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किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 17, 2026, 06:23 AM
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किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की
हाइलाइट्स
  • बैटरी पर लाइफ़टाइम वारंटी 15 साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की है
  • मौजूदा क्लैविस EV मालिकों के पास अपनी वारंटी बढ़ाने का विकल्प भी होगा
  • किआ ने हाल ही में सिरोस EV भी लाइफ़टाइम बैटरी वारंटी के साथ लॉन्च की है

किआ इंडिया ने अपनी 3-रो वाली इलेक्ट्रिक एपीवी, कारेंज क्लैविस EV पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी देने का ऐलान किया है. यह वारंटी 15 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए लागू होगी और तब तक मान्य रहेगी जब तक गाड़ी का मालिक नहीं बदलता या इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर नहीं किया जाता. नई वारंटी 1 अगस्त, 2026 से बेची जाने वाली एमपीवी की सभी यूनिट्स पर लागू होगी. क्वलैविस EV के मौजूदा मालिकों के पास भी रु.3,400 देकर अपनी मौजूदा 8 साल/1.60 लाख किमी की वारंटी को लाइफटाइम वारंटी में अपग्रेड करने का ऑप्शन होगा.

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरू

Kia Carens Clavis EV image 1

किआ इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अतुल सूद ने कहा, "कारेंज क्लैविस ईवी के लिए लाइफटाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और टिकाऊपन पर हमारे भरोसे को दिखाती है और किआ ईवी के मालिक होने की लॉन्ग-टर्म वैल्यू को बढ़ाती है. ईवी खरीदने वालों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक को दूर करके, हम अपने ग्राहकों को पूरी निश्चिंतता के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने का भरोसा दे रहे हैं."

बाज़ार में किआ की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी, सिरोस ईवी, पहले मालिक के लिए लाइफ़टाइम बैटरी वारंटी के साथ आती है. सिरोस EV की तरह ही, क्लैविस EV में भी 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं - 42 kWh और 51.4 kWh, जो एक बार चार्ज करने पर 490 km तक की रेंज देते हैं. इस एमपीवी में 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत कम हो जाती है. इसकी शुरुआती कीमत रु.12.84 लाख है, साथ ही बैटरी के लिए रु.3.30 प्रति किमी का खर्च भी है; वहीं स्टैंडर्ड रेंज मॉडल की पूरी कीमत (एक्स-शोरूम) रु.17.99 लाख से शुरू होती है.

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