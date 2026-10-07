जगुआर Type 01 इलेक्ट्रिक GT ने दी दस्तक, 1,000 BHP से ज्यादा ताकत के साथ मिलेगी 720 किमी की रेंज
- Type 01, जगुआर इलेक्ट्रिक आर्केटेक्चर (JEA) पर आधारित पहली EV है
- इसमें तीन मोटरें 118 kWh की बैटरी से ताकत लेती हैं
- Type 01, 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है
किसी समय सफल रही कार बनाने वाली कंपनी का मुश्किलों से उबरकर फिर से कामयाबी हासिल करना आम बात नहीं है, लेकिन जैगुआर अपनी लगभग 8 साल में पहली बिल्कुल नई कार – Type 01 – के साथ ठीक यही करने की उम्मीद कर रही है. इसे सबसे पहले Type 00 कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था, जिस पर लोगों की राय बहुत अलग-अलग थी; Type 01 को इस फ़ाइनल, सड़क पर चलने लायक रूप में आने में लगभग दो साल लगे हैं. अमेरिका में पहली बार पेश की गई Type 01 की शुरुआती कीमत इसके घरेलू बाज़ार में 130,000 GBP है, जो भारतीय में लगभग रु.1.66 करोड़ के बराबर है. Type 01 के लिए ऑर्डर 2027 की शुरुआत में लिए जाने लगेंगे और डिलेवरी अगले साल की दूसरी छमाही में शुरू होगी; उम्मीद है कि इसी समय यह भारत में भी आएगी.
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जगुआर टाइप 01: डिज़ाइन और स्टाइलिंग
Type 01 और इसके कॉन्सेप्ट वर्जन के बीच एकमात्र ध्यान देने योग्य अंतर यह है कि प्रोडक्शन कार में चार दरवाज़े हैं, जबकि कॉन्सेप्ट में दो दरवाज़े थे। इसके अलावा, Type 01 काफी हद तक (या निराशाजनक रूप से, यह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है) Type 00 शो कार जैसी ही है.
इसकी लंबाई पांच मीटर से ज़्यादा है, इसमें लंबा बोनट और हैरानी की बात है कि छोटा कैबिन है, जिसमें ग्लास वाला हिस्सा भी काफी छोटा है. कॉन्सेप्ट की तरह ही, सड़क पर चलने वाली इस कार में भी पीछे की तरफ़ कोई शीशा (विंडस्क्रीन) नहीं है. इसके बड़े और ठोस दिखने वाले डिज़ाइन को 23-इंच के बड़े पहियों का सहारा दिया गया है, और इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) का डिज़ाइन निश्चित रूप से लोगों की अलग-अलग राय का विषय बनेगा.
जगुआर टाइप 01: कैबिन और फीचर्स
काफ़ी बड़े आकार के बावजूद, Type 01 में सिर्फ़ चार यात्रियों के बैठने की जगह है. इसके केबिन के बीचों-बीच एक सेंट्रल स्पाइन (बीच का हिस्सा) है जो इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटता है, जिन्हें जगुआर ‘इंडिविजुअल स्पेस’ (अलग-अलग जगह) कहता है.
इसका डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक कि इसमें कोई भी फिजिकल स्विच या बटन नहीं है. ड्राइवर के सामने 24-इंच की OLED स्क्रीन है और गाड़ी के ज़्यादातर कंट्रोल डैश पर लगे 'स्मार्टफ़ोन-स्टाइल' वाले वर्टिकल टचस्क्रीन से ऑपरेट किए जा सकेंगे.
जगुआर के बयान के मुताबिक, Type 01 में एक बड़ी, फिक्स्ड ग्लास रूफ होगी, साथ ही ‘पैनोरमिक साउंडबार के साथ सेंसरी ऑडियो सीट्स’ भी होंगी.
जगुआर टाइप 01: परफॉर्मेंस, बैटरी और रेंज
जगुआर Type 01 के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सड़क पर कैसा परफ़ॉर्म करती है. तीन इलेक्ट्रिक मोटरों से लैस Type 01 की कुल ताकत 1,016 bhp और टॉर्क 1,365 एनएम है, जो इसे अब तक की सबसे ताकतवर सड़क पर चलने वाली जगुआर बनाती है. इतनी ज़्यादा ताकत के साथ, Type 01 सिर्फ़ 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है.
हो सकता है कि यह अपने आप में कोई बहुत प्रभावशाली आँकड़ा न हो – हाल ही में लॉन्च हुई पोर्श कायेन टर्बो इलेक्ट्रिक इसे 2.5 सेकंड में कर लेती है – लेकिन जगुआर, Type 01 के 100 से 180 kmph की रफ़्तार पकड़ने में लगने वाले चार सेकंड के समय पर ज़ोर देती है. यह इस ग्रांड-टूरर में मौजूद बेमिसाल पावर का असली सबूत है.
इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 118 kWh की बैटरी से एनर्जी लेती हैं. साइज़ के मामले में यह बैटरी लगभग वैसी ही है जैसी हाल ही में पेश की गई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक में है. इस बैटरी के साथ, Type 01 WLTP टेस्ट साइकल के हिसाब से 720 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगी. इसे फुल चार्ज करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि Type 01 का 850-वोल्ट आर्किटेक्चर 350 kW तक की DC फ़ास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
Type 01 की परफ़ॉर्मेंस में इसकी एरो-एफ़िशिएंसी (हवा को आसानी से काटने की क्षमता) का बड़ा हाथ है. जगुआर का दावा है कि इसका ड्रैग कोएफ़िशिएंट सिर्फ़ 0.23 Cd है, जिसमें कार के 'एक्टिव वेन्स' और तीन-स्टेज वाले डिप्लॉयबल स्पॉइलर से मदद मिलती है.
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