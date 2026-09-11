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किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरू

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 11, 2026, 01:08 PM
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किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरू
हाइलाइट्स
  • दोनों मॉडल सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे
  • दोनों मॉडल में 60-लीटर का CNG टैंक मिलेगा
  • कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया गया है

किआ इंडिया ने कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. इन्हें अब देश भर में किआ के अधिकृत डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. कारेंज सीएनजी, प्रीमियम (O) G1.5 6MT ट्रिम में उपलब्ध होगी, जबकि कारेंज क्लैविस सीएनजी को HTE और HTE (O) G1.5 6MT ट्रिम में पेश किया जाएगा. सीएनजी पावरट्रेन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा.

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

Kia Carens Carens Clavis CNG Showcased In India 2

दोनों ही मॉडल्स के बाहरी हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि दोनों में 16-इंच के पहिए और डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे. इसके अलावा, CNG सिस्टम को लगाने और राइड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किआ ने सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किया है.

Kia Carens Clavis CNG Shwocased In India 1

कैबिन की तरफ, दोनों मॉडल्स में एक खास CNG फ्यूल स्विच और 4.2-इंच का कलर TFT MID मिलेगा. बेहतर आराम के लिए तीसरी लाइन की सीटों के बैक-फ्रेम में भी बदलाव किया गया है. बूट के अंदर CNG टैंक लगने की वजह से सामान रखने की जगह 116 लीटर हो गई है, जो पेट्रोल वेरिएंट्स के 216 लीटर के मुकाबले कम है.

Kia Carens Clavis CNG 1

दोनों ही मॉडल्स में 60-लीटर का CNG टैंक और 45-लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है. CNG सिस्टम को 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन के साथ जोड़ा गया है, जो CNG पर चलने पर 92 bhp की ताकत और 123 Nm का टॉर्क बनाता है. यह उसी इंजन के पेट्रोल वर्शन की तुलना में लगभग 20 bhp कम पावर और 21 Nm कम टॉर्क है. फ़्यूल-एफ़िशिएंसी के आधिकारिक आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं.

किआ इंडिया ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए CNG वैरिएंट्स पेश करके अपने B2B और कमर्शियल मोबिलिटी सॉल्यूशंस का दायरा भी बढ़ाया है. कारेंज सीएनजी, G1.5 6MT कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी, जबकि कारेंज क्लैविस सीएनजी को HTE G1.5 6MT ट्रिम में पेश किया जाएगा.

सीएनजी के जुड़ने से, किआ कारेंज क्लैविस अब पेट्रोल, डीज़ल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है.

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