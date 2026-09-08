logo
Select City

जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन रु.2.09 लाख में हुआ लॉन्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 08, 2026, 01:55 PM
हमें फॉलो करें
जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन रु.2.09 लाख में हुआ लॉन्च
हाइलाइट्स
  • जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स की शुरुआती कीमत ₹2.09 लाख है
  • यह पांच रंगों में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹2.20 लाख तक जाती है
  • इसमें 334cc का इंजन है जो 29.5bhp की ताकत और 30Nm का टॉर्क बनाता है

पिछले महीने 42 FJ में पेश किए जाने के बाद, क्लासिक लीजेंड्स ने अपनी 'ऑल स्टार्स एडिशन' थीम को जावा 42 बॉबर में भी पेश किया है. ग्लोबल चेस लीग 2026 में आनंद महिंद्रा द्वारा पेश किए गए इस स्पेशल एडिशन की कीमत रु.2.09 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: सुज़ुकी जिक्सर को मिले नए रंग विकल्प, कीमतें रु.1.37 लाख से शुरू

'ऑल स्टार्स एडिशन' में मुख्य रूप से दिखने में कुछ बदलाव हैं, जिसमें बॉबर का मौजूदा मैकेनिकल पैकेज वैसा ही रखा गया है. यह मोटरसाइकिल पांच रंग विकल्प में उपलब्ध है और चुने गए फ़िनिश के आधार पर इसकी कीमत रु.2.09 लाख से रु.2.20 लाख के बीच है.

Jawa 42 Bobber All Stars Edition launched India carandbike 2

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 42 बॉबर में वही 334cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,500 rpm पर 29.9 hp की ताकत और 5,500 rpm पर 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

इस इंजन के साथ अब भी 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल में इसकी खास लो-स्लंग बॉबर स्टाइलिंग और सिंगल-सीट लेआउट बरकरार है.

अब जावा 42 FJ और 42 बॉबर, दोनों में 'ऑल स्टार्स' (All Stars) ट्रीटमेंट मिलने के साथ, क्लासिक लीजेंड्स अपनी मॉडर्न जावा रेंज में इस स्पेशल-एडिशन थीम को बढ़ा रही है. खरीदारों के लिए, बॉबर की खासियत मुख्य रूप से इसके खास कलर ऑप्शन हैं, न कि इसकी परफॉर्मेंस या इक्विपमेंट में कोई बदलाव.

# Jawa 42 Bobber All Stars# Jawa 42 Bobber# Jawa Bobber Bike# Jawa Classic Legends# Jawa bikes# Jawa Motorcycles# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Suzuki GIXXER Gets New Colour Options, Prices Start At Rs 1.37 Lakh
1 मिनट पढ़ें
सुज़ुकी जिक्सर को मिले नए रंग विकल्प, कीमतें रु.1.37 लाख से शुरू
Simple Wave: In Pictures
1 मिनट पढ़ें
सिंपल वेव: तस्वीरों में
Ather Konarc vs TVS Orbiter: Specifications Compared
1 मिनट पढ़ें
एथर कोनार्क बनाम टीवीएस ऑर्बिटर: कीमत, फीचर्स और रेंज की तुलना
Simple Wave Electric Scooter Launch Tomorrow: What To Expect
2 मिनट पढ़े
सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर कल होगा लॉन्च: जानें क्या मिल सकता है खास
Royal Enfield Himalayan 440 Spotted Ahead Of September 4 Launch
1 मिनट पढ़ें
4 सितंबर को लॉन्च होने से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 आई नज़र

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन रु.2.09 लाख में हुआ लॉन्च