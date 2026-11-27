भारत के लिए JSW की पहली कार जल्द ही आने वाली है, और अब भारतीय सड़कों पर बिना किसी कवर (कैमफ्लाज) के 'जैकू J5' (Jaecoo J5) SUV देखी गई है. इससे संकेत मिलता है कि यह SUV जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है; पिछले एक साल में इसे कई बार भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है. JSW ने चीन की 'चेरी ऑटोमोबाइल' (Chery Automobile) के साथ साझेदारी करके भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कदम रखा है. भारत के लिए कंपनी की पहली कार 'जेटोर T2' (Jetour T2) पर आधारित 'JSW कॉम्बैट' (JSW Combat) SUV है, जो चेरी के कई सब-ब्रांड्स में से एक है. इसी तरह, 'जैकू' (Jaecoo) भी चेरी के अंतर्गत आने वाला एक दूसरा सब-ब्रांड है.

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यह गाड़ी अस्थायी लाल नंबर प्लेट के साथ देखी गई. इस पर सभी बैजिंग मौजूद थीं; इसकी वर्टिकल-स्लैट क्रोम ग्रिल पर 'Jaecoo' लिखा था, बूट पर 'Jaecoo' की ब्रांडिंग थी, और साथ ही 'J5' तथा 'हाइब्रिड' बैज भी दिखाई दे रहे थे.

वैश्विक बाजारों में प्योर इंटरनल कंबशन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्पों में उपलब्ध, J5 की लंबाई 4,380 mm, चौड़ाई 1860 mm और ऊंचाई 1650 mm है। इस तरह, यह ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस जैसे वाहनों के सेगमेंट में आती है. पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, दोनों ही पावरट्रेन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और फ्रंट-व्हील ड्राइव की सुविधा दी गई है, हालांकि इन पावरट्रेन में समानताएं बस यहीं तक सीमित हैं.

जहाँ पारंपरिक पेट्रोल इंजन को CVT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, वहीं हाइब्रिड मॉडल में कंपनी के अनुसार एक 'डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन' दिया गया है. हाइब्रिड में लगा टर्बो-पेट्रोल इंजन 141 bhp की ताकत और 215 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे एक परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिलता है; यह मोटर 201 bhp की पीक ताकत और 310 Nm का टॉर्क बनाती है.

कुल सिस्टम की ताकत 221 bhp और टॉर्क 295 Nm है, जो इसे इस सेगमेंट की अधिक शक्तिशाली SUV में से एक बनाता है. जैकू (Jaecoo) का दावा है कि WLTP साइकिल पर इसकी रेंज 900 km से अधिक है.

टेक के मामले में, J5 में 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 13.2-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, तथा लेवल 2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं.

भारत में लॉन्च की बात करें तो, JSW 3 दिसंबर को होने वाले अपने SUV लॉन्च के दौरान इस गाड़ी की झलक दिखा सकती है, और इसे अगले साल लॉन्च किए जाने की संभावना है.

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