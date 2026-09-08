जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन रु.2.09 लाख में हुआ लॉन्च

पिछले महीने 42 FJ में पेश किए जाने के बाद, क्लासिक लीजेंड्स ने अपनी 'ऑल स्टार्स एडिशन' थीम को जावा 42 बॉबर में भी पेश किया है. ग्लोबल चेस लीग 2026 में आनंद महिंद्रा द्वारा पेश किए गए इस स्पेशल एडिशन की कीमत रु.2.09 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.

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'ऑल स्टार्स एडिशन' में मुख्य रूप से दिखने में कुछ बदलाव हैं, जिसमें बॉबर का मौजूदा मैकेनिकल पैकेज वैसा ही रखा गया है. यह मोटरसाइकिल पांच रंग विकल्प में उपलब्ध है और चुने गए फ़िनिश के आधार पर इसकी कीमत रु.2.09 लाख से रु.2.20 लाख के बीच है.

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 42 बॉबर में वही 334cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,500 rpm पर 29.9 hp की ताकत और 5,500 rpm पर 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

इस इंजन के साथ अब भी 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल में इसकी खास लो-स्लंग बॉबर स्टाइलिंग और सिंगल-सीट लेआउट बरकरार है.

अब जावा 42 FJ और 42 बॉबर, दोनों में 'ऑल स्टार्स' (All Stars) ट्रीटमेंट मिलने के साथ, क्लासिक लीजेंड्स अपनी मॉडर्न जावा रेंज में इस स्पेशल-एडिशन थीम को बढ़ा रही है. खरीदारों के लिए, बॉबर की खासियत मुख्य रूप से इसके खास कलर ऑप्शन हैं, न कि इसकी परफॉर्मेंस या इक्विपमेंट में कोई बदलाव.