनुमानित लागत दो-पहिया वाहन ₹300 से ₹500 कार और एसयूवी ₹600 से ₹1,100

कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स घर पर इंस्टॉलेशन या रिप्लेसमेंट प्लेट के लिए अतिरिक्त शुल्क भी ले सकते हैं.

अगर HSRP खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या करें?

यदि दुर्घटना में आपकी HSRP क्षतिग्रस्त हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उसकी जगह स्थानीय स्तर पर बनी नंबर प्लेट न लगाएं.

इसके बजाय अधिकृत HSRP पोर्टल या डीलरशिप के माध्यम से रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन करें. इसके लिए आपको वाहन की जानकारी देनी पड़ सकती है और कुछ मामलों में प्लेट चोरी होने पर पुलिस शिकायत (Police Complaint) की प्रति भी देनी पड़ सकती है.

अधिकृत रिप्लेसमेंट कराने से नई प्लेट आपके वाहन के रिकॉर्ड से सही तरीके से जुड़ी रहती है.

क्या HSRP को किसी दूसरे वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है?

नहीं. हर HSRP विशेष रूप से एक ही वाहन के लिए बनाई जाती है और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर तथा इंजन नंबर से जुड़ी होती है.

यदि आप अपना वाहन बेचते हैं, तो HSRP उसी वाहन के साथ रहती है. इसे निकालकर किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.