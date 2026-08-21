कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने

कावासाकी का भविष्यवादी 'कोर्लियो' (Corleo) चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट असलियत के एक कदम और करीब आ गया है. हाल ही में सामने आई पेटेंट की जानकारी से पता चलता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली इस अनोखी मशीन को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा.

इसका तरीका वैसा ही है जैसे कोई घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल करता है; शरीर की पोज़िशन में बदलाव से मशीन को दिशा देने में मदद मिलती है. कोरलिओ (Corleo) के चार अलग-अलग कंट्रोल होने वाले पैरों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर भी स्थिरता बनाए रखते हुए चल सकें.

पेटेंट से कई राइडिंग मोड का भी पता चलता है, जिनमें ऑटोमैटिक, स्लो और फास्ट मोड के साथ-साथ एक अनोखा ‘वेस्टलैंड’ मोड भी शामिल है. इसमें ऑटोमैटिक स्टॉप फ़ंक्शन की भी योजना है, जिससे राइडर का कंट्रोल खोने पर मशीन रुक सकती है.

इसे हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन से पावर मिलती है, जो कोरलिओ (Corleo) के सिस्टम को चलाने के लिए बिजली बनाता है. कावासाकी ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इस कॉन्सेप्ट में 150cc का फोर-स्ट्रोक हाइड्रोजन इंजन इस्तेमाल किया गया है.

कावासाकी 2035 के आसपास इसे कमर्शियल तौर पर लाने का लक्ष्य रख रही है और साथ ही रियाद में होने वाले एक्सपो 2030 में 'कोर्लियो' (Corleo) को एक मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर दिखाने की योजना भी बना रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि इस मशीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा या नहीं.