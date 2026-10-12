logo
Select City

भारत में कावासाकी Z300 को किया गया पेश, बुकिंग 19 अक्टूबर से होगी शुरू

ऋषभ परमार
last published date : 12 October 2026, 22:25 IST
हमें फॉलो करें
भारत में कावासाकी Z300 को किया गया पेश, बुकिंग 19 अक्टूबर से होगी शुरू
हाइलाइट्स
  • 296cc पैरेलल-ट्विन इंजन, जो 38.4 बीएचपी की ताकत और 26.1 Nm का टॉर्क बनाता है
  • स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • बुकिंग 19 अक्टूबर से शुरू; कीमतें 20 अक्टूबर को बताई जाएंगी

कावासाकी इंडिया, Z250 नेकेड स्ट्रीटफाइटर को '300' बैज के साथ वापस ला रही है. जापानी बाइक बनाने वाली कंपनी ने बेंगलुरु में एक डीलरशिप इवेंट में Z300 को दिखाया है. हालांकि अभी इस आने वाली मोटरसाइकिल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Z250 जैसी ही डिज़ाइन फिलॉसफी अपनाएगी, जो पिछली जेनरेशन की Z900 के डिज़ाइन पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले T40 और बोनविले T4 के रंग विकल्प सामने आए

मैकेनिकल की बात करें तो, Z300 उसी निंजा 300 पर आधारित होगी जो अभी भारत में बिक रही है. इसमें वही जाना-पहचाना 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 38.4 bhp की ताकत और 26.1 Nm का टॉर्क बनाएगा और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. निंजा 300 के सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के उलट, Z300 में TFT डिस्प्ले होगा जिसमें कॉल अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन अपडेट के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी.

Kawasaki Z300 india showcase carandbike 2

कावासाकी 18 अक्टूबर को मुंबई और पुणे में प्रीव्यू इवेंट आयोजित करेगी, जबकि मोटरसाइकिल की बुकिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, वैरिएंट की जानकारी, रंगों के विकल्प और कीमत की घोषणा 20 अक्टूबर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी.

कावासाकी 18 अक्टूबर को मुंबई और पुणे में प्रीव्यू इवेंट आयोजित करेगी, जबकि मोटरसाइकिल की बुकिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, वैरिएंट की जानकारी, रंगों के विकल्प और कीमत की घोषणा 20 अक्टूबर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी.

कावासाकी अभी निंजा 300 को रु.3.34 लाख (एक्स-शोरूम) में बेच रही है. मौजूदा मार्केट के हिसाब से यह कीमत थोड़ी ज़्यादा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह बाइक काफी समय से मौजूद है और अपने राइवल्स के मुकाबले इसमें फीचर्स भी कम हैं. अगर कॉम्पिटिशन की बात करें, तो यह बाइक केटीएम 390 ड्यूक और टीवीएस अपाचे RTR 310 को टक्कर देगी; ये दोनों ही बाइक्स बेहतर परफॉर्मेंस और ज़्यादा फीचर्स वाला पैकेज देती हैं.

हमारे हिसाब से, अगर Z300 की कीमत ₹3 लाख के आस-पास रखी जाए, तो यह उन राइडर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएगी जो ट्विन-सिलेंडर इंजन का अनुभव और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक राइडिंग पोज़िशन चाहते हैं.

# Kawasaki Z300# Kawasaki Motorcycles# Kawasaki Motorcycle India# Z300# Naked streetfighter# Naked Motorcycles# Bikes# Two wheeler# Auto Industry# Bikes# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Luxury Estate Cars in India: From Audi RS6 Avant to BMW M5 Touring
9 मिनट पढ़े
भारत में लग्जरी एस्टेट कारों का जलवा, ऑडी से लेकर बीएमडब्ल्यू तक शामिल
Harley-Davidson Sprint 440 Teased; Will Be Based On The X440
1 मिनट पढ़ें
हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 की पहली झलक आई सामने
River Indie Electric Scooter Now Available On Flipkart
1 मिनट पढ़ें
रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर अब फ्लिपकार्ट पर भी पर बिक्री के लिए उपलब्ध
Suzuki GSX-8R Gets Rs. 80,000 Discount; Price Drops To Rs. 9.08 Lakh
1 मिनट पढ़ें
सुजुकी GSX-8R पर मिल रही ₹80,000 की छूट, कीमत घटकर ₹9.08 लाख हुई
Triumph Bonneville T40 Vs Speed 400: Which Triumph is for you?
1 मिनट पढ़ें
विनफास्ट भारत के 30 से ज़्यादा शहरों में टू-व्हीलर शोरूम खोलेगी

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में कावासाकी Z300 को किया गया पेश, बुकिंग 19 अक्टूबर से होगी शुरू