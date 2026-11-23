कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार में बैठते हैं, स्टार्ट बटन दबाते हैं और डैशबोर्ड पर 'की नॉट डिटेक्टेड' (Key Not Detected) का मैसेज देखते हैं. आप फिर से कोशिश करते हैं, चाबी को और करीब लाते हैं और बटन को कुछ और बार दबाते हैं, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता.

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ऐसा तब भी हो सकता है जब चाबी कार के अंदर ही हो. ज़्यादातर मामलों में, यह समस्या चाबी (की-फ़ॉब) की कमज़ोर बैटरी, सिग्नल में रुकावट या कार के 'कीलेस एंट्री सिस्टम' से जुड़ी होती है. अच्छी बात यह है कि कई कारों में 'इमरजेंसी स्टार्ट' फीचर होता है, जिसकी मदद से आप रिमोट सिग्नल के बिना भी इंजन स्टार्ट कर सकते हैं.

जब चाबी डिटेक्ट न हो, तो कीलेस कार को कैसे स्टार्ट करें

अगर आपकी कार में 'की नॉट डिटेक्टेड' (Key Not Detected) की चेतावनी दिखाई देती है, तो सबसे पहले इमरजेंसी स्टार्ट तरीका आज़माएँ. पुश-बटन स्टार्ट वाली ज़्यादातर कारों में एक बैकअप सिस्टम होता है, जो की-फ़ॉब (key fob) की बैटरी कमज़ोर होने या पूरी तरह ख़त्म हो जाने पर भी उसे डिटेक्ट कर सकता है.

आपको यह करना होगा:

कार को पार्क मोड में रखें: अगर आपकी कार ऑटोमैटिक है, तो गियर को पार्क (P) मोड में रखें. मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार के लिए सही स्टार्टिंग पोजिशन जानने के लिए ओनर मैनुअल देखें.

अगर आपकी कार ऑटोमैटिक है, तो गियर को पार्क (P) मोड में रखें. मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार के लिए सही स्टार्टिंग पोजिशन जानने के लिए ओनर मैनुअल देखें. ब्रेक पेडल दबाएं: अपने पैर से ब्रेक को अच्छी तरह दबाकर रखें.

अपने पैर से ब्रेक को अच्छी तरह दबाकर रखें. की फॉब को स्टार्ट बटन से लगाएं: अपनी उंगली की जगह कार की चाबी (की फॉब) से स्टार्ट/स्टॉप बटन दबाएं.

अपनी उंगली की जगह कार की चाबी (की फॉब) से स्टार्ट/स्टॉप बटन दबाएं. कार के चाबी पहचानने का इंतजार करें: की फॉब को कुछ सेकंड तक बटन से लगाकर रखें.

की फॉब को कुछ सेकंड तक बटन से लगाकर रखें. इंजन स्टार्ट करें: चाबी की पहचान होने के बाद कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा.

ऐसा इसलिए काम करता है क्योंकि कई कीलेस कारों में स्टार्ट बटन के पास एक बैकअप रीडर होता है. यह एक शॉर्ट-रेंज सिग्नल के ज़रिए फ़ॉब के अंदर मौजूद सिक्योरिटी चिप को पहचान सकता है, भले ही फ़ॉब की बैटरी खत्म हो गई हो.



ध्यान दें: सटीक तरीका अलग-अलग निर्माताओं के हिसाब से अलग हो सकता है. कुछ कारों में, आपको फ़ॉब को सीधे स्टार्ट बटन के ऊपर रखने के बजाय, किसी खास जगह के पास रखना पड़ता है. ऐसा करने से पहले अपनी ओनर मैनुअल (मालिक की नियमावली) ज़रूर देख लें.

कीलेस कार में इमरजेंसी की स्लॉट कहाँ होता है?

अगर फ़ॉब को स्टार्ट बटन के पास रखने से काम नहीं बनता है, तो आपकी कार में एक अलग इमरजेंसी डिटेक्शन एरिया या की स्लॉट हो सकता है.

मॉडल के आधार पर, यह आपको यहाँ मिल सकता है:

सेंटर कंसोल या आर्मरेस्ट के अंदर बने स्टोरेज में.

कप होल्डर के अंदर लगी रबर मैट के नीचे.

स्टीयरिंग कॉलम के पास, जहां कभी-कभी चाबी का छोटा निशान बना होता है.

स्टार्ट/स्टॉप बटन के पास.

की-फ़ॉब को चिह्नित जगह पर रखें और अपने ओनर मैनुअल में दिए गए स्टार्ट करने के निर्देशों का पालन करें. हर कार में कोई फिजिकल स्लॉट नहीं होता, इसलिए चाबी को किसी भी जगह में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश न करें.

आपकी कार चाबी को क्यों नहीं पहचान पा रही है?

अगर इमरजेंसी स्टार्ट का तरीका काम कर जाता है, तो समस्या की-फ़ॉब की बैटरी या उसके सिग्नल में हो सकती है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो दिक्कत कार की बैटरी या कीलेस एंट्री सिस्टम में हो सकती है.

इसके कुछ आम कारण यहाँ दिए गए हैं:



1. की फ़ॉब की बैटरी ख़त्म या कमज़ोर होना

'की नॉट डिटेक्टेड' (Key Not Detected) चेतावनी आने के सबसे आम कारणों में से एक यह है. की-फ़ॉब (key fob) आपकी कार को सिग्नल भेजने के लिए एक छोटी बैटरी का इस्तेमाल करता है. जब यह बैटरी कमज़ोर हो जाती है, तो कार को इसे पहचानने में दिक्कत हो सकती है. ज़्यादातर की-फ़ॉब में CR2032 या CR2025 जैसी कॉइन-सेल बैटरी का इस्तेमाल होता है, हालाँकि आपकी कार के हिसाब से सही बैटरी का प्रकार अलग हो सकता है.

क्या करें: की-फ़ॉब (key fob) को खोलें और उसकी बैटरी का प्रकार देखें. इसे सही बैटरी से बदलें, और ध्यान रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे ठीक से लगे हों.

2. सिग्नल में रुकावट

आपका की-फ़ॉब कार के साथ वायरलेस तरीके से संपर्क करता है. कभी-कभी आस-पास मौजूद अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस सिग्नल में बाधा डाल सकते हैं. मोबाइल फ़ोन, USB चार्जर, डैश कैम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ की वजह से कुछ स्थितियों में डिटेक्शन (पहचानने) में समस्या आ सकती है.

क्या करें: चाबी को अपने फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखें. इसे स्टार्ट बटन के करीब रखकर कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करें.

3. कार की कमज़ोर बैटरी

कभी-कभी, समस्या का आपकी चाबी से कोई लेना-देना नहीं होता है. अगर कार की 12V बैटरी कमज़ोर है, तो यह 'कीलेस एंट्री' सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पर्याप्त पावर नहीं दे पाएगी. आप यह भी देख सकते हैं कि डैशबोर्ड की लाइटें धीमी हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम धीमा काम कर रहा है, या कार स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है.

क्या करें: 12V बैटरी की जांच करवाएं. अगर यह डिस्चार्ज हो गई है, तो इसे चार्ज करने या बदलने की जरूरत पड़ सकती है. अगर बैटरी बहुत कमजोर है, तो स्टार्ट बटन को बार-बार न दबाएं.

4. दोषपूर्ण की-फोब

यदि चाबी का रिमोट गिर गया हो, पानी के संपर्क में आ गया हो या उसे कोई शारीरिक क्षति पहुंची हो, तो उसका आंतरिक सर्किट ठीक से काम करना बंद कर सकता है. इस स्थिति में, बैटरी बदलने से भी समस्या हल नहीं होगी.

क्या करें: अपनी दूसरी (स्पेयर) चाबी आज़माकर देखें. अगर दूसरी चाबी ठीक से काम करती है, तो हो सकता है कि असली चाबी (फ़ॉब) को रिपेयर करने या बदलने की ज़रूरत हो.

5. कार के कीलेस एंट्री सिस्टम में समस्या

अगर आपकी मुख्य और स्पेयर, दोनों ही चाबियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो समस्या कार के रिसीवर, एंटीना या कीलेस एंट्री सिस्टम में हो सकती है.

क्या करें: कार को किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर चेक करवाएं। सिस्टम की जांच या मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है.

अगर आपकी कीलेस कार फिर भी स्टार्ट न हो, तो क्या करें?

अगर ऊपर दिए गए तरीकों में से कोई भी काम न करे, तो मदद मांगने से पहले ये बुनियादी जांच कर लें:

जांचें कि कार के डैशबोर्ड की लाइट सामान्य रूप से जल रही हैं या नहीं.

अगर आपने अभी तक की फॉब की बैटरी नहीं बदली है, तो उसे बदलें.

कार को दूसरी चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करें.

चाबी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखें.

अपनी कार में इमरजेंसी स्टार्ट करने का सही तरीका जानने के लिए ओनर मैनुअल देखें.

अगर कार अभी भी चाबी को नहीं पहचान पा रही है, तो रोडसाइड असिस्टेंस या अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क करें. इमोबिलाइज़र को बायपास करने की कोशिश न करें और न ही कार की वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ करें.

की डिटेक्शन (key detection) से जुड़ी समस्याओं से कैसे बचें

कुछ आसान आदतें इस समस्या को रोकने में मदद कर सकती हैं:

की फॉब की बैटरी समय पर बदलें: रिमोट पूरी तरह काम करना बंद कर दे, इसका इंतजार न करें। इसकी रेंज कम होने या कार में बैटरी कम होने का अलर्ट मिलने पर बैटरी बदल दें.

रिमोट पूरी तरह काम करना बंद कर दे, इसका इंतजार न करें। इसकी रेंज कम होने या कार में बैटरी कम होने का अलर्ट मिलने पर बैटरी बदल दें. चाबी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखें: की फॉब को मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास रखने से बचें.

की फॉब को मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास रखने से बचें. दूसरी चाबी अपने पास रखें: अपनी अतिरिक्त चाबी को सही हालत में रखें और उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें.

अपनी अतिरिक्त चाबी को सही हालत में रखें और उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें. की फॉब को खराब होने से बचाएं: इसे गिरने या पानी के संपर्क में आने से बचाएं.

इसे गिरने या पानी के संपर्क में आने से बचाएं. इमरजेंसी स्टार्ट की जगह जानें: ओनर मैनुअल में देखें कि बैटरी खत्म होने पर की फॉब को कार में कहां लगाकर स्टार्ट करना है.

जब की-फ़ॉब काम करना बंद कर दे, तो अपनी कार कैसे स्टार्ट करें

'की नॉट डिटेक्टेड' (Key Not Detected) चेतावनी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपकी कार में कोई गंभीर समस्या है. कई मामलों में, बस 'की फ़ॉब' (key fob) की बैटरी कमज़ोर हो जाती है, और 'इमरजेंसी स्टार्ट' तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी कार को फिर से चला सकते हैं.

फ़ॉब को स्टार्ट बटन के पास रखकर देखें या इसके लिए दिए गए बैकअप रीडर का इस्तेमाल करें. अगर फिर भी कार स्टार्ट न हो, तो 12V बैटरी चेक करें और अपनी स्पेयर चाबी का इस्तेमाल करके देखें. अगर इनमें से कुछ भी काम न करे, तो कीलेस एंट्री सिस्टम को बायपास करने की कोशिश करने के बजाय, उसे चेक करवाएं.