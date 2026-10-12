भारत में कावासाकी Z300 को किया गया पेश, बुकिंग 19 अक्टूबर से होगी शुरू

कावासाकी इंडिया, Z250 नेकेड स्ट्रीटफाइटर को '300' बैज के साथ वापस ला रही है. जापानी बाइक बनाने वाली कंपनी ने बेंगलुरु में एक डीलरशिप इवेंट में Z300 को दिखाया है. हालांकि अभी इस आने वाली मोटरसाइकिल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Z250 जैसी ही डिज़ाइन फिलॉसफी अपनाएगी, जो पिछली जेनरेशन की Z900 के डिज़ाइन पर आधारित है.

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मैकेनिकल की बात करें तो, Z300 उसी निंजा 300 पर आधारित होगी जो अभी भारत में बिक रही है. इसमें वही जाना-पहचाना 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 38.4 bhp की ताकत और 26.1 Nm का टॉर्क बनाएगा और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. निंजा 300 के सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के उलट, Z300 में TFT डिस्प्ले होगा जिसमें कॉल अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन अपडेट के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी.

कावासाकी 18 अक्टूबर को मुंबई और पुणे में प्रीव्यू इवेंट आयोजित करेगी, जबकि मोटरसाइकिल की बुकिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, वैरिएंट की जानकारी, रंगों के विकल्प और कीमत की घोषणा 20 अक्टूबर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी.

कावासाकी 18 अक्टूबर को मुंबई और पुणे में प्रीव्यू इवेंट आयोजित करेगी, जबकि मोटरसाइकिल की बुकिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, वैरिएंट की जानकारी, रंगों के विकल्प और कीमत की घोषणा 20 अक्टूबर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी.

कावासाकी अभी निंजा 300 को रु.3.34 लाख (एक्स-शोरूम) में बेच रही है. मौजूदा मार्केट के हिसाब से यह कीमत थोड़ी ज़्यादा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह बाइक काफी समय से मौजूद है और अपने राइवल्स के मुकाबले इसमें फीचर्स भी कम हैं. अगर कॉम्पिटिशन की बात करें, तो यह बाइक केटीएम 390 ड्यूक और टीवीएस अपाचे RTR 310 को टक्कर देगी; ये दोनों ही बाइक्स बेहतर परफॉर्मेंस और ज़्यादा फीचर्स वाला पैकेज देती हैं.

हमारे हिसाब से, अगर Z300 की कीमत ₹3 लाख के आस-पास रखी जाए, तो यह उन राइडर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएगी जो ट्विन-सिलेंडर इंजन का अनुभव और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक राइडिंग पोज़िशन चाहते हैं.