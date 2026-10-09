जेएसडब्ल्यू मोटर्स की भारत के लिए पहली एसयूवी 4 दिसंबर को होगी लॉन्च

JSW मोटर्स लिमिटेड 4 दिसंबर को अपनी पहली प्रोडक्शन एसयूवी लॉन्च करके भारतीय कार बाज़ार में आधिकारिक तौर पर कदम रखेगी. उम्मीद है कि यह प्रोडक्ट विदेशों में बिकने वाली Jetour T2 एसयूवी का ही एक 'बैज-इंजीनियर्ड' वर्जन होगा – जो JSW और Jetour की पैरेंट कंपनी, चेरी ऑटोमबाइल्स के बीच हुई पार्टनरशिप का नतीजा है.

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Jetour T2 पर आधारित SUV को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इसके लिए आधिकारिक पेटेंट भी फाइल किए थे. JSW ने फरवरी 2026 में अपने आने वाले मॉडल का एक टीज़र भी दिखाया था, जिसमें SUV का एक धुंधला सा फ्रंट लुक (fascia) दिखाई दे रहा था; इसका आकार-प्रकार काफी हद तक Jetour T2 जैसा ही लग रहा था.

डिज़ाइन की बात करें तो, T2 एक पारंपरिक SUV जैसी दिखती है, जिसमें बॉक्सी शेप और चौकोर फेंडर हैं। साथ ही, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन के टच भी मिलते हैं, जैसे कि आगे और पीछे LED लाइट क्लस्टर। वहीं, इसका कैबिन मिनिमलिस्ट थीम पर बना है, जिसमें स्लैब-साइड डैशबोर्ड डिज़ाइन है. इसमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है.

उम्मीद है कि ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले मॉडल के मुकाबले इस SUV के लुक में कुछ बदलाव किए जाएंगे. JSW इसके बंपर, लाइट और व्हील जैसे सॉफ्ट डिज़ाइन एलिमेंट्स में बदलाव कर सकती है. वहीं, इसके कैबिन के डिज़ाइन में सिर्फ़ मामूली बदलाव होने की संभावना है, जैसे कि अपहोल्स्ट्री के फ़ैब्रिक और रंगों में.

ग्लोबल मार्केट में यह SUV पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बेची जाती है. पेट्रोल वर्जन में 1.5 टर्बो-पेट्रोल या 2.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है; बड़े इंजन वाले मॉडल में 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दिया गया है. वहीं, हाइब्रिड मॉडल में 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक ऑन-बोर्ड बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. PHEV ड्राइवट्रेन के बारे में दावा किया जाता है कि यह सिर्फ़ EV मोड में लगभग 139 km (NEDC) की रेंज देती है. JSW ने अभी तक पावरट्रेन की जानकारी कन्फर्म नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि हाइब्रिड मॉडल भी भारत में आएगा.

T2-बेस्ड SUV भारतीय बाज़ार के लिए JSW की पहली कार होगी; इसके अलावा, चेरी (Chery) की सब्सिडियरी कंपनियों की दूसरी गाड़ियाँ भी भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं, जैसे कि iCar V23.