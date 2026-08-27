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जावा 42 FJ का नया 'ऑल स्टार्स एडिशन' हुआ लॉन्च, कीमत रु.2.02 लाख से शुरू

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने 42 FJ के लिए छह नए कलर ऑप्शन के साथ अपनी 'ऑल स्टार्स' सीरीज़ का विस्तार किया है, जिसमें एक प्रीमियम क्रोम एडिशन भी शामिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 27, 2026

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हाइलाइट्स

  • जावा ऑल स्टार्स 42 FJ की कीमत ₹2,01,942 से ₹2,15,942 (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) के बीच है
  • इस स्पेशल एडिशन में 334cc का इंजन है, जो 29BHP की ताकत और 29.62 Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसके नए फ़ीचर्स में छह कलर ऑप्शन, LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने 'जावा ऑल स्टार्स' सीरीज़ पेश की है, जिसमें 42 FJ इस नए ट्रीटमेंट को पाने वाली पहली मोटरसाइकिल बन गई है. यह स्पेशल एडिशन ब्रांड की राइडर कम्युनिटी का जश्न मनाता है और इसमें क्रोम फ़िनिश समेत छह नए कलर ऑप्शन शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 390 एडवेंचर 350cc नए रंगों में आई, कीमत रु.2.88 लाख

 

इस मोटरसाइकिल में 42 FJ वाला ही 334cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन दिया गया है, जो 29bhp की ताकत और 29.62 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें ताकत को पिछले पहिये तक पहुँचाने के लिए 6-स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ आगे 320mm और पीछे 240mm के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. साथ ही, इस मोटरसाइकिल में आगे 18-इंच और पीछे 17-इंच के पहिये लगे हैं.

 

42 FJ में नियो-क्लासिक डिज़ाइन है, जिसमें ब्रश किए हुए एल्युमीनियम टैंक पैनल, LED लाइटिंग और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. सस्पेंशन का काम 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और 5-स्टेप एडजस्टेबल गैस-भरे ट्विन रियर शॉक्स संभालते हैं.

 

जावा ऑल स्टार्स 42 FJ की कीमत ₹2,01,942 (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगे क्रोम एडिशन की कीमत ₹2,15,942 है. अन्य कलर ऑप्शन में नेबुला ब्लू, रेड या ब्लैक क्लैडिंग के साथ मैट ब्लैक, ऑरोरा ग्रीन और रेड शामिल हैं.

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