JSW ग्रुप ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए नया 'एम्पस्टार' (Ampstar) ब्रांड पेश किया

जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 'Ampstar' के साथ एंट्री की है. यह JSW ग्रीनटेक के तहत एक नया ब्रांड है जो भारत में इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बनाएगा. लॉन्च के दौरान, कंपनी ने 55-टन का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर-ट्रेलर और एक इलेक्ट्रिक बस पेश की.

एम्पस्टार इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां और उनके साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और बिक्री के बाद की सर्विस (आफ्टर-सेल्स सपोर्ट) देगा. ग्राहक 150kW से 500kW तक की पावर कॉन्फ़िगरेशन चुन सकेंगे, जबकि ओनरशिप के विकल्पों में सीधे खरीदना, लीज़िंग और 'बैटरी एज़ ए सर्विस' (BaaS) शामिल होंगे.

प्रोडक्शन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में AURIC में JSW ग्रीनटेक की नई फैसिलिटी में होगा. 90 एकड़ में फैले इस प्लांट की सालाना क्षमता 15,000 इलेक्ट्रिक बस और ट्रक बनाने की होगी. इसमें बस बनाने के लिए प्री-ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रो-डिपोजिशन (PT-ED) प्रोसेस, एक ऑटोमेटेड ट्रक-केबिन लाइन और एक इंटीग्रेटेड बैटरी फैसिलिटी शामिल होगी.

जेएसडब्ल्यू का कहना है कि उसने इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का बेस लॉजिक, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम खुद ही डेवलप किया है. इन गाड़ियों में डबल-कूलिंग बैटरी सिस्टम और मज़बूत मोनोकोक चेसिस का इस्तेमाल होगा; कंपनी इन्हें भारत की सड़कों और इस्तेमाल की स्थितियों के हिसाब से बना रही है. बस सेगमेंट में, Ampstar रेंज में 7-मीटर से लेकर 18-मीटर तक के मॉडल शामिल होंगे, जिनका इस्तेमाल स्टाफ़ ट्रांसपोर्ट, शहर के अंदर और शहरों के बीच चलने वाली सर्विस और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकेगा.

कंपनी अपने ट्रक पोर्टफोलियो की शुरुआत लॉन्च के समय दिखाए गए 55-टन के ट्रैक्टर-ट्रेलर से कर रही है, जबकि टिपर और फिक्स्ड-बॉडी डंपर बाद में लाए जाएंगे. JSW ने अभी तक दिखाई गई इलेक्ट्रिक बस और ट्रैक्टर-ट्रेलर की कीमतों या डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

'एम्पस्टार' (Ampstar) ब्रांड का नाम 'एम्प' (Amp) — जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट 'एम्पीयर' को दर्शाता है — और 'स्टार' (Star) को मिलाकर बना है.