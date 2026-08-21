कावासाकी कोरलिओ हाइड्रोजन-पावर्ड हॉर्स के बारे में नई जानकारी आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 21, 2026
हाइलाइट्स
कावासाकी का भविष्यवादी 'कोर्लियो' (Corleo) चार-पैरों वाला मोबिलिटी कॉन्सेप्ट असलियत के एक कदम और करीब आ गया है. हाल ही में सामने आई पेटेंट की जानकारी से पता चलता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली इस अनोखी मशीन को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा.
इसका तरीका वैसा ही है जैसे कोई घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल करता है; शरीर की पोज़िशन में बदलाव से मशीन को दिशा देने में मदद मिलती है. कोरलिओ (Corleo) के चार अलग-अलग कंट्रोल होने वाले पैरों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर भी स्थिरता बनाए रखते हुए चल सकें.
पेटेंट से कई राइडिंग मोड का भी पता चलता है, जिनमें ऑटोमैटिक, स्लो और फास्ट मोड के साथ-साथ एक अनोखा ‘वेस्टलैंड’ मोड भी शामिल है. इसमें ऑटोमैटिक स्टॉप फ़ंक्शन की भी योजना है, जिससे राइडर का कंट्रोल खोने पर मशीन रुक सकती है.
इसे हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन से पावर मिलती है, जो कोरलिओ (Corleo) के सिस्टम को चलाने के लिए बिजली बनाता है. कावासाकी ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इस कॉन्सेप्ट में 150cc का फोर-स्ट्रोक हाइड्रोजन इंजन इस्तेमाल किया गया है.
कावासाकी 2035 के आसपास इसे कमर्शियल तौर पर लाने का लक्ष्य रख रही है और साथ ही रियाद में होने वाले एक्सपो 2030 में 'कोर्लियो' (Corleo) को एक मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर दिखाने की योजना भी बना रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि इस मशीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा या नहीं.
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स
- कावासाकी डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 लाख
- कावासाकी ज़ेड900एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.79 लाख
- कावासाकी निंजा 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.91 लाख
- कावासाकी निंजा 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- कावासाकी निंजा 1000एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 लाख
- कावासाकी ज़ेड650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 लाख
- कावासाकी निंजा एच2 एसएक्स एसईएक्स-शोरूम कीमत₹ 36.28 लाख
- कावासाकी केएक्स 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.92 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- कावासाकी वलकैन एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.13 लाख
- कावासाकी जेड900आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.67 लाख
- कावासाकी जेड एच2एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.85 - 30.56 लाख
- कावासाकी वर्सिस 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.48 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.61 लाख
- कावासाकी ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.69 लाख
- कावासाकी डब्ल्यू 800 स्ट्रीटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.27 लाख
- कावासाकी केएक्स250एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.78 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.63 लाख
- कावासाकी 2024 केएल एक्स 230आर एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.81 लाख
- कावासाकी 2025 निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.66 लाख
- कावासाकी वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.49 लाख
- कावासाकी Z1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.79 लाख
- कावासाकी 2026 जेड 650 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.83 लाख
- कावासाकी एलिमिनेटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.16 लाख
- कावासाकी वर्सेस 1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.79 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 230एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- कावासाकी केएक्स 85एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.88 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.4 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.45 लाख
- कावासाकी केएलएक्स110 आरएलएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.88 लाख
- कावासाकी निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.76 लाख
- कावासाकी केएलएक्स140एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.79 लाख
- कावासाकी निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.42 लाख
- कावासाकी केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.81 लाख
- कावासाकी केएक्स65एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.04 लाख
- कावासाकी केएक्स112एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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