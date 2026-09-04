logo
Select City

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 04, 2026, 05:38 PM
हमें फॉलो करें
किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए
हाइलाइट्स
  • बूट स्पेस 100 लीटर कम हो गया है
  • यह 92 बीएचपी की ताकत और 123 Nm का टॉर्क बनाता है
  • कीमतों का ऐलान आने वाले हफ़्तों में होने की उम्मीद है

अपनी एमपीवी कारों के लिए नया पावरट्रेन ऑप्शन देते हुए, किआ ने भारत में कारेंज और कारेंज क्लैविस के फ़ैक्टरी-फिटेड CNG वर्जन दिखाए हैं. दोनों मॉडल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 60-लीटर का CNG टैंक दिया गया है, और साथ ही 45-लीटर का अलग पेट्रोल टैंक भी मौजूद है. इन सीएनजी वर्जन को किआ की सोरेंटो एसयूवी लॉन्च के दौरान दिखाया गया.

यह भी पढें: 2027 किआ सोरेंटो भारत में रु.27.99 लाख में हुई लॉन्च

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: इंजन

Kia Carens Carens Clavis CNG Showcased In India 3

1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन, CNG पर चलने पर 92 bhp की ताकत और 123 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह उसी इंजन के पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग 20 bhp और 21 Nm कम है. किआ का कहना है कि उसने इंजन को खास तौर पर CNG के लिए रीकैलिब्रेट किया है और परफॉर्मेंस में होने वाली कमी को कंट्रोल में रखने की कोशिश की है. कंपनी ने अभी तक फ्यूल-एफिशिएंसी का कोई ऑफिशियल आंकड़ा शेयर नहीं किया है.

Kia Carens Carens Clavis CNG Showcased In India 6

सीएनजी सिस्टम की वजह से कुछ मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं. दोनों MPV में ज़्यादा वज़न को संभालने के लिए सस्पेंशन को री-ट्यून किया गया है, जबकि CNG वर्जन 16-इंच के पहियों पर चलते हैं और इनमें अपग्रेडेड फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: बूट स्पेस

Kia Carens Carens Clavis CNG Showcased In India 2

सीएनजी टैंक को बूट के अंदर लगाया गया है, जिससे तीन-रो वाला लेआउट तो बना रहता है, लेकिन सामान रखने की जगह कम हो जाती है. पेट्रोल वर्ज़न में बूट कैपेसिटी 216 लीटर होती है, जबकि इसमें यह 100 लीटर कम हो जाती है.

Kia Carens Carens Clavis CNG Showcased In India 7

स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे ही लगा रहता है. किआ का कहना है कि सीएनजी मॉडल को शुरू से ही खास तौर पर इसी तरह बनाया गया है, न कि बाद में इसमें CNG किट लगाई गई है.

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: वेरिएंट

Kia Carens Clavis CNG Shwocased In India 1

सीएनजी का ऑप्शन पूरी रेंज में नहीं मिलेगा. कारेंज क्लैविस में यह HTE और HTE (O) वेरिएंट्स में मिलेगा. पुरानी कारेंज में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट सिर्फ़ प्रीमियम ट्रिम में मिलेगी.

सीएनजी का विकल्प आने से कारेंज और कारेंज क्लैविस को उनके मौजूदा पावरट्रेन के साथ एक और ऑप्शन मिल गया है. खासकर कारेंज क्लैविस पहले से ही पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है.

किआ ने अभी तक कारेंज और कारेंज क्लैविस CNG की कीमतों का ऐलान नहीं किया है. उम्मीद है कि इन्हें आने वाले हफ़्तों में लॉन्च किया जाएगा.

# Kia India# Kia Carens Clavis CNG# Kia Carens CNG# Carens Clavis CNG# Carens CNG# Kia Carens, Carens Clavis CNG# Cars# New Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Top 10 Cars in India with the Largest Ground Clearance for Bad Roads
1 मिनट पढ़ें
खराब सड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली भारत की टॉप 10 कारें
New Range Rover Electric Revealed: Dual-Motor AWD, 118 kWh Battery, 600 Km Range
1 मिनट पढ़ें
नई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा : डुअल-मोटर AWD, 118 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज
All-New Mitsubishi Pajero SUV Revealed With 2.4L Diesel Engine, S-AWC
1 मिनट पढ़ें
2.4 लीटर डीज़ल इंजन और S-AWC के साथ बिल्कुल नई मित्सुबिशी पजेरो एसयूवी का हुआ खुलासा
Royal Enfield Himalayan 440 Spotted Ahead Of September 4 Launch
1 मिनट पढ़ें
4 सितंबर को लॉन्च होने से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 आई नज़र
Hyundai Bayon-Based SUV Spied Ahead Of Festive Season Launch
1 मिनट पढ़ें
त्योहारी सीज़न में लॉन्च से पहले ह्यून्दे Bayon पर आधारित एसयूवी की दिखी झलक

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए