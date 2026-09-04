किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

अपनी एमपीवी कारों के लिए नया पावरट्रेन ऑप्शन देते हुए, किआ ने भारत में कारेंज और कारेंज क्लैविस के फ़ैक्टरी-फिटेड CNG वर्जन दिखाए हैं. दोनों मॉडल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 60-लीटर का CNG टैंक दिया गया है, और साथ ही 45-लीटर का अलग पेट्रोल टैंक भी मौजूद है. इन सीएनजी वर्जन को किआ की सोरेंटो एसयूवी लॉन्च के दौरान दिखाया गया.

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किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: इंजन

1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन, CNG पर चलने पर 92 bhp की ताकत और 123 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह उसी इंजन के पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग 20 bhp और 21 Nm कम है. किआ का कहना है कि उसने इंजन को खास तौर पर CNG के लिए रीकैलिब्रेट किया है और परफॉर्मेंस में होने वाली कमी को कंट्रोल में रखने की कोशिश की है. कंपनी ने अभी तक फ्यूल-एफिशिएंसी का कोई ऑफिशियल आंकड़ा शेयर नहीं किया है.

सीएनजी सिस्टम की वजह से कुछ मैकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं. दोनों MPV में ज़्यादा वज़न को संभालने के लिए सस्पेंशन को री-ट्यून किया गया है, जबकि CNG वर्जन 16-इंच के पहियों पर चलते हैं और इनमें अपग्रेडेड फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: बूट स्पेस

सीएनजी टैंक को बूट के अंदर लगाया गया है, जिससे तीन-रो वाला लेआउट तो बना रहता है, लेकिन सामान रखने की जगह कम हो जाती है. पेट्रोल वर्ज़न में बूट कैपेसिटी 216 लीटर होती है, जबकि इसमें यह 100 लीटर कम हो जाती है.

स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे ही लगा रहता है. किआ का कहना है कि सीएनजी मॉडल को शुरू से ही खास तौर पर इसी तरह बनाया गया है, न कि बाद में इसमें CNG किट लगाई गई है.

किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस सीएनजी: वेरिएंट

सीएनजी का ऑप्शन पूरी रेंज में नहीं मिलेगा. कारेंज क्लैविस में यह HTE और HTE (O) वेरिएंट्स में मिलेगा. पुरानी कारेंज में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट सिर्फ़ प्रीमियम ट्रिम में मिलेगी.

सीएनजी का विकल्प आने से कारेंज और कारेंज क्लैविस को उनके मौजूदा पावरट्रेन के साथ एक और ऑप्शन मिल गया है. खासकर कारेंज क्लैविस पहले से ही पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है.

किआ ने अभी तक कारेंज और कारेंज क्लैविस CNG की कीमतों का ऐलान नहीं किया है. उम्मीद है कि इन्हें आने वाले हफ़्तों में लॉन्च किया जाएगा.