कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने बताया है कि सितंबर 2026 में लॉन्च होने के बाद से, कारेंज क्लैविस CNG और कारेंज CNG की कुल होलसेल बिक्री 6,200 यूनिट्स के पार पहुंच गई है. कीमत की बात करें तो, किआ कारेंज CNG की कीमत रु.12.12 लाख है, जबकि कारेंज क्लैविस CNG की शुरुआती कीमत रु.12.39 लाख (एक्स-शोरूम) है. कारेंज CNG 'प्रीमियम (O)' वेरिएंट में उपलब्ध है, वहीं कारेंज क्लैविस CNG को HTE और HTE (O) वेरिएंट्स में पेश किया गया है.

CNG MPV सेगमेंट में पारंपरिक रूप से मारुति सुजुकी अर्टिगा का दबदबा रहा है, खासकर फ्लीट और कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में, जहाँ रनिंग कॉस्ट और यात्रियों को ले जाने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है. वित्त वर्ष 2026 में, मारुति सुजुकी ने अर्टिगा CNG की 1,45,480 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं, जिससे यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली CNG कार बन गई. किआ की एंट्री और रेनॉ की नई पेशकशों से पता चलता है कि कई और कंपनियां इस मांग का फायदा उठाना चाहती हैं.

लेकिन इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. किआ ने कारेंज' और 'कारेंज क्लेविस CNG' के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की है, और रेनॉ भी अपनी 'ट्राइबर' के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प पर काम कर रही है. निसान 'ग्रेवाइट' (जो ट्राइबर पर आधारित है) में भी जल्द ही डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप देखने को मिलेगा. इन बदलावों से पता चलता है कि कार निर्माता कंपनियां अब CNG विकल्पों को केवल कमर्शियल या फ्लीट-ओरिएंटेड मॉडलों तक सीमित न रखकर, आम परिवारों (प्राइवेट बायर्स) की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी विस्तार कर रही हैं.

कारेंज CNG और कारेंज क्लैविस CNG, दोनों में 1.5-लीटर G1.5 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इस सिस्टम में 60-लीटर का CNG टैंक, CNG के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया इंजन और मॉडिफाइड सस्पेंशन सेटिंग्स शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें फ्यूल बदलने के लिए एक अलग स्विच और 4.2-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो 'डिस्टेंस-टू-एम्प्टी' (CNG खत्म होने तक की दूरी) की जानकारी दिखाता है.

कारेंज क्लैविस CNG में इस मॉडल के मौजूदा फीचर्स दिए गए हैं. इनमें 26.62-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले (जिसमें 12.25-इंच की दो स्क्रीन शामिल हैं), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 20 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जबकि सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.