किया कारेंज क्लेविस EV बनाम महिंद्रा XEV 9S: आपको 3-रो वाली कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए?

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ हर बजट के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हैं. लेकिन, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार ढूँढ़ना जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सके, उनका सामान आ सके और जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी उपयुक्त हो, यह एक अलग ही विषय है. इसलिए, अगर आप तीन कतारों वाली सीटों (थ्री-रो) वाली कोई फैमिली इलेक्ट्रिक कार (EV) ढूँढ़ रहे हैं, तो आपके पास विकल्प और भी सीमित हो जाते हैं. ऐसे में आपके पास मुख्य रूप से दो ही विकल्प हैं - किआ कारेंज क्लेविस EV और महिंद्रा XEV 9S.

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जहाँ किआ कारेंज क्लेविस EV परिवारों के लिए एक इलेक्ट्रिक MPV है, जिसमें प्रैक्टिकल केबिन और दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, वहीं महिंद्रा XEV 9S एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है जो परफॉरमेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी तय करने की क्षमता पर ज़्यादा ज़ोर देती है. तो, आपके परिवार के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी? आइए, सबसे ज़रूरी बातों के आधार पर इनकी तुलना करते हैं.

कीमत और वेरिएंट

पहला बड़ा अंतर कीमत का है. महिंद्रा की तुलना में किआ कैरेंस क्लेविस EV की शुरुआती कीमत कम है, जिससे यह ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ जाती है. लेकिन महिंद्रा अपनी कीमत के बदले ज़्यादा सुविधाएँ देती है.

स्पेसिफिकेशन किआ कारेंज क्लैविस ईवी महिंद्रा XEV 9S शुरुआती (एक्स-शोरूम) ~रु.18 लाख ~ रु.20.65 लाख बॉडी स्टाइल इलेक्ट्रिक एमपीवी इलेक्ट्रिक एसयूवी सीटिंग क्षमता 6 or 7 7 बेहतर विकल्प 42 kWh, 51.4 kWh 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh दावा की गई रेंज 490 किमी तक 679 किमी तक मोटर लेआउट फ्रंट व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव

डिज़ाइन: फैमिली MPV बनाम इलेक्ट्रिक SUV

किया कारेंज क्लेविस EV को परिवारों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसके MPV आकार में केबिन स्पेस, अंदर-बाहर आने-जाने की सुविधा और यात्रियों को बैठाने की क्षमता को प्राथमिकता दी गई है, जबकि कार को बेवजह भारी-भरकम नहीं बनाया गया है. इसका डिज़ाइन आधुनिक है, लेकिन इसमें पारंपरिक SUV जैसा दिखने के बजाय व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. दूसरी ओर, महिंद्रा XEV 9S का नज़रिया अलग है. इसका रुख़ ज़्यादा सीधा है, इसकी बॉडी चौड़ी लगती है और इसमें वह दमदार लुक है जिसकी उम्मीद आप एक SUV से करते हैं.

जरूरी नहीं कि कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर हो. अगर आप एक सीधी-सादी पारिवारिक गाड़ी चाहते हैं, तो किआ का MPV फॉर्मेट एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप एक असली SUV का अनुभव चाहते हैं, तो महिंद्रा (Mahindra) एक ज्यादा मजबूत विकल्प है.

बैटरी, रेंज और परफॉरमेंस

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय 'रेंज' सबसे अहम बातों में से एक होती है. एक EV के मालिक होने का अनुभव काफी हद तक इसी एक ज़रूरी पहलू पर निर्भर करता है. अगर कंपनी के दावों की बात करें, तो 'किया कारेंज क्लेविस EV' (किआ कारेंज क्लैविस ईवी) में 42 kWh और 51.4 kWh की बैटरी का विकल्प मिलता है. इनमें से पहली बैटरी 404 km की रेंज देती है, जबकि दूसरी बैटरी फुल चार्ज होने पर 490 km तक की रेंज दे सकती है.

दूसरी ओर, महिंद्रा XEV 9S में बैटरी के तीन विकल्प मिलते हैं: 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh. इसके सबसे बड़े बैटरी वेरिएंट की रेंज 679 km तक होने का दावा किया गया है.

बैटरी और रेंज Kia Carens Clavis EV Mahindra XEV 9S छोटी बैटरी 42 kWh 59 kWh बड़ी बैटरी 51.4 kWh 79 kWh अधिकतम रेंज 490 km 679 km ड्राइव लेआउट फ्रंट व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव



किआ की 51.4 kWh बैटरी उन कई परिवारों के लिए काफी होनी चाहिए जो मुख्य रूप से शहर में गाड़ी चलाते हैं और कभी-कभार लंबी यात्राओं पर जाते हैं. अगर आपकी ज़्यादातर यात्राएँ छोटी हैं और आप घर पर नियमित रूप से गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, तो 42 kWh वाला छोटा विकल्प एक अच्छा चुनाव है. जो खरीदार रेंज को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए महिंद्रा एक बेहतर विकल्प है. अगर आपकी रोज़मर्रा की ड्राइविंग की ज़रूरतें इतनी नहीं हैं कि आपको बहुत बड़ी बैटरी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें, तो किआ एक समझदारी भरा विकल्प है.

चार्जिंग की बात करें तो, क्लैविस EV में 100 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. किआ का दावा है कि सही परिस्थितियों में इसे लगभग 39 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, XEV 9S को किसी कम्पैटिबल 180 kW DC चार्जर से कनेक्ट करने पर, यह लगभग 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

कैबिन स्पेस और सीटिंग

यहीं से यह तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है. दोनों गाड़ियों में तीन कतारों वाली सीटें हैं, लेकिन आप इन सीटों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं, इसमें काफी फर्क है. क्लैविस EV 6 और 7 सीटों वाले विकल्पों में आती है (यह इसके वेरिएंट पर निर्भर करता है). इसका MPV लेआउट खास तौर पर पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें दूसरी कतार की सीटों को आगे-पीछे खिसकाने (स्लाइड करने) और पीछे की तरफ झुकाने (रिक्लाइन करने) की सुविधा है. साथ ही, इसमें 'टम्बल' फंक्शन भी है, जिससे गाड़ी के अंदर आना-जाना आसान हो जाता है, और तीसरी कतार की सीटों को फोल्ड भी किया जा सकता है. यह लचीलापन तब बहुत काम आता है, जब आपको अक्सर बच्चों, परिवार के बुजुर्गों, या यात्रियों और सामान को एक साथ ले जाना होता है.

वहीं, महिंद्रा XEV 9S भी एक 7-सीटर गाड़ी है, लेकिन इसका चौड़ा कैबिन और दूसरी रो (सेकंड-रो) के प्रीमियम फीचर्स इसे उन परिवारों के लिए आकर्षक बनाते हैं जो कार में काफी समय बिताते हैं. इसके अलग-अलग वेरिएंट्स में दूसरी रो की सीटों को आगे-पीछे खिसकाने (स्लाइडिंग) और झुकाने (रिक्लाइनिंग) की सुविधा, वेंटिलेटेड सीटें और 'बॉस मोड' फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें 527 लीटर तक की बूट कैपेसिटी और 150 लीटर का फ्रंट स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है. हालांकि, बूट स्पेस इस बात पर निर्भर करेगा कि सीटों को कैसे सेट किया गया है और गाड़ी में कितना सामान रखा गया है.

फीचर्स और तकनीक

फीचर्स की बात करें तो, किआ कारेंज क्लेविस EV के कुछ वेरिएंट्स में 12.3-इंच के दो डिस्प्ले, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं, जबकि कुछ चुनिंदा ट्रिम्स में बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है. इसके अलावा, कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में व्हीकल-टू-लोड (V2L) की सुविधा भी मिलती है.

बिल्कुल, महिंद्रा XEV 9S चीजों को एक कदम और आगे ले जाती है. इसके फीचर्स की लिस्ट में तीन बड़े डिस्प्ले, एक पैनोरमिक रूफ, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, ऑगमेंटेड-रियलिटी फंक्शनैलिटी वाला हेड-अप डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं. लेकिन, इसमें V2V/V2L जैसे कुछ अहम फीचर्स की कमी है.

सुरक्षा की बात करें तो, क्लैविस EV में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलता है। XEV 9S में कुछ निचले वेरिएंट्स में छह एयरबैग और ऊंचे वेरिएंट्स में सात एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा, कुछ वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम और लेवल 2+ ADAS भी मौजूद हैं. साथ ही, इसके कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में ड्राइवर और यात्रियों की निगरानी करने वाली तकनीक (मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी) भी दी गई है.

रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सुविधा

ज़्यादातर खरीदारों के लिए, यह फ़ैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि कार का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, न कि इस बात पर कि किसमें सबसे बड़ी बैटरी या सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. किआ कारेंज क्लेविस EV रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली एक बेहतरीन पारिवारिक गाड़ी साबित हो सकती है. इसकी कम शुरुआती कीमत, लचीली सीटिंग व्यवस्था और बैटरी के दो विकल्पों की वजह से खरीदारों के पास अपने बजट के हिसाब से सही वर्ज़न चुनने का ज़्यादा मौका होता है. यह उन परिवारों के लिए ख़ास तौर पर उपयुक्त है जो ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है, और जिन्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हफ़्ते के दिनों में यात्रियों को आराम से ले जा सके और कभी-कभार होने वाले सफ़र में सामान ढोने के काम भी आ सके.

महिंद्रा XEV 9S उन खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प है, जो एक सामान्य इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन से कुछ ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं. इसकी बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज, रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट और प्रीमियम फीचर्स इसे उन परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या जिन्हें ज़्यादा दमदार परफॉरमेंस वाली इलेक्ट्रिक SUV चाहिए. हालाँकि, इसे खरीदते समय इसकी ज़्यादा कीमत को भी ध्यान में रखना होगा.

किआ कारेंज क्लेविस EV और महिंद्रा XEV 9S, दोनों ही एक जैसे खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं. हर परिवार के लिए इनमें से कोई भी कार अपने आप में 'सही' विकल्प नहीं बन जाती। अगर आपके लिए 'वैल्यू' और रोज़मर्रा की पारिवारिक ज़रूरतें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, तो आपको क्लेविस EV चुननी चाहिए. लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है और आप ज़्यादा रेंज, बेहतर परफॉरमेंस और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, तो 9S लें.