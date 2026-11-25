JSW ग्रुप की 'न्यू एनर्जी पैसेंजर व्हीकल' यूनिट, JSW मोटर्स लिमिटेड ने भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में प्रवेश करने से पहले अपनी नई ब्रांड पहचान को पेश किया है. कंपनी 3 दिसंबर, 2026 को लॉन्च होने वाली है.

इस नई पहचान में एक लोगो शामिल है, जो कंपनी के सभी वाहनों पर दिखेगा. यह लोगो डीलरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित ग्राहकों से जुड़े सभी माध्यमों पर ब्रांड की विज़ुअल पहचान के रूप में काम करेगा. ब्रांड की इस विज़ुअल पहचान में मुख्य रंगों के तौर पर काले और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि टील (teal) रंग को सेकेंडरी रंग के रूप में रखा गया है.

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कंपनी के वाहनों का निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित उसकी नई (ग्रीनफील्ड) इकाई में किया जाएगा, और इन्हें JSW मोटर्स के नाम से चलने वाली समर्पित डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.

अब तक हम जो जानते हैं

JSW मोटर्स अपने पहले प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर 'कॉम्बैट' (Combat) SUV के साथ भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में कदम रखेगी. यह SUV काफी हद तक 'जेटोर T2' (Jetour T2) पर आधारित होगी. इसके नाम की पुष्टि एक टीज़र के ज़रिए हुई है, जिसमें फ्रंट ग्रिल पर लिखे 'JETOUR' की जगह 'COMBAT' लिखा हुआ दिखाई देता है.

इसका कुल डिज़ाइन T2 से लिया गया लगता है, जिसमें इसके सीधे और चौकोर आकार, चौकोर व्हील आर्च और दोनों तरफ LED लाइटिंग शामिल हैं. टीज़र में पिछला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें 'कॉम्बैट' (Combat) की लिखावट और JSW की ब्रांडिंग होने की संभावना है.

JSW मोटर्स ने अभी तक भारत के लिए पावरट्रेन की जानकारी का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उम्मीद है कि भारत में प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप पेश किया जाएगा. यह देखना बाकी है कि क्या केवल पेट्रोल वाले वेरिएंट भी बाजार में आएंगे या नहीं. हमें उम्मीद है कि इस SUV की कीमत लगभग रु.40 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

वैश्विक स्तर पर, जेटोर T2 को 1.5-लीटर और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी मिलता है. इसके अलावा, यह SUV एक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक ऑनबोर्ड बैटरी दी गई है. इस सेटअप से लगभग 139 km (NEDC) की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज मिलने का दावा किया गया है.

इसका कैबिन भी इंटरनेशनल-स्पेक T2 पर आधारित होने की उम्मीद है. इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और सराउंड-व्यू कैमरा मिल सकता है. इसमें ADAS सूट भी दिया जा सकता है, जो इसके इंटरनेशनल मॉडल में मौजूद है.

'कॉम्बैट' भारत के लिए JSW का पहला मॉडल होगा, लेकिन यह इस ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से आने वाली आखिरी SUV नहीं होगी। चेरी (Chery) की सहायक कंपनियों के अन्य वाहन, जिनमें 'iCar V23' भी शामिल है, उन्हें भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.