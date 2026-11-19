सितंबर में लॉन्च के बाद से किआ कारेंज क्लैविस CNG और कारेंज CNG क्रॉस की 6,200 यूनिट्स की थोक बिक्री हुई
- लॉन्च के दो महीने के भीतर ही 6,200 होलसेल यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया
- दोनों मॉडल्स में 60-लीटर टैंक वाली फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलती है
- कारेंज CNG की कीमत रु.12.12 लाख है, जबकि कारेज क्लैविस CNG की कीमत रु.12.39 लाख से शुरू होती है
कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने बताया है कि सितंबर 2026 में लॉन्च होने के बाद से, कारेंज क्लैविस CNG और कारेंज CNG की कुल होलसेल बिक्री 6,200 यूनिट्स के पार पहुंच गई है. कीमत की बात करें तो, किआ कारेंज CNG की कीमत रु.12.12 लाख है, जबकि कारेंज क्लैविस CNG की शुरुआती कीमत रु.12.39 लाख (एक्स-शोरूम) है. कारेंज CNG 'प्रीमियम (O)' वेरिएंट में उपलब्ध है, वहीं कारेंज क्लैविस CNG को HTE और HTE (O) वेरिएंट्स में पेश किया गया है.
CNG MPV सेगमेंट में पारंपरिक रूप से मारुति सुजुकी अर्टिगा का दबदबा रहा है, खासकर फ्लीट और कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में, जहाँ रनिंग कॉस्ट और यात्रियों को ले जाने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है. वित्त वर्ष 2026 में, मारुति सुजुकी ने अर्टिगा CNG की 1,45,480 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं, जिससे यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली CNG कार बन गई. किआ की एंट्री और रेनॉ की नई पेशकशों से पता चलता है कि कई और कंपनियां इस मांग का फायदा उठाना चाहती हैं.
लेकिन इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. किआ ने कारेंज' और 'कारेंज क्लेविस CNG' के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की है, और रेनॉ भी अपनी 'ट्राइबर' के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प पर काम कर रही है. निसान 'ग्रेवाइट' (जो ट्राइबर पर आधारित है) में भी जल्द ही डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप देखने को मिलेगा. इन बदलावों से पता चलता है कि कार निर्माता कंपनियां अब CNG विकल्पों को केवल कमर्शियल या फ्लीट-ओरिएंटेड मॉडलों तक सीमित न रखकर, आम परिवारों (प्राइवेट बायर्स) की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी विस्तार कर रही हैं.
कारेंज CNG और कारेंज क्लैविस CNG, दोनों में 1.5-लीटर G1.5 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इस सिस्टम में 60-लीटर का CNG टैंक, CNG के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया इंजन और मॉडिफाइड सस्पेंशन सेटिंग्स शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें फ्यूल बदलने के लिए एक अलग स्विच और 4.2-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो 'डिस्टेंस-टू-एम्प्टी' (CNG खत्म होने तक की दूरी) की जानकारी दिखाता है.
कारेंज क्लैविस CNG में इस मॉडल के मौजूदा फीचर्स दिए गए हैं. इनमें 26.62-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले (जिसमें 12.25-इंच की दो स्क्रीन शामिल हैं), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 20 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जबकि सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
लोकप्रिय किया मॉडल
- किया
सॉनेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.45 - 14.36 लाख
- किया
कैरेंसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.12 - 12.98 लाख
- किया
सेल्टोसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.25 - 21.82 लाख
- किया
कार्निवालएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59.65 लाख
- किया
ईवी6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 65.98 लाख
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 लाख
- किया
ईवी9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.3 करोड़
- किया
कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.39 - 21.79 लाख
- किया
कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.84 - 25 लाख
- किया
सिरोसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.42 - 15.94 लाख
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- जीप रेकॉन इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- टोयोटा New Innova Hycrossएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
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