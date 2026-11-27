JSW कॉम्बैट 'पायनियर्स' लिमिटेड एडिशन की हुई घोषणा, 28 नवंबर से शुरू होगी बोली
- JSW मोटर्स 'पायनियर्स 500' को 500 यूनिट्स के लिमिटेड एडिशन के तौर पर पेश करेगी
- कीमत से जुड़े प्रस्ताव (प्राइस ऑफर) जमा करने की प्रक्रिया 28 नवंबर, 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगी
- इच्छुक प्रतिभागियों को अपने प्राइस ऑफर जमा करने से पहले रु.1 लाख की रजिस्ट्रेशन राशि का भुगतान करना होगा
JSW मोटर्स ने 'पायनियर्स 500' (Pioneers 500) की घोषणा की है, जो एक खास लिमिटेड-एडिशन पेशकश है और केवल 500 यूनिट्स तक सीमित है. कंपनी ने कीमत से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, इसमें दिलचस्पी रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं. यह आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर, 2026 से शुरू होगी.
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इस आमंत्रण में कंपनी की पहली SUV, 'JSW कॉम्बैट' की झलक दिखाई गई है. इसके पन्नों पर गाड़ी की रूपरेखा (सिलुएट) बनी हुई है. चूंकि इसे 3 दिसंबर, 2026 को लॉन्च किया जाना है, इसलिए अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स और आधिकारिक एक्स-शोरूम कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.
पायनियर्स 500 एक्सक्लूसिव्स
प्रमोशनल मटेरियल से पता चलता है कि 'पायनियर्स 500' में एक खास बैज, विशेष रूप से तैयार किए गए डिज़ाइन एलिमेंट्स और एक पर्सनलाइज़्ड केबिन होगा, जिस पर मालिक का नाम और एक यूनीक नंबर अंकित होगा.
इन खास डिज़ाइन तत्वों के साथ-साथ, पायनियर्स 500 के मालिकों को कई विशेष सुविधाएं मिलेंगी. इनमें मालिकों के एक निजी समुदाय (कम्युनिटी) तक पहुंच, 'जेएसडब्ल्यू थिंक टैंक' का हिस्सा बनना, एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर, प्राथमिकता वाली सेवाएं और डिलीवरी का एक बेहतर अनुभव शामिल है.
अन्य लाभों में विशेष अनुभव, चुनिंदा कार्यक्रमों तक खास पहुँच, दोस्तों और परिवार के लिए बुकिंग में प्राथमिकता, और 'पायनियर्स 500' वेलकम किट शामिल हैं. ये लाभ कंपनी के नियमों और शर्तों के अधीन होंगे.
इच्छुक खरीदार JSW मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं. हालाँकि, रुचि दर्ज कराने का मतलब कीमत का प्रस्ताव (प्राइस ऑफर) देना नहीं है. कीमत का प्रस्ताव देने की प्रक्रिया 28 नवंबर, 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर एक विशेष कैंपेन पेज उपलब्ध होगा. प्रस्ताव देने से पहले, प्रतिभागियों को अपना नाम और संपर्क नंबर देकर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और ₹1 लाख की कैंपेन पंजीकरण राशि का भुगतान करना होगा.
JSW कॉम्बैट SUV का डिटेल
इसका डिज़ाइन काफी हद तक जेटोर T2 से लिया गया लगता है, जिसमें इसके सीधे और बॉक्सी आकार, चौकोर व्हील आर्च और दोनों तरफ दी गई LED लाइटिंग शामिल हैं. टीज़र में पिछला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें 'कॉम्बैट' (Combat) की लिखावट और JSW की ब्रांडिंग होने की संभावना है.
JSW मोटर्स ने अभी तक भारत के लिए पावरट्रेन की जानकारी का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उम्मीद है कि भारत में प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप पेश किया जाएगा. यह देखना बाकी है कि क्या केवल पेट्रोल वाले वेरिएंट भी बाजार में आएंगे या नहीं. हमें उम्मीद है कि इस SUV की कीमत लगभग रु.40 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
वैश्विक स्तर पर, जेटोर T2 को 1.5-लीटर और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी मिलता है. इसके अलावा, यह SUV एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक ऑनबोर्ड बैटरी दी गई है. इस सेटअप से लगभग 139 km (NEDC) की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज मिलने का दावा किया गया है.
इसका कैबिन भी इंटरनेशनल-स्पेक T2 पर आधारित होने की उम्मीद है. इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और सराउंड-व्यू कैमरा मिल सकता है. इसमें ADAS सूट भी दिया जा सकता है, जो इसके इंटरनेशनल मॉडल में मौजूद है.
'कॉम्बैट' भारत के लिए JSW का पहला मॉडल होगा, लेकिन यह इस ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से आने वाली आखिरी SUV नहीं होगी। चेरी (Chery) की सहायक कंपनियों के अन्य वाहन, जिनमें 'iCar V23' भी शामिल है, उन्हें भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
नई कारें
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आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
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