क्या 2026 में 5 साल पुरानी (BS6 फेज़-1) कार खरीदनी चाहिए?

क्या 5 साल पुरानी BS6 फेज़-1 कार खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है? हां, अगर उसे सही तरीके से मेंटेन किया गया हो और वह आपकी जरूरतों के हिसाब से सही हो. ये गाड़ियां आमतौर पर अप्रैल 2023 में BS6 फेज़-2 के नियम लागू होने से पहले बनी थीं. BS6 का पुराना मॉडल होने का मतलब यह नहीं है कि कार खराब है या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है. केवल 'फेज़' के बजाय, कार की सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, इंजन की कंडीशन और एमिशन से जुड़े उपकरण ज्यादा मायने रखते हैं.

अगर किसी कार को अच्छे से मेंटेन किया गया है और उसका पूरा रिकॉर्ड साफ-सुथरा है, तो वह किसी ऐसी नई कार से बेहतर हो सकती है जिसे ठीक से इस्तेमाल या मेंटेन नहीं किया गया हो. कीमत पर मोलभाव करने से पहले, फ्यूल सिस्टम, एमिशन से जुड़े उपकरणों और डैशबोर्ड पर जलने वाली किसी भी वॉर्निंग लाइट पर खास ध्यान दें.

BS6 फेज़-1 बनाम BS6 फेज़-2: इनमें क्या अंतर है?

BS6 फेज़-1 गाड़ियां उस समय लागू एमिशन नियमों को पूरा करती थीं, जबकि फेज़-2 में कुछ अतिरिक्त नियम जोड़े गए जिनमें 'रियल ड्राइविंग एमिशन' (RDE) टेस्टिंग भी शामिल है. ये नियम अप्रैल 2023 से लागू किए गए, जिससे फेज़-2 गाड़ियों की असल ड्राइविंग स्थितियों में एमिशन के लिए और भी बारीकी से टेस्टिंग की जाती है.

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क्या आपको पुरानी पेट्रोल कारें खरीदने से बचना चाहिए?

पुरानी पेट्रोल कार खरीदते समय, उसके एमिशन स्टैंडर्ड, उम्र और सर्विस हिस्ट्री के साथ-साथ यह भी देखना ज़रूरी है कि वह E20 पेट्रोल के अनुकूल है या नहीं. भारत में अब 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल (E20) इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए खरीदारों को यह पता होना चाहिए कि उनकी चुनी हुई कार इस ईंधन पर कैसा प्रदर्शन करेगी. हालाँकि, कुछ कार कंपनियों ने इस बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था.

उदाहरण के लिए, होंडा कार्स इंडिया का कहना है कि जनवरी 2009 के बाद भारत में बनी उनकी सभी कारें E20 के अनुकूल हैं. भले ही उस समय मिलने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा कम हुआ करती थी. इसका मतलब यह है कि पुरानी पेट्रोल कार खरीदना हमेशा बुरा सौदा नहीं होता, लेकिन खरीदने से पहले यह ज़रूर देख लेना चाहिए कि कंपनी ने उसके बारे में क्या जानकारी दी है, उसकी माइलेज कैसी रहने की उम्मीद है और कार की हालत कैसी है.

BS6 फेज़-1 पेट्रोल कार खरीदने से पहले आपको इन बातों की जाँच करनी चाहिए

ओनर मैनुअल: इसमें बताए गए ईंधन के प्रकार और इथेनॉल- कम्पैटिबिलिटी (अनुकूलता) से जुड़े निर्देशों को देखें.



फ्यूल सिस्टम: मैकेनिक से कहें कि वह फ्यूल लाइनों, कनेक्शन और सील की जाँच करे, ताकि पता चल सके कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है या कोई हिस्सा खराब तो नहीं हो गया है.



कोल्ड स्टार्ट: इंजन ठंडा होने पर उसे स्टार्ट करके देखें कि कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही, इंजन ठीक से चल रहा है या नहीं, या कोई वॉर्निंग लाइट तो नहीं जल रही.



माइलेज: कार की असल माइलेज की तुलना उस माइलेज से करें जिसका दावा विक्रेता कर रहा है. बेहतर होगा कि आप इसे एक से ज़्यादा बार चलाकर देखें.



सर्विस रिकॉर्ड: देखें कि कार की रेगुलर सर्विसिंग हुई है या नहीं, और क्या इंजन या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी पुरानी समस्याओं को ठीक किया गया था.

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क्या आप भारत में पांच साल पुरानी BS6 कार कानूनी रूप से चला सकते हैं?

भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, पांच साल पुरानी प्राइवेट कार पर सिर्फ उसकी उम्र या उसके BS6 फेज़-1 होने की वजह से कोई पाबंदी नहीं है. हालाँकि, रजिस्ट्रेशन के नियम और स्थानीय पाबंदियाँ अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए, जिस राज्य में आप कार का इस्तेमाल करने वाले हैं, वहाँ के RC, रजिस्ट्रेशन की वैधता और अन्य ज़रूरी शर्तों की जाँच ज़रूर कर लें.

दिल्ली-NCR के मामले में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. यहाँ 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लंबे समय से पाबंदियाँ लागू हैं. हालाँकि, कोर्ट के निर्देशों और समय-समय पर होने वाले बदलावों का इन नियमों के लागू होने के तरीके पर असर पड़ सकता है. दिल्ली-NCR के लिए पुरानी कार खरीदने से पहले, उस खास गाड़ी और उसके रजिस्ट्रेशन की मौजूदा स्थिति की जाँच कर लें.

इसलिए, दिल्ली-NCR में पांच साल पुरानी डीज़ल कार का इस्तेमाल करने का समय, उन जगहों की तुलना में बहुत कम हो सकता है जहाँ उम्र के आधार पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. इस अंतर का असर कार की रीसेल वैल्यू पर पड़ सकता है और यह भी तय हो सकता है कि ऐसी कार खरीदना आर्थिक रूप से सही है या नहीं.

तो क्या आपको 5 साल पुरानी BS6 फेज़-1 कार खरीदनी चाहिए?

हाँ, अगर कार तकनीकी रूप से ठीक है, उसके सभी दस्तावेज़ पूरे हैं, और आप जिस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए वह कानूनी रूप से मान्य है. 2023 से पहले की पेट्रोल कार खरीदते समय यह ज़रूर देख लें कि वह E20 ईंधन के अनुकूल है या नहीं. वहीं, पुरानी डीज़ल कार खरीदते समय उसके DPF और एमिशन (उत्सर्जन) से जुड़े उपकरणों पर खास ध्यान देना चाहिए. सिर्फ इसलिए कि कार BS6 फेज़-1 है, किसी भी तरह के ईंधन वाली कार को तुरंत खारिज नहीं कर देना चाहिए.

सबसे समझदारी भरा फैसला हमेशा सबसे नई कार खरीदना ही नहीं होता, जिसे आप खरीद सकते हैं. बल्कि, सबसे अच्छा विकल्प वह कार है जिसकी हालत, मेंटेनेंस की ज़रूरतें और कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा सकने वाली अवधि आपकी ड्राइविंग की ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही हो.