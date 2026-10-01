BS6 डायरेक्ट-इंजैक्शन इंजन में CNG किट लगवाना कितना सही? सुरक्षा से लेकर इंजन तक जानें असर
- अगर कन्वर्ज़न को मंज़ूरी मिली हो, तो BS6 पेट्रोल कार में CNG किट लगाई जा सकती है
- डायरेक्ट-इंजेशन इंजन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन और मंज़ूर की गई किट की ज़रूरत होती है
- बिना मंज़ूरी वाली या ठीक से न लगाई गई किट से सुरक्षा और भरोसेमंद होने से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं
हाँ, लेकिन आप किसी भी BS6 पेट्रोल कार में कोई भी आफ्टरमार्केट CNG किट नहीं लगा सकते. भारत ने 2022 के नियमों में बदलाव के तहत BS6 पेट्रोल गाड़ियों में CNG और LPG किट लगाने की मंज़ूरी दी है, लेकिन इसके लिए तय मंज़ूरी की शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है. यह फ़र्क डायरेक्ट-इंजेशन इंजन के मामले में खास तौर पर अहम है, क्योंकि इसमें पेट्रोल को इनटेक पैसेज के बजाय सीधे इंजन में इंजेक्ट किया जाता है.
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इसलिए, कन्वर्ज़न को उस खास इंजन और उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ काम करना होगा. CNG-फिटेड गाड़ियों के लिए भारत की टेस्टिंग ज़रूरतों में खास तौर पर ऐसे सिस्टम शामिल हैं जो गाड़ी के ओरिजिनल पेट्रोल इंजन कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जिनमें एमिशन, सड़क पर परफॉर्मेंस, फ्यूल की खपत और ड्यूरेबिलिटी की जांच ज़रूरी होती है.
डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन ज़्यादा जटिल क्यों होते हैं?
आम पेट्रोल इंजन में, फ़्यूल सिस्टम और इंजन कंप्यूटर को CNG सिस्टम के साथ काम करने के लिए काफ़ी आसानी से बदला जा सकता है. डायरेक्ट-इंजेशन इंजन में फ़्यूल पहुँचाने का तरीका अलग होता है. पेट्रोल इंजेक्टर सीधे इंजन के कंबशन चैंबर में फ़्यूल भेजते हैं, और इंजन कंप्यूटर लगातार फ़्यूल की सप्लाई और दूसरी सेटिंग्स को एडजस्ट करता रहता है. इसलिए, रेट्रोफ़िट CNG सिस्टम को उन ओरिजिनल कंट्रोल को हटाने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है.
भारत के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स खास तौर पर मास्टर-स्लेव अरेंजमेंट वाले रेट्रोफिट CNG सिस्टम को मान्यता देते हैं; इसमें जब गाड़ी CNG पर चलती है, तो CNG सिस्टम पेट्रोल सिस्टम की कंट्रोल स्ट्रेटेजी को ही अपनाता है. इसीलिए, "सभी पेट्रोल कारों" में फिट होने का दावा करने वाली सस्ती यूनिवर्सल किट के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए.
क्या BS6 डायरेक्ट-इंजैक्शन इंजन के लिए आफ्टरमार्केट CNG किट सुरक्षित है?
ऐसा हो सकता है, अगर पूरे रेट्रोफिट को ठीक से मंज़ूरी मिले, वह गाड़ी के हिसाब से हो और उसे सही तरीके से लगाया जाए. मंज़ूरी की प्रक्रिया सिर्फ़ इस बात पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि इंजन चालू होता है और CNG पर चलता है या नहीं. रेट्रोफिट की मंज़ूरी में कंपोनेंट, इंजन और गाड़ी की टेस्टिंग के साथ-साथ एमिशन, सुरक्षा और इंस्टॉलेशन से जुड़ी ज़रूरतें भी शामिल होती हैं.
CNG-फिटेड गाड़ियों के लिए नियमों के अनुसार, किट का उस खास गाड़ी के लिए 'टाइप-अप्रूव्ड' होना और उसे किसी अधिकृत इंस्टॉलर से ही लगवाना ज़रूरी है. इसलिए, सिर्फ़ किट पर ब्रांड का नाम होना काफ़ी नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या वह किट आपकी गाड़ी और इंजन के लिए मंज़ूर है या नहीं.
इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए?
इन सवालों के जवाब दिए बिना इंस्टॉलर को ड्रिलिंग और वायरिंग शुरू न करने दें.
आपकी CNG रेट्रोफ़िट चेकलिस्ट
- क्या यह किट मेरी गाड़ी के सही मेक, मॉडल और इंजन के लिए अप्रूव है?
- क्या इसे लगाने वाला इंस्टॉलर इसे फिट करने के लिए अधिकृत है?
- क्या वह संबंधित अप्रूवल की जानकारी दिखा सकता है?
- क्या इस किट की फिटिंग के बाद गाड़ी का जरूरी एमिशन (उत्सर्जन) अनुपालन बना रहेगा?
- गाड़ी के मूल पेट्रोल सिस्टम में क्या बदलाव किए जाएंगे?
- क्या पेट्रोल सिस्टम पहले की तरह सामान्य रूप से काम करेगा?
- किट लगने के बाद मुझे कौन-कौन से दस्तावेज मिलेंगे?
- CNG सिस्टम की जांच और मेंटेनेंस कितनी बार और किस तरह करनी होगी?
इंस्टॉलेशन के लिए भी तय किए गए उपकरण और सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतें होती हैं. लागू नियम, अधिकृत CNG किट इंस्टॉलेशन सेंटर्स के लिए लीक-चेक करने वाले उपकरण और आग बुझाने वाले उपकरण जैसी चीज़ों के बारे में बताते हैं.
अगर आप सस्ती या बिना मंज़ूरी वाली किट लगवाते हैं, तो क्या होगा?
यहीं पर शुरुआत में पैसे बचाने की कोशिश एक बड़ी समस्या बन सकती है। गलत तरीके से मैच की गई किट, इंजन के फ़्यूल सप्लाई और एमिशन को कंट्रोल करने के तरीके में रुकावट डाल सकती है. गलत इंस्टॉलेशन से फ़्यूल लीक, वायरिंग की समस्याएँ या सुरक्षा से जुड़ी अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं.
इससे भी ज़रूरी बात यह है कि बिना ज़रूरी मंज़ूरी वाले रेट्रोफ़िट और सही तरीके से सर्टिफ़ाइड कन्वर्ज़न में फ़र्क होता है. इसलिए, अगर कोई इंस्टॉलर आपसे कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों में यह किट लगाई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि: "यह किट आपकी गाड़ी के लिए मंज़ूर है और हम इसे लगाने के लिए अधिकृत हैं."
क्या CNG से डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन को नुकसान होगा?
आपको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ऐसा होगा ही, लेकिन आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हर CNG कन्वर्ज़न एक जैसा ही सही रहेगा. सिर्फ़ इसलिए कि इंजन डायरेक्ट-इंजेक्शन वाला है, CNG कन्वर्ज़न अपने-आप असुरक्षित नहीं हो जाता। भारत में CNG-फिटेड गाड़ियों के लिए खास टेस्टिंग नियम हैं, जिनमें एमिशन, ड्यूरेबिलिटी, डायग्नोस्टिक और फ़्यूल-कंजम्पशन की जाँच शामिल है.
ज़्यादा बड़ी चिंता यह है कि क्या उस इंजन के लिए खास तौर पर कन्वर्ज़न सिस्टम बनाया और मंज़ूर किया गया है. अगर कोई CNG सिस्टम किसी एक पेट्रोल इंजन पर ठीक से काम करता है, तो सिर्फ़ इसलिए उसे दूसरे इंजन के लिए भी सही नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों कारें BS6 हैं.
क्या CNG रेट्रोफिट आपकी कार की वारंटी पर असर डाल सकता है?
हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए कार में कोई बदलाव करने से पहले वारंटी की शर्तें ज़रूर देख लें. CNG रेट्रोफ़िट गाड़ी को उसके ओरिजिनल फ़ैक्टरी कॉन्फ़िगरेशन से बदल देता है. अगर बाद में वारंटी का कोई दावा उस हिस्से से जुड़ा होता है जिस पर उस बदलाव का असर पड़ा है, तो मैन्युफ़ैक्चरर यह जाँच सकता है कि क्या उस बदलाव की वजह से ही समस्या हुई है.
यही एक वजह है कि आपको कन्वर्ज़न को सिर्फ़ एक साधारण एक्सेसरी इंस्टॉलेशन मानने के बजाय, रेट्रोफ़िट मंज़ूरी, इंस्टॉलेशन से जुड़े दस्तावेज़ और इनवॉइस संभालकर रखने चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के टाइप अप्रूवल और सुरक्षा ज़रूरतों से जुड़ा कानूनी ढांचा दिया गया है, जबकि CNG रेट्रोफ़िटमेंट का काम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत होता है.
BS6 डायरेक्ट-इंजैक्शन CNG रेट्रोफिट: सुरक्षित या जोखिम भरा?
BS6 डायरेक्ट-इन्जेक्शन CNG रेट्रोफिट को सिर्फ़ इस आधार पर नहीं परखना चाहिए कि कार BS6 है, बल्कि इसके लिए मंज़ूरी, किट की कम्पैटिबिलिटी और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को भी देखना चाहिए. नीचे दी गई टेबल उन बातों को बताती है जिनसे आप सही मंज़ूरी वाले कन्वर्ज़न और जोखिम भरे इंस्टॉलेशन के बीच फ़र्क कर सकते हैं.
आप जिस बारे में सोच रहे हैं
|इसका क्या मतलब है
|आपकी सटीक कार के लिए मंज़ूरशुदा किट
सिर्फ़ मंज़ूर किए गए इंस्टॉलेशन रूट से ही आगे बढ़ें
|इंस्टॉलर अधिकृत है
|महत्वपूर्ण आवश्यकता
|किट के लिए कोई वाहन-विशिष्ट मंज़ूरी नहीं है
|टालना
|इंस्टॉलर मंज़ूरी के दस्तावेज़ नहीं दिखा सकता
|भयसूचक चिह्न
|कई अलग-अलग तरह के इंजनों के लिए “यूनिवर्सल” किट
|अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है
|बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के बहुत सस्ता इंस्टॉलेशन
|टालना
|ट्रेन्ड इंस्टॉलर के साथ सही ढंग से मंज़ूर किया गया रेट्रोफ़िट
|यह एक वैध कन्वर्ज़न हो सकता है
क्या BS6 डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन में CNG किट लगवाना सुरक्षित है
ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ तब जब उस गाड़ी के लिए कन्वर्ज़न को खास तौर पर मंज़ूरी मिली हो और उसे तय तरीके से लगाया गया हो. सिर्फ़ BS6 स्टेटस होने से ही कोई कार हर आफ्टरमार्केट CNG किट के साथ अपने-आप कम्पैटिबल नहीं हो जाती.
डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन के लिए ऐसे कन्वर्ज़न सिस्टम की ज़रूरत होती है जो गाड़ी के ओरिजिनल इंजन कंट्रोल के साथ ठीक से काम करे, और रेट्रोफ़िट को भारत की मंज़ूरी और इंस्टॉलेशन की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए. इसलिए, सबसे सस्ती CNG किट न खरीदें. ऐसी किट खरीदें जिसे इस्तेमाल करने की मंज़ूरी असल में आपके इंजन के लिए दी गई हो.
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