Kia Carens CNG vs Maruti Suzuki Ertiga CNG: Fuel Tank Size, Power Outputs Compared

Kia India ने हाल ही में फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG किट के साथ Carens और Carens Clavis लॉन्च की हैं. Carens CNG की शुरुआती कीमत ₹12.12 लाख है. इस कीमत में, यह MPV Maruti Suzuki Ertiga CNG को टक्कर देती है. बाज़ार में बजट CNG MPV के तौर पर Ertiga CNG काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन सबसे महंगी Ertiga के मुकाबले सिर्फ़ ₹12,000 ज़्यादा कीमत पर, क्या Carens उससे आगे निकल पाएगी? आइए जानते हैं.

मॉडल वेरिेएंट क़ीमत Kia Carens CNG Premium (O) Rs 12.11 lakh Maruti Suzuki Ertiga CNG VXi CNG Rs 10.94 lakh Maruti Suzuki Ertiga CNG ZXi CNG Rs 12 lakh

Kia Carens CNG सिर्फ़ एक वेरिएंट, प्रीमियम (O) में उपलब्ध है और इसकी कीमत Maruti Suzuki Ertiga ZXI CNG से ₹ 12,000 ज़्यादा है. वहीं, Ertiga CNG दो वेरिएंट में उपलब्ध है - ZXI और VXI. VXI CNG की कीमत ₹ 10.94 लाख है, जिससे Carens CNG के मुकाबले कीमत में ₹1.18 लाख का अंतर आ जाता है. इस वजह से Ertiga VXI CNG ज़्यादा सस्ता विकल्प बन जाती है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: Engine और Performance

Kia Carens CNG Maruti Suzuki Ertiga CNG इंजन 1.5-litre, 4-cylinder NA petrol 1.5-litre, 4-cylinder NA petrol साइज़ 1,497cc 1,462cc ताक़त 94.7 bhp 86.6bhp टॉर्क 123Nm 121.5Nm गियरबॉक्स 6-speed manual 5-speed manual ड्राइव Front-wheel drive Front-wheel drive CNG टैंक 60-litre 60-litre Petrol टैंक 45-litre 45-litre माइलेज NA 26.11km/kg

Carens CNG में Kia का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो CNG मोड में 94.7 bhp और 123 Nm पीक टॉर्क देता है. वहीं Ertiga का 1.5-लीटर इंजन CNG के साथ 86.6 bhp और 121.5 Nm पीक टॉर्क बनाता है. यानि Carens, Ertiga के मुकाबले लगभग 8 bhp ज़्यादा ताकत और 1.5 Nm ज़्यादा टॉर्क देती है.

Kia में एक ज़्यादा फ़ॉरवर्ड गियर भी मिलता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जबकि Ertiga में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लगा है. Maruti Suzuki का दावा है कि Ertiga CNG की माइलेज 26.11km/kg है वहीं Kia ने अभी तक Carens CNG के आंकड़े की घोषणा नहीं की है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: आकार

Dimension Kia Carens CNG Maruti Suzuki Ertiga CNG लंबाई 4,540mm 4,395mm चौड़ाई 1,800mm 1,735mm क़द 1,708mm 1,690mm व्हीलबेस 2,780mm 2,740mm सीटें 7 7 व्हील साइज़ 16-inch 15-inch

साइज़ के मामले में Kia Carens ज़्यादा बड़ी है. यह Ertiga के मुक़ाबले 145mm लंबी, 65mm चौड़ी और 18mm ऊंची है, और इसका व्हीलबेस भी 40mm से ज़्यादा है. इसका असर सामान रखने की जगह और बैठने की जगह पर भी पड़ता है. Carens CNG में बूट के अंदर 60-लीटर का CNG टैंक लगा है, जिससे बूट की क्षमता स्टैंडर्ड मॉडल के 216 लीटर से घटकर CNG में 116 लीटर रह जाती है. वहीं, Ertiga में स्टैंडर्ड तौर पर 206 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन CNG किट लगने के बाद इस्तेमाल लायक बूट स्पेस बहुत कम बचता है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: फीचर्स

Carens CNG में बड़े 16-इंच के स्टील व्हील्स लगे हैं, जबकि Ertiga अपने 15-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ज़्यादा प्रीमियम लगती है. Carens CNGकार के Premium (O) वेरिएंट पर आधारित है और इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन, 4.2-इंच कलर TFT MID के साथ 12.5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर-व्यू कैमरा, कीलेस एंट्री, LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है.

Ertiga ZXi CNG में Android Auto और Apple CarPlay के साथ 7.0-इंच का SmartPlay इंफोटेनमेंट सिस्टम, अलॉय व्हील्स, यूटिलिटी बॉक्स के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, प्रीमियम डुअल-टोन इंटीरियर और अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं. इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वन-टच रिक्लाइन और स्लाइड के साथ 60:40 स्प्लिट सेकंड-रो सीट्स, रिक्लाइनिंग फंक्शनैलिटी के साथ 50:50 स्प्लिट थर्ड-रो सीट्स, रियर AC वेंट्स, सेकंड-रो सेंटर आर्मरेस्ट, डुअल-टोन इंटीरियर और फ्लैट-फोल्डिंग थर्ड रो भी शामिल है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: सुरक्षा

सुरक्षा की बात करें तो Carens में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स के साथ ABS, ESC, VSM, BAS, हिल-स्टार्ट असिस्ट और डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल दिए गए हैं. इसके चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स भी लगे हैं. Ertiga में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ब्रेक असिस्ट, सीटबेल्ट रिमाइंडर और ओवरस्पीड अलर्ट मिलते हैं. इसमें आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं.

कुल मिलाकर, Kia Carens ज़्यादा प्रीमियम MPV है, जिसमें ज़्यादा जगह और बेहतर जगह हैं, जिससे यह ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है. इसका लंबा व्हीलबेस केबिन के अंदर ज़्यादा जगह भी देता है. वहीं, Ertiga ज़्यादा किफायती विकल्प है और खर्च को कम रखने पर ध्यान देती है. इसमें मारुति सुजुकी का आजमाया हुआ 1.5-लीटर इंजन है, जिसका इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है, जिससे यह ज़्यादा जानी-पहचानी और आसान पसंद बन सकती है.