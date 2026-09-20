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Kia ने Carens CNG और Carens Clavis CNG लॉन्च कीं, कीमतें Rs. 12.11 लाख से शुरू

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Sep 20, 2026, 12:44 PM
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Kia ने Carens CNG और Carens Clavis CNG लॉन्च कीं, कीमतें Rs. 12.11 लाख से शुरू
हाइलाइट्स
  • इन दोनों MPV में 60 लीटर का CNG टैंक मिलता है
  • टैंक को फिट करने के लिए तीसरी रो की सीट के पिछले हिस्से में बदलाव किया गया है
  • CNG वैरिएंट में 16-इंच के पहियों पर बड़े डिस्क ब्रेक मिलते हैं

कोरियाई कार कंपनी Kia ने बाज़ार में Carens और Carens Clavis के फ़ैक्टरी-फिटेड CNG मॉडल लॉन्च किए हैं. जहाँ कारेंज़ को सिर्फ़ एक वेरिएंट में रु 12.11 लाख(एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है, वहीं Clavis CNG की कीमत रु 12.38 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है. दोनों MPV में 60-लीटर का CNG टैंक मिलता है और इनके साथ एक स्पेयर व्हील भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार, CNG टैंक को फिट करने के लिए तीसरी रो की सीट के पिछले हिस्से में बदलाव किया गया है.

First

CNG वेरिएंट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह CNG मोड में 95 bhp की ताकत और 123 Nm का टॉर्क देता है. पेट्रोल मॉडल की तुलना में यह 18 bhp और 21 Nm कम है. अन्य बदलावों में 16-इंच के पहियों पर पहले से बड़े डिस्क ब्रेक, CNG फ़्यूल बदलने का स्विच और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 'डिस्टेंस टू एम्प्टी' (गाड़ी कितनी दूर तक चलेगी) की जानकारी शामिल है.

Second

कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अतुल सूद ने कहा, "किफ़ायती और प्रैक्टिकल मोबिलिटी समाधान चाहने वाले ग्राहकों के बढ़ते वर्ग के लिए CNG एक महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है. Carens और Carens Clavis पर फ़ैक्टरी-फिटेड CNG विकल्प पेश करके, हम Kia के भरोसे के साथ इस मांग को पूरा कर रहे हैं. दोनों मॉडलों ने जगह, आराम और परिवार के लिए ज़रूरी सुविधाओं के मामले में अपनी मज़बूत पहचान बनाई है, और CNG के आने से उनकी अपील और बढ़ेगी, साथ ही ग्राहकों को चुनने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी."

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