जीप रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख, सभी यूनिट्स बिकीं

जीप ने भारत में रैंगलर व्हाइट कैप एडिशन को ₹73.55 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह कीमत रैंगलर रुबिकॉन से ₹1.25 लाख ज़्यादा है, जिस पर यह मॉडल आधारित है. इस स्पेशल एडिशन की देश में सिर्फ़ 25 यूनिट्स ही उपलब्ध कराई गई थीं और वे सभी बिक चुकी हैं. ग्लोबल लेवल पर जीप ने रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन की 250 यूनिट्स उपलब्ध कराई थीं.

जीप रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन: बाहरी हिस्सा

रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन खास तौर पर ब्राइट-ग्रीन 'मोजिटो' शेड में उपलब्ध है, जिसके साथ सफ़ेद रंग की छत दी गई है. ग्रिल के चारों ओर भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है. इसमें साइड में '1941' के डिकल्स, बॉडी के रंग वाले फेंडर और टेलगेट पर सफ़ेद रंग का '4 व्हील ड्राइव' स्टिकर जैसी चीज़ें भी शामिल हैं.

जीप रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन: कैबिन और फीचर्स

अंदर की तरफ, व्हाइटकैप एडिशन में बिल्ट-इन डैशकैम और मज़बूत ग्रैब हैंडल दिए गए हैं. बाकी के केबिन फ़ीचर्स रैंगलर रुबिकॉन से ही लिए गए हैं. इनमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सबवूफ़र के साथ आठ-स्पीकर वाला Alpine साउंड सिस्टम और 12-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स शामिल हैं. इसके अलावा, इस स्पेशल एडिशन में स्टैंडर्ड रुबिकॉन वाला ही जाना-पहचाना केबिन और फ़ीचर्स का पैकेज मिलता है.

जीप रैंगलर व्हाइटकैप एडिशन: इंजन

व्हाइटकैप एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें रैंगलर रुबिकॉन वाला ही 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 266 bhp की ताकत और 400 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। SUV में फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम, लॉकिंग डिफरेंशियल और लो-रेंज गियरिंग भी पहले जैसी ही है.