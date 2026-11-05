इटालजेट भारत में तीन ड्रैगस्टर स्कूटर मॉडल के साथ होगा लॉन्च
- इटालजेट दिसंबर 2026 में भारत में कदम रखेगी
- भारत में इटालजेट ड्रैगस्टर के तीन मॉडल लॉन्च किए जाएंगे
- दो दशक से भी पहले, इटालजेट ने भारतीय बाजार में एक छोटी सी उपस्थिति दर्ज कराई थी
इटैलियन स्कूटर निर्माता इटालजेट (Italjet) ने मिलान में आयोजित EICMA 2026 शो में अपने ड्रैगस्टर (Dragster) स्कूटर मॉडल पेश किए. बड़ी खबर यह है कि यह इटैलियन स्कूटर ब्रांड, मोटोहॉस इंडिया (Motohaus India) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करके भारतीय बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रहा है. मोटोहॉस इंडिया पहले से ही ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल (Brixton Motorcycles) और VLF ब्रांड की मार्केटिंग करती है. मोटोहॉस इंडिया की योजना इटालजेट की ड्रैगस्टर रेंज से तीन मॉडल – ड्रैगस्टर 300, ड्रैगस्टर 459 और ड्रैगस्टर 700 – को भारतीय बाजार में उतारने की है.
तीनों ड्रैगस्टर मॉडल परफॉरमेंस पर केंद्रित स्कूटर हैं, जिनका डिज़ाइन भविष्यवादी (फ्यूचरिस्टिक) है. इनमें बाहर की तरफ दिखने वाला ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम, आक्रामक बॉडीवर्क और एक अलग तरह का चेसिस लेआउट दिया गया है. इनका मैकेनिकल स्ट्रक्चर पारंपरिक बॉडीवर्क के नीचे छिपा होने के बजाय, स्कूटर की ओवरऑल स्टाइलिंग का ही एक हिस्सा है. भारत में ये तीनों ड्रैगस्टर मॉडल अलग-अलग चरणों में लॉन्च किए जाएंगे. सभी ड्रैगस्टर मॉडल में फुल LED लाइटिंग और TFT इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है, जबकि ज़्यादा क्षमता वाले मॉडलों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस सिस्टम भी दिए गए हैं.
इटालजेट ड्रैगस्टर 300
ड्रैगस्टर 300 में 278 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 8,250 rpm पर 23 bhp की ताकत और 6,250 rpm पर 26 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में इटालजेट का 'इंडिपेंडेंट स्टीयरिंग सिस्टम' (ISS) दिया गया है, जो इसके स्टीयरिंग आर्किटेक्चर और चेसिस डिज़ाइन की एक अनोखी खूबी है. इसके अलावा, ड्रैगस्टर 300 में ABS के साथ ब्रेम्बो ब्रेकिंग हार्डवेयर भी मिलता है.
इटालजेट ड्रैगस्टर 459
इस रेंज में अगला मॉडल ड्रैगस्टर 459 है, जिसमें एक बड़ा इंजन और 'स्मार्टशिफ्ट ट्रांसमिशन' नाम का एक अधिक एडवांस ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित सिस्टम है, जो ऑटोमैटिक ऑपरेशन के साथ-साथ हैंडलबार पर लगे पैडल शिफ्टर्स के जरिए मैनुअल तरीके से गियर बदलने की सुविधा भी देता है. ड्रैगस्टर 459 में 449 cc का लिक्विड-कूल्ड, DOHC, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो लगभग 47 bhp की पावर और 41 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
इटालजेट ड्रैगस्टर 700 ट्विन प्रीमियम
भारत के लिए इटालजेट (Italjet) लाइन-अप में सबसे महंगे मॉडल 'ड्रैगस्टर 700 ट्विन प्रीमियम' (Dragster 700 Twin Premium) होगा. जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें 698 cc का लिक्विड-कूल्ड, DOHC, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 67 bhp की ताकत और 5,500 rpm पर 67 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. ड्रैगस्टर 700 में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. 459 और 700, दोनों मॉडलों के सस्पेंशन सेटअप में मार्जोची (Marzocchi) USD फोर्क्स और मार्जोची रियर मोनोशॉक शामिल हैं.
इटालजेट (Italjet) के तीनों मॉडलों के 4 और 5 दिसंबर, 2026 को 'इंडिया बाइक वीक' में पेश किए जाने की उम्मीद है. इन स्कूटरों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित 'मोटोहॉस इंडिया' (Motohaus India) की निर्माण यूनिट में असेंबल किया जाएगा, और इनकी डिलेवरी 2027 की दूसरी तिमाही में शुरू होने की संभावना है. भारत के लिए तैयार किए गए इन स्कूटरों के स्पेसिफिकेशन, कीमत, उपलब्धता और अन्य जानकारियों की घोषणा बाद में की जाएगी.
कार एंड बाइक की राय
इटैलियन स्कूटर ब्रांड 'इटालजेट' (Italjet) भारत के लिए पूरी तरह से नया नहीं है. 2000 के दशक की शुरुआत में एक रणनीतिक साझेदारी के तहत, काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भारत में इटालजेट स्कूटर बनाए और लॉन्च किए थे. 2004 में हुए समझौते के अनुसार, काइनेटिक को इटालजेट के सात स्कूटरों के उत्पादन और वितरण के अधिकार मिल गए थे.
इस साझेदारी का सबसे प्रमुख परिणाम 'काइनेटिक ब्लेज़ 165' था, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था. ब्लेज़, 'इटालजेट मिलेनियम' प्लेटफॉर्म पर आधारित थी और इसमें 165 cc का इंजन लगा था. काइनेटिक ने 'इटालजेट जुपिटर' पर भी विचार किया था, जिसमें लिक्विड-कूल्ड 250 cc का इंजन, लगभग 25 bhp की ताकत और डिस्क ब्रेक दिए गए थे. अगर इटालजेट जुपिटर को कमर्शियल तौर पर लॉन्च किया जाता, तो यह उस समय भारत में बिकने वाले सबसे शक्तिशाली टू-व्हीलर्स में से एक होती. शुरुआत में ब्लेज़ ने भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में काफी ध्यान खींचा और इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन आखिरकार यह साझेदारी कमर्शियल रूप से सफल नहीं हो सकी और धीरे-धीरे इसे बंद कर दिया गया.
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