क्या हैलोजन हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स में हाई-इंटेंसिटी LED बल्ब लगाना कानूनी है?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3ऑडी New Q5
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डकेटीएमएथर ई एल 01ट्रायंफयामाहा आर
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

क्या हैलोजन हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स में हाई-इंटेंसिटी LED बल्ब लगाना कानूनी है?

हैलोजन हेडलाइट रिफ्लेक्टर में तेज़ रोशनी वाला LED बल्ब लगाना अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन इस सेटअप को भारत की लाइटिंग और सड़क सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करना होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 26, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • LED बल्ब रोशनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गलत बीम पैटर्न से सामने वाले ड्राइवर को तेज चमक से परेशानी हो सकती है
  • हैलोजन रिफ्लेक्टर एक खास बल्ब के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसमें LED लगाने पर वह सही तरीके से काम नहीं कर सकता
  • बहुत ज्यादा चमक, गलत वायरिंग या नियमों के मुताबिक न किए गए बदलाव से ट्रैफिक और इंश्योरेंस से जुड़ी परेशानी हो सकती है

कार की हेडलाइट्स को अपग्रेड करते समय, कई मालिक फ़ैक्टरी हैलोजन बल्ब की जगह ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले LED बल्ब लगा लेते हैं. रात में बेहतर विज़िबिलिटी पाने का यह एक आसान तरीका लग सकता है, लेकिन हैलोजन रिफ़्लेक्टर में LED बल्ब हमेशा उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार

 

समस्या सिर्फ़ यह नहीं है कि बल्ब कितना तेज़ है. हेडलाइट को सड़क पर सही फैलाव और दिशा में रोशनी डालनी चाहिए, ताकि सामने से आ रहे दूसरे ड्राइवरों की आँखों में सीधी रोशनी न पड़े. इसीलिए, बहुत ज़्यादा पावर वाला LED बल्ब कभी-कभी आपके आस-पास के लोगों के लिए रात में गाड़ी चलाना मुश्किल बना सकता है.

2026 Skoda Slavia facelift Headlight

क्या आप हैलोजन रिफ्लेक्टर में LED बल्ब लगा सकते हैं?

हाँ, कई हैलोजन हेडलाइट रिफ्लेक्टर में LED बल्ब लगाया जा सकता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि हर LED रेट्रोफिट सही या सड़क पर इस्तेमाल के लिए कानूनी है.

 

हैलोजन रिफ्लेक्टर को ओरिजिनल हैलोजन बल्ब की जगह और आकार के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. LED का लाइट देने का डिज़ाइन अलग होता है. अगर LED सही जगह पर नहीं लगी हो, तो रिफ्लेक्टर लाइट को ठीक से फोकस करने के बजाय उसे फैला सकता है.

 

इससे ये हो सकता है:

  • सामने से आने वाले ट्रैफिक को तेज रोशनी से परेशानी होना
  • रोशनी का दूसरे ड्राइवरों की आंखों में पड़ना
  • लो-बीम में सड़क साफ दिखाई न देना
  • रोशनी का एक समान तरीके से न फैलना
  • ज्यादा ब्राइटनेस के बावजूद कम दिखाई देना

 

इसलिए, ज़्यादा तेज़ रोशनी देने वाले LED बल्ब सिर्फ़ इसलिए बेहतर नहीं होते कि वे ज़्यादा रोशनी देते हैं.

TATA SAFARI DETAIL HEADLIGHT DRL

LED हेडलाइट्स के बारे में भारतीय कानून क्या कहता है?

भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR) गाड़ियों की लाइटिंग के लिए नियम तय करते हैं. नियम 106 लाइट के इस्तेमाल और उनकी जगह के बारे में है. इसके तहत, सामने की तरफ लगी लाइटों की बीम को इस तरह कंट्रोल करना ज़रूरी है कि उससे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की आँखों में चकाचौंध न हो. इसका मतलब है कि LED रेट्रोफिट के मामले में मुख्य बात यह है कि हेडलाइट का फ़ाइनल सेटअप सुरक्षित और सही तरीके से कंट्रोल की गई बीम दे.

 

फ़ैक्टरी-फिटेड LED हेडलैंप को एक पूरे सिस्टम के तौर पर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें उसका रिफ़्लेक्टर या प्रोजेक्टर, बल्ब या LED यूनिट और बीम अलाइनमेंट शामिल होते हैं. हैलोजन रिफ़्लेक्टर में लगाया गया आफ्टरमार्केट LED बल्ब एक अलग तरह का सेटअप है. इसलिए, सिर्फ़ यह देखना काफ़ी नहीं है कि LED बल्ब ओरिजिनल सॉकेट में फिट हो रहा है या नहीं.

Blinding LED headlight glare m1

ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले LED बल्ब क्यों समस्या बन सकते हैं?

सबसे बड़ी समस्या चकाचौंध (glare) की है. कुछ आफ्टरमार्केट LED बल्ब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस या वॉट क्षमता का दावा करते हैं. लेकिन हैलोजन रिफ्लेक्टर में ज़्यादा रोशनी डालने का मतलब यह नहीं है कि सड़क पर ज़्यादा काम की रोशनी मिलेग.

 

अगर LED का लाइट सोर्स रिफ्लेक्टर के डिज़ाइन से मेल नहीं खाता है, तो कुछ रोशनी ऊपर या अगल-बगल फैल सकती है. ऐसे में सामने से आ रहे ड्राइवर की आँखों में सीधे तेज़ सफ़ेद रोशनी पड़ सकती है.

 

यह इन स्थितियों में खास तौर पर खतरनाक हो सकता है:

  • दो लेन वाले हाईवे
  • बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कें
  • घुमावदार सड़कें
  • ऐसी सड़कें जहां अक्सर सामने से वाहन आते रहते हैं

 

एक अच्छी हेडलाइट से आपको काम की रोशनी मिलनी चाहिए और उसकी बीम भी कंट्रोल में रहनी चाहिए.

LED headlight vs Halogen headlight

हाई-इंटेंसिटी LED बनाम हैलोजन: क्या बदलाव होते हैं?

यहाँ वे बदलाव दिए गए हैं जो बदलाव लाते हैं

 

फैक्टरहेलोजन बल्बएलईडी बल्ब हेलोजन रिफ्लेक्टर में
फैक्ट्री कंपैटिबिलिटीरिफ्लेक्टर के लिए डिज़ाइनएलईडी डिज़ाइन पर आधारित
ब्राइटनेटलोअरयूज़िली ज्यादा
बीम पैटर्नरिफ्लेक्टर के लिए डिज़ाइनबिखर सकते हैं
ग्लेयर रिस्क
फ़ैक्ट्री सेटअप के साथ नीचे करें		अगर ठीक से मेल न हो तो ज़्यादा

बिजली की खपत		ज्यादाकम 
इंस्टालेशनसिंपलइसे सावधानी से फिट करने की ज़रूरत है
रोड सेफ्टीअनुमान लगाने योग्य फ़ैक्टरी सेटअपयह बीम और अलाइनमेंट पर निर्भर करता है

इसीलिए हैलोजन रिफ्लेक्टर में LED बल्ब चुनते समय सिर्फ़ बताए गए ल्यूमेंस के बजाय बीम की परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रखना चाहिए.

 

100W या 150W LED बल्ब के बारे में क्या?

ज़्यादा वॉट होने से LED हेडलाइट अपने-आप कानूनी या सुरक्षित नहीं हो जाती. कई आफ्टरमार्केट प्रोडक्ट 100W, 120W या 150W तक के आउटपुट का दावा करते हैं. ये आंकड़े सुनने में भले ही प्रभावशाली लगें, लेकिन असल बात यह है कि सड़क पर रोशनी कैसे फैलती है.

 

बहुत ज़्यादा पावर वाली LED से बिजली और गर्मी से जुड़ी अतिरिक्त समस्याएँ भी हो सकती हैं, खासकर तब जब उसे ठीक से न लगाया गया हो.

 

उच्च तीव्रता वाले एलईडी बल्ब का चयन करने से पहले, जाँच लें

 

  • क्या यह आपके हेडलाइट हाउसिंग के साथ सही तरीके से फिट होता है
  • क्या LED रिफ्लेक्टर में सही जगह पर बैठता है
  • क्या रोशनी की बीम का कटऑफ साफ है
  • क्या वायरिंग और फ्यूज की क्षमता सही है
  • क्या LED लगाने के बाद हेडलाइट को सही तरीके से अलाइन किया जा सकता है

 

क्या ट्रैफ़िक पुलिस LED हेडलाइट्स के लिए आपका चालान काट सकती है?

अगर आपकी हेडलाइट्स का इस्तेमाल गाड़ी की लाइट से जुड़े नियमों के खिलाफ़ होता है, तो ट्रैफ़िक पुलिस कार्रवाई कर सकती है; खासकर तब, जब उनसे बहुत ज़्यादा चकाचौंध पैदा हो या सुरक्षा का ख़तरा हो. LED बल्ब लगाने और असुरक्षित या नियमों के मुताबिक न होने वाला लाइटिंग सेटअप इस्तेमाल करने के बीच एक अहम फ़र्क है.  अगर आपके LED रेट्रोफ़िट से निकलने वाली बीम बुरी तरह फैलती है, बहुत ऊपर की तरफ़ है या सामने से आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों की आँखों में चकाचौंध पैदा करती है, तो सड़क पर चेकिंग के दौरान आप पुलिस का ध्यान खींच सकते हैं. सिर्फ़ सफ़ेद LED लाइट होने से ही यह तय नहीं होता कि सेटअप नियमों के मुताबिक है.

 

क्या LED हेडलाइट में बदलाव से कार इंश्योरेंस पर असर पड़ सकता है?

हैलोजन बल्ब को LED से बदलने पर आपकी कार का इंश्योरेंस अपने आप रद्द नहीं होता है. हालाँकि, अगर इंश्योरेंस क्लेम उस सिस्टम से जुड़ा हो जिसमें बदलाव किया गया है, तो बाद में किए गए इलेक्ट्रिकल बदलाव अहम हो सकते हैं.

 

उदाहरण के लिए, अगर इंस्टॉलेशन के दौरान फ़ैक्टरी की वायरिंग काटी जाती है, कनेक्शन गलत किए जाते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के इंस्पेक्शन के समय उस बदलाव की जांच कर सकती है.

 

इसीलिए, वायरिंग में गैर-ज़रूरी बदलाव करने से बचना और जहाँ गाड़ी सपोर्ट करे, वहाँ सही प्लग-एंड-प्ले LED इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करना बेहतर है. अगर आपने लाइटिंग में कोई बड़ा बदलाव किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देने से भविष्य में क्लेम के समय होने वाले विवादों से बचा जा सकता है.

LED healight upgrade m1

LED बल्ब ज़्यादा सुरक्षित तरीके से कैसे लगाएं

अगर आप अब भी अपनी हैलोजन हेडलाइट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ सबसे ज़्यादा रोशनी वाला बल्ब खरीदने के बजाय पूरे सेटअप पर ध्यान दें.

 

1. सही ढंग से डिज़ाइन किया गया LED बल्ब चुनें

ऐसा LED चुनें जिसमें लाइट निकलने की जगह ओरिजिनल हैलोजन बल्ब से काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हो. इससे मौजूदा रिफ़्लेक्टर ज़्यादा कंट्रोल्ड बीम बना पाता है.

 

2. बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के दावों से बचें

बहुत ज़्यादा वॉट या बहुत ज़्यादा ल्यूमेन वाला बल्ब ज़रूरी नहीं कि बेहतर विकल्प हो. ज़रूरत से ज़्यादा आउटपुट सड़क पर काम की रोशनी बढ़ाए बिना चकाचौंध बढ़ा सकता है.

 

3. फ़ैक्टरी वायरिंग न काटें

जहाँ भी हो सके, प्लग-एंड-प्ले कनेक्शन का इस्तेमाल करें. फ़ैक्टरी वायरिंग और फ़्यूज़ सिस्टम को काटने, जोड़ने या बायपास करने से बचें.

 

4. बीम पैटर्न की जाँच करें

इंस्टॉलेशन के बाद, दीवार पर लो-बीम पैटर्न की जाँच करें या किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप में इसकी जाँच करवाएँ. बीम ऊपर की ओर होने के बजाय सड़क पर केंद्रित होनी चाहिए.

 

5. हेडलाइट्स को एडजस्ट करें

अगर हेडलाइट का अलाइनमेंट गलत हो, तो सही तरीके से लगाई गई LED से भी चकाचौंध हो सकती है. पक्का करें कि दोनों हेडलाइट सही ऊंचाई पर हों.

 

6. एक कम्पलीट LED हेडलैम्प पर विचार करें

अगर आपकी कार में मंज़ूरशुदा LED हेडलैंप का विकल्प है, तो हैलोजन लाइटिंग के लिए बने रिफ्लेक्टर में पावरफुल LED बल्ब लगाने के बजाय पूरी हेडलाइट असेंबली को बदलना बेहतर समाधान हो सकता है.

 

सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है?

ज़्यादातर कारों के लिए, सबसे सुरक्षित तरीका फ़ैक्टरी हैलोजन सेटअप को ही बनाए रखना है, जब तक कि आपके पास सही ढंग से डिज़ाइन किया गया और कम्पैटिबल LED रेट्रोफ़िट न हो.

 

अगर आप हैलोजन रिफ्लेक्टर में LED बल्ब लगाते हैं, तो सिर्फ़ उसकी चमक (ब्राइटनेस) के आधार पर ही उसे न परखें. बीम पैटर्न, चकाचौंध (ग्लेयर), वायरिंग, अलाइनमेंट और ओवरऑल कंप्लायंस ज़्यादा मायने रखते हैं.  ऐसी हेडलाइट जो थोड़ी कम चमकदार हो लेकिन सही तरह से फ़ोकस्ड हो, वह उस बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट से कहीं ज़्यादा काम की होती है जो सामने से आने वाले हर व्यक्ति की आँखों को चकाचौंध कर दे.

# LED headlight# High-intensity LED headlight# Aftermarket LED headlight# Aftermarket Car Accessories# Cars# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • Tomahawk EV में 69.2 kWh की बैटरी है जो 517 km की रेंज देती है, जबकि PHEV में 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो 1100 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
    एमजी हेक्टर टॉम हॉक ईवी, प्लग-इन हाइब्रिड रु.19.49 लाख में हुई लॉन्च
  • अगर ट्रैफ़िक पुलिस आपको रोकती है, तो आम तौर पर आप अपने फ़ोन पर बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, बशर्ते आप ऑफ़िसर के काम में रुकावट न डालें या कोई और क़ानून न तोड़ें.
    क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार
  • यहाँ बताया गया है कि पैसे देने से पहले, आप पॉलिसी क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डेटाबेस का इस्तेमाल करके पुरानी कार के असली इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं.
    पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पुरानी कार के पिछले क्लेम का इतिहास कैसे वेरिफ़ाई करें
  • ऐसी काफी उम्मीदें हैं कि यह डीज़ल हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर सकती है.
    2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश
  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
  • Tomahawk EV में 69.2 kWh की बैटरी है जो 517 km की रेंज देती है, जबकि PHEV में 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो 1100 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
    एमजी हेक्टर टॉम हॉक ईवी, प्लग-इन हाइब्रिड रु.19.49 लाख में हुई लॉन्च
  • अगर ट्रैफ़िक पुलिस आपको रोकती है, तो आम तौर पर आप अपने फ़ोन पर बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, बशर्ते आप ऑफ़िसर के काम में रुकावट न डालें या कोई और क़ानून न तोड़ें.
    क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार
  • यहाँ बताया गया है कि पैसे देने से पहले, आप पॉलिसी क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डेटाबेस का इस्तेमाल करके पुरानी कार के असली इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं.
    पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पुरानी कार के पिछले क्लेम का इतिहास कैसे वेरिफ़ाई करें
  • ऐसी काफी उम्मीदें हैं कि यह डीज़ल हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर सकती है.
    2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश
  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • क्या हैलोजन हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स में हाई-इंटेंसिटी LED बल्ब लगाना कानूनी है?