टोयोटा हायलक्स को टक्कर देने के लिए जीप भारत में लाएगी दमदार एसयूवी, जानें कब तक होगी लॉन्च
- 2030 तक भारत में जीप ग्लैडिएटर, टोयोटा हायलक्स को टक्कर दे सकती है
- स्टेलंटिस की योजना अगले तीन सालों में जीप और सिट्रोएन के 12 नए या अपडेटेड प्रोडक्ट लाने की है
- इस रोडमैप में सात बिल्कुल नए मॉडल और पांच बड़े अपग्रेड शामिल हैं
उम्मीद है कि 2030 तक भारत में जीप, टोयोटा हायलक्स को टक्कर देगी. इस प्रीमियम पिकअप सेगमेंट में जीप की ओर से 'ग्लैडिएटर' के पेश किए जाने की संभावना है. यह कदम स्टेलंटिस (Stellantis) के "FaSTLAne 2030" रोडमैप का हिस्सा होगा. इसके तहत, जीप और सिट्रोएन (Citroen) अगले तीन सालों में भारत में 12 नए या अपडेटेड प्रोडक्ट पेश करेंगी, जिनमें सात बिल्कुल नए मॉडल और पांच बड़े अपग्रेड शामिल होंगे. इस योजना के तहत पहला लॉन्च 2027 की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून) में होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: जीप रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख, सभी यूनिट्स बिकीं
जीप इंडिया ने पिछले कई सालों से कोई नया मॉडल या फेसलिफ्ट पेश नहीं किया है; अभी भी कंपास, मेरिडियन और रैंगलर ही इसके लाइनअप का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं. 'फास्टलेन 2030' (FaSTLAne 2030) वह नई ऊर्जा साबित हो सकती है, जिसकी इस ब्रांड को अपनी स्थिति बदलने और ग्राहकों को वापस लाने के लिए ज़रूरत है.
जीप ग्लैडिएटर: अगर यह यहाँ आती है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है
अगर जीप 'ग्लैडिएटर' को भारत लाती है, तो यह एक दिलचस्प पेशकश हो सकती है. भारत में मौजूद जीप की अन्य SUV के उलट, ग्लैडिएटर एक असली पिकअप ट्रक है. इसमें रैंगलर की ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ-साथ पीछे की तरफ सामान रखने के लिए एक खुला कार्गो बेड भी दिया गया है.
अभी तक भारत में इसके लॉन्च या यहाँ के लिए खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है. लेकिन, इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद ग्लैडिएटर से हमें एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि अगर जीप इसे भारत में लाती है, तो इसमें क्या-क्या खूबियां हो सकती हैं. इसका डिज़ाइन जीप की जानी-पहचानी स्टाइल पर आधारित है, जिसमें सिग्नेचर 'सेवन-स्लॉट ग्रिल' और सीधा फ्रंट एंड शामिल है.
ग्लेडिएटर के अंदर 12.3-इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जो जीप के 'यूकनेक्ट 5' (Uconnect 5) इंफोटेनमेंट सिस्टम पर चलती है. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा, इसमें ऑफ-रोड ट्रेल गाइड के साथ नेविगेशन, सात तक USB पोर्ट और 115V AC पावर आउटलेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वेरिएंट के आधार पर, इसमें ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) भी मिलते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग.
ग्लोबल स्तर पर, ग्लैडिएटर में 3.6-लीटर V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 285 bhp की ताकत और 353 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.
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