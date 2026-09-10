जावा 42 ऑल स्टार्स: तस्वीरों में

जावा येज्दी मोटरसाइकिल ने जावा 42 ऑल स्टार्स को ₹1.85 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह धीरे-धीरे स्टैंडर्ड जावा 42 की जगह लेगी और ब्रांड का तीसरा ऑल स्टार्स मॉडल होगी. यह पांच नए रंग ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिसमें सबसे महंगे शेड की कीमत ₹1.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. मोटरसाइकिल में कई खास बदलाव भी किए गए हैं. आइए, विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या नया है.

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जावा 42 ऑल स्टार्स एडिशन पांच नए रंग ऑप्शन में उपलब्ध है, और हर कलर पर अलग डेकल दिया गया है. यह सबसे प्रीमियम कीमत वाला शेड है, जिसकी कीमत रु.1.90 लाख है। यह 'ऑल स्टार्स ब्लैक' कलर है, जिसमें सिल्वर रंग में 'Est. 1929' लिखा है और जावा लोगो के साथ एक सिल्वर स्टार भी बना है.

'ऑल स्टार्स बैटल ग्रीन' में फ़्यूल टैंक के दाईं ओर रेड स्टार ग्राफ़िक्स हैं, साथ ही बेज रंग में '1929' लिखा हुआ है. इस कलर ऑप्शन की कीमत रु.1.87 लाख है.

ऑल स्टार्स नेबुला ब्लू' की कीमत रु.1.87 लाख है और इसका लुक ज़्यादा गहरा और सादगी भरा है. कम रोशनी में यह लगभग काली दिखती है, जबकि सीधी धूप पड़ने पर इसमें गहरा नीला रंग उभरकर आता है. फ्यूल टैंक पर स्टार ग्राफिक्स और 'जावा' की लेटरिंग दी गई है, और दोनों ही सिल्वर रंग में हैं.

ऑल स्टार्स मोस ग्रे की कीमत रु.1.87 लाख है. इसमें ऑल स्टार्स बैटल ग्रीन जैसे ही ग्राफ़िक्स हैं, लेकिन इसमें नंबर काले रंग में और स्टार का डिज़ाइन सफ़ेद रंग में है, जो मोस ग्रे पेंटवर्क के साथ एक हल्का कंट्रास्ट बनाता है.

'ऑल स्टार्स आइवरी' रंग वाले मॉडल के फ्यूल टैंक पर 'फोर्टी टू' लिखा है और साथ ही कॉफी-ब्राउन रंग के गोल डिज़ाइन में 'जावा' की ब्रांडिंग भी दी गई है. रु.1.85 लाख की कीमत वाला यह मॉडल 'ऑल स्टार्स' रेंज में सबसे सस्ता कलर ऑप्शन है.

जावा 42 ऑल स्टार्स एडिशन में अब पीछे की तरफ़ पहले वाले 120-सेक्शन टायर की जगह ज़्यादा चौड़ा 150/70-17 टायर लगा है, जिससे मोटरसाइकिल का लुक ज़्यादा मस्कुलर और मज़बूत लगता है. आगे की तरफ़, इसमें पहले वाले 90-सेक्शन टायर की जगह 100/90-18 टायर दिया गया है. दोनों टायर नए अलॉय व्हील्स पर लगे हैं.

इसमें LED टेललाइट दी गई है, जबकि हैलोजन इंडिकेटर्स को चौड़े रियर फेंडर पर लगाया गया है, जिसे टायर की चौड़ाई को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अपडेटेड डिज़ाइन के तहत आगे और पीछे, दोनों फेंडर्स को चौड़ा किया गया है.

इसमें एक नई डिज़ाइन वाली सीट दी गई है जो काफी पतली लगती है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं में बेहतर आराम के लिए इसमें मज़बूत पैडिंग बरकरार रखी गई है. ग्रैब रेल को भी सीट के नीचे टेल सेक्शन में अच्छी तरह से जोड़ा गया है। साथ ही, सीट की ऊंचाई 788 मिमी से बढ़कर 795 मिमी हो गई है.

ट्विन-एग्जॉस्ट सेटअप को आगे बढ़ाते हुए, नई जावा 42 में एक नए डिज़ाइन वाला अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, जो पुराने मॉडल के सीधे एग्जॉस्ट सेटअप की जगह लेता है.

ब्रेकिंग के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS के साथ-साथ आगे 280 मिमी और पीछे 240 मिमी के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. सस्पेंशन का काम आगे 35 मिमी के टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर संभालते हैं.

इसमें पुराने मॉडल वाला ही पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, और इस जाने-पहचाने यूनिट में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है.

इस मोटरसाइकिल में स्लिपर-असिस्ट क्लच के साथ सेगमेंट का पहला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसमें पीछे बैठने वाले के लिए इंटीग्रेटेड कास्ट फुटरेस्ट सपोर्ट भी है.

मैकेनिकल तौर पर, इसमें अब भी 295cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजन लगा है, जो 7,950 rpm पर 27.2 bhp की पावर और 26.3 Nm का पीक टॉर्क देता है.