कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने

कावासाकी का भविष्यवादी चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए राइडर की हरकत, हाइड्रोजन पावर और कई राइडिंग मोड का इस्तेमाल करता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    कावासाकी का भविष्यवादी 'कोर्लियो' (Corleo) चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट असलियत के एक कदम और करीब आ गया है. हाल ही में सामने आई पेटेंट की जानकारी से पता चलता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली इस अनोखी मशीन को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा.

     

    इसका तरीका वैसा ही है जैसे कोई घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल करता है; शरीर की पोज़िशन में बदलाव से मशीन को दिशा देने में मदद मिलती है. कोरलिओ (Corleo) के चार अलग-अलग कंट्रोल होने वाले पैरों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर भी स्थिरता बनाए रखते हुए चल सकें.

     

    पेटेंट से कई राइडिंग मोड का भी पता चलता है, जिनमें ऑटोमैटिक, स्लो और फास्ट मोड के साथ-साथ एक अनोखा ‘वेस्टलैंड’ मोड भी शामिल है. इसमें ऑटोमैटिक स्टॉप फ़ंक्शन की भी योजना है, जिससे राइडर का कंट्रोल खोने पर मशीन रुक सकती है.

     

    इसे हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन से पावर मिलती है, जो कोरलिओ (Corleo) के सिस्टम को चलाने के लिए बिजली बनाता है. कावासाकी ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इस कॉन्सेप्ट में 150cc का फोर-स्ट्रोक हाइड्रोजन इंजन इस्तेमाल किया गया है.

     

    कावासाकी 2035 के आसपास इसे कमर्शियल तौर पर लाने का लक्ष्य रख रही है और साथ ही रियाद में होने वाले एक्सपो 2030 में 'कोर्लियो' (Corleo) को एक मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर दिखाने की योजना भी बना रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि इस मशीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा या नहीं.

    # kawasaki# technology# technological advancement# hydrogen# bikes# Bikes# Auto Industry# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • नए सिंपल स्कूटर का मकसद परिवारों के लिए एक खास पैकेज देना है.
      सिंपल वेव का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को होगा लॉन्च
    • ज़बरदस्त रफ़्तार पकड़ने की क्षमता से लेकर तेज़ टॉप स्पीड तक, ये ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो भारत के EV टू-व्हीलर मार्केट में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस लेकर आए हैं.
      भारत में खरीदे जा सकने वाले टॉप 5 सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर
    • इसके टैंक और साइड पैनल पर क्रॉस किए हुए खुखरी का मशहूर निशान मिलता है.
      रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च
    • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, हिमालयन 450 से नीचे की कैटेगरी में आएगी, लेकिन अपने लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन और पुरानी हिमालयन 411 वाले चेसिस की वजह से इसका मिज़ाज अलग होगा.
      रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च
    • एम्पीयर ने मैग्नस G मैक्स को और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया 5-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी बहुत कुछ शामिल है.
      अपडेटेड एम्पियर मैग्नस G मैक्स रु.1.10 लाख में हुई लॉन्च
    • नए सिंपल स्कूटर का मकसद परिवारों के लिए एक खास पैकेज देना है.
      सिंपल वेव का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को होगा लॉन्च
    • ज़बरदस्त रफ़्तार पकड़ने की क्षमता से लेकर तेज़ टॉप स्पीड तक, ये ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो भारत के EV टू-व्हीलर मार्केट में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस लेकर आए हैं.
      भारत में खरीदे जा सकने वाले टॉप 5 सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर
    • इसके टैंक और साइड पैनल पर क्रॉस किए हुए खुखरी का मशहूर निशान मिलता है.
      रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च
    • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, हिमालयन 450 से नीचे की कैटेगरी में आएगी, लेकिन अपने लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन और पुरानी हिमालयन 411 वाले चेसिस की वजह से इसका मिज़ाज अलग होगा.
      रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च
    • एम्पीयर ने मैग्नस G मैक्स को और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया 5-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी बहुत कुछ शामिल है.
      अपडेटेड एम्पियर मैग्नस G मैक्स रु.1.10 लाख में हुई लॉन्च
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने