कावासाकी Z300 भारत में रु.3.24 लाख में हुई लॉन्च
- कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम)
- 296cc पैरेलल-ट्विन इंजन 40 bhp की ताकत और 26.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है
- इसमें सुगोमी स्टाइलिंग, डुअल-चैनल ABS और रिवर्स LCD कंसोल दिया गया है
कावासाकी ने भारत में Z300 को रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह निंजा 300 पर आधारित एक 'नेकेड स्ट्रीटफाइटर' मोटरसाइकिल है. कंपनी की Z लाइन-अप में इसे एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है. इसका डिज़ाइन बड़े मॉडल Z900 से प्रेरित है और निंजा 300 (जो फेयर्ड मॉडल है) की तुलना में, इसमें बैठने की स्थिति (राइडिंग पोज़िशन) अधिक सीधी (अपराइट) है.
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Z300 में कावासाकी की खास 'सुगोमी' (Sugomi) स्टाइलिंग दी गई है, जिसमें एक मस्कुलर लुक और कम से कम बॉडीवर्क देखने को मिलता है. यह दो रंगों - कैंडी लाइम ग्रीन और मेटैलिक कार्बन ग्रे - में उपलब्ध है. इस मोटरसाइकिल में एक चौड़ा, सिंगल-पीस हैंडलबार दिया गया है, जिससे राइडर सीधे बैठकर आराम से गाड़ी चला सकता है. इसके फीचर्स में डुअल-चैनल ABS और निंजा 500 जैसा ही रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. हालांकि, इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं दी गई है.
निंजा 300 में 296cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. Z300 में यह इंजन 11,000 rpm पर 40 bhp की ताकत और 10,000 rpm पर 26.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो निंजा 300 के बताए गए ताकत से थोड़ा ज़्यादा है. 175 kg वज़न के साथ, Z300 निंजा 300 से 4 kg हल्की है, जिसका मुख्य कारण इसका कम बॉडीवर्क है.
Z300 में निंजा 300 वाला ही ट्यूबलर फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें 37 mm का टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला रियर मोनोशॉक दिया गया है. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जिनमें आगे 110-सेक्शन का टायर और पीछे 140-सेक्शन का टायर है. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 290 mm और पीछे 220 mm की पेटल डिस्क दी गई है, जो डुअल-चैनल ABS के साथ आती है.
अपनी कीमत के हिसाब से, Z300 कावासाकी की एंट्री-लेवल Z रेंज में ट्विन-सिलेंडर परफॉरमेंस और स्ट्रीटफाइटर स्टाइलिंग लेकर आती है. हालाँकि, प्रतिस्पर्धा के मामले में, यह मोटरसाइकिल सिंगल-सिलेंडर सेगमेंट में KTM 390 ड्यूक, TVS अपाचे RTR 310 और बजाज पल्सर NS400Z को, तथा ट्विन-सिलेंडर सेगमेंट में अप्रिलिया RS 457 को टक्कर देती है.
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