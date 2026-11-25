जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने 3 दिसंबर को होने वाली लॉन्चिंग से पहले अपना ब्रांड लोगो पेश किया
- JSW मोटर्स ने 3 दिसंबर, 2026 को होने वाले अपने लॉन्च से पहले अपनी नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया है
- कंपनी JSW कॉम्बैट SUV के साथ भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में प्रवेश करेगी
- वाहनों का निर्माण छत्रपति संभाजी नगर में JSW ग्रुप की ग्रीनफील्ड सुविधा में किया जाएगा
JSW ग्रुप की 'न्यू एनर्जी पैसेंजर व्हीकल' यूनिट, JSW मोटर्स लिमिटेड ने भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में प्रवेश करने से पहले अपनी नई ब्रांड पहचान को पेश किया है. कंपनी 3 दिसंबर, 2026 को लॉन्च होने वाली है.
इस नई पहचान में एक लोगो शामिल है, जो कंपनी के सभी वाहनों पर दिखेगा. यह लोगो डीलरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित ग्राहकों से जुड़े सभी माध्यमों पर ब्रांड की विज़ुअल पहचान के रूप में काम करेगा. ब्रांड की इस विज़ुअल पहचान में मुख्य रंगों के तौर पर काले और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि टील (teal) रंग को सेकेंडरी रंग के रूप में रखा गया है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस ने 1 करोड़ जुपिटर बनाने का आंकड़ा पार किया
कंपनी के वाहनों का निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित उसकी नई (ग्रीनफील्ड) इकाई में किया जाएगा, और इन्हें JSW मोटर्स के नाम से चलने वाली समर्पित डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.
अब तक हम जो जानते हैं
JSW मोटर्स अपने पहले प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर 'कॉम्बैट' (Combat) SUV के साथ भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में कदम रखेगी. यह SUV काफी हद तक 'जेटोर T2' (Jetour T2) पर आधारित होगी. इसके नाम की पुष्टि एक टीज़र के ज़रिए हुई है, जिसमें फ्रंट ग्रिल पर लिखे 'JETOUR' की जगह 'COMBAT' लिखा हुआ दिखाई देता है.
इसका कुल डिज़ाइन T2 से लिया गया लगता है, जिसमें इसके सीधे और चौकोर आकार, चौकोर व्हील आर्च और दोनों तरफ LED लाइटिंग शामिल हैं. टीज़र में पिछला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें 'कॉम्बैट' (Combat) की लिखावट और JSW की ब्रांडिंग होने की संभावना है.
JSW मोटर्स ने अभी तक भारत के लिए पावरट्रेन की जानकारी का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उम्मीद है कि भारत में प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप पेश किया जाएगा. यह देखना बाकी है कि क्या केवल पेट्रोल वाले वेरिएंट भी बाजार में आएंगे या नहीं. हमें उम्मीद है कि इस SUV की कीमत लगभग रु.40 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
वैश्विक स्तर पर, जेटोर T2 को 1.5-लीटर और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी मिलता है. इसके अलावा, यह SUV एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक ऑनबोर्ड बैटरी दी गई है. इस सेटअप से लगभग 139 km (NEDC) की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज मिलने का दावा किया गया है.
इसका कैबिन भी इंटरनेशनल-स्पेक T2 पर आधारित होने की उम्मीद है. इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और सराउंड-व्यू कैमरा मिल सकता है. इसमें ADAS सूट भी दिया जा सकता है, जो इसके इंटरनेशनल मॉडल में मौजूद है.
'कॉम्बैट' भारत के लिए JSW का पहला मॉडल होगा, लेकिन यह इस ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से आने वाली आखिरी SUV नहीं होगी। चेरी (Chery) की सहायक कंपनियों के अन्य वाहन, जिनमें 'iCar V23' भी शामिल है, उन्हें भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
लोकप्रिय एमजी मॉडल
- एमजी
कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.9 - 10.17 लाख
- एमजी
हेक्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.14 - 20.35 लाख
- एमजी
ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी
जेडएस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी
हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी
एस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी
साइबरस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 82.5 लाख
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 लाख
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 लाख
- एमजी
एम9 ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.94 लाख
- एमजी
मैजेस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 43.49 - 45.99 लाख
- एमजी
विंडसर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.24 - 18.99 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: 5 प्रमुख बदलावइनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड को भारत में रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.1 मिनट पढ़ें
- 3-सिलेंडर Vs 4-सिलेंडर इंजन: माइलेज, परफॉरमेंस और वाइब्रेशन का पूरा सच यहां जानें3-सिलेंडर इंजन बेहतर माइलेज दे सकते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज़्यादा स्मूथ होते हैं. आपकी कार के लिए कौन सा सही है?8 मिनट पढ़े
- फ्रंट व्हील ड्राइव vs रियर व्हील ड्राइव SUV: भारतीय सड़कों पर कौन सी बेहतर और आपके लिए कौन सी सही?FWD रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है, जबकि RWD भारी भार के साथ बेहतर काम करता है और अक्सर पारंपरिक मज़बूत SUV में देखने को मिलता है.10 मिनट पढ़े
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट रु.19.59 लाख में हुई लॉन्चहाइक्रॉस के बदलावों में स्टाइलिंग में मामूली बदलाव, E85-अनुकूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और कुछ नए फीचर्स शामिल हैं.3 मिनट पढ़े
- फ्लाइंग फ्ली C6 अब गोवा में उपलब्धरॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अब गोवा में तीन जगहों पर उपलब्ध है। इससे पहले, 'फ्लाइंग फ्ली C6' (Flying Flea C6) दक्षिण और पश्चिम भारत के केवल पांच शहरों में उपलब्ध थी.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले, नए स्केच में होंडा अल्फा के कैबिन की झलक दिखीआने वाली इलेक्ट्रिक SUV में एक मिनिमलिस्ट केबिन होगा, जिसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- बेंटले टॉर्कल EV भारत में 2027 में होगी लॉन्चबेंटले की पहली EV में 113 kWh की बैटरी है और यह 600 km तक की रेंज देती है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा एक्टिवा vs टीवीएस जुपिटर vs सुजुकी एक्सेस: परिवार के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना रहेगा सही?इन तीन लोकप्रिय फैमिली स्कूटरों में से कौन-सा परफॉरमेंस, आराम, उपयोगिता और पैसे की सही कीमत का सबसे बेहतरीन मेल पेश करता है?1 मिनट पढ़ें
- ₹15 लाख से कम में 7 कारें, जिनकी पिछली सीट पर 3 एडल्ट आराम से कर सकते हैं सफरक्या आप एक ऐसी किफायती कार की तलाश में हैं, जिसकी दूसरी पंक्ति में तीन लोग आराम से बैठ सकें? यहाँ हम आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प बता रहे हैं.1 मिनट पढ़ें