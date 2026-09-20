logo
Select City

Kia Carens CNG vs Maruti Suzuki Ertiga CNG: Fuel Tank Size, Power Outputs Compared

कारएंडबाइक-टीम
कारएंडबाइक-टीम
1 मिनट पढ़ें
Sep 20, 2026, 03:37 PM
हमें फॉलो करें
Kia Carens CNG vs Maruti Suzuki Ertiga CNG: Fuel Tank Size, Power Outputs Compared
हाइलाइट्स
  • Kia Carens CNG सिर्फ़ एक प्रीमियम (O) वेरिएंट में उपलब्ध है.
  • Ertiga का माइलेज 26 kmpl बताया गया है.
  • Kia Carens CNG की कीमत Maruti Suzuki Ertiga CNG से ₹12,000 ज़्यादा है.

Kia India ने हाल ही में फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG किट के साथ Carens और Carens Clavis लॉन्च की हैं. Carens CNG की शुरुआती कीमत ₹12.12 लाख है. इस कीमत में, यह MPV Maruti Suzuki Ertiga CNG को टक्कर देती है. बाज़ार में बजट CNG MPV के तौर पर Ertiga CNG काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन सबसे महंगी Ertiga के मुकाबले सिर्फ़ ₹12,000 ज़्यादा कीमत पर, क्या Carens उससे आगे निकल पाएगी? आइए जानते हैं.

मॉडलवेरिेएंटक़ीमत
Kia Carens CNGPremium (O)Rs 12.11 lakh
Maruti Suzuki Ertiga CNGVXi CNGRs 10.94 lakh
Maruti Suzuki Ertiga CNGZXi CNGRs 12 lakh
f IRST

Kia Carens CNG सिर्फ़ एक वेरिएंट, प्रीमियम (O) में उपलब्ध है और इसकी कीमत Maruti Suzuki Ertiga ZXI CNG से ₹ 12,000 ज़्यादा है. वहीं, Ertiga CNG दो वेरिएंट में उपलब्ध है - ZXI और VXI. VXI CNG की कीमत ₹ 10.94 लाख है, जिससे Carens CNG के मुकाबले कीमत में ₹1.18 लाख का अंतर आ जाता है. इस वजह से Ertiga VXI CNG ज़्यादा सस्ता विकल्प बन जाती है.

s ECOND

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: Engine और Performance

Kia Carens CNGMaruti Suzuki Ertiga CNG
इंजन1.5-litre, 4-cylinder NA petrol1.5-litre, 4-cylinder NA petrol
साइज़1,497cc1,462cc
ताक़त94.7 bhp86.6bhp
टॉर्क123Nm121.5Nm
गियरबॉक्स6-speed manual5-speed manual
ड्राइवFront-wheel driveFront-wheel drive
CNG टैंक60-litre60-litre
Petrol टैंक45-litre45-litre
माइलेजNA26.11km/kg
t HIRD

Carens CNG में Kia का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो CNG मोड में 94.7 bhp और 123 Nm पीक टॉर्क देता है. वहीं Ertiga का 1.5-लीटर इंजन CNG के साथ 86.6 bhp और 121.5 Nm पीक टॉर्क बनाता है. यानि Carens, Ertiga के मुकाबले लगभग 8 bhp ज़्यादा ताकत और 1.5 Nm ज़्यादा टॉर्क देती है.

4 TH

Kia में एक ज़्यादा फ़ॉरवर्ड गियर भी मिलता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जबकि Ertiga में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लगा है. Maruti Suzuki का दावा है कि Ertiga CNG की माइलेज 26.11km/kg है वहीं Kia ने अभी तक Carens CNG के आंकड़े की घोषणा नहीं की है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: आकार

DimensionKia Carens CNGMaruti Suzuki Ertiga CNG
लंबाई4,540mm4,395mm
चौड़ाई1,800mm1,735mm
क़द1,708mm1,690mm
व्हीलबेस2,780mm2,740mm
सीटें77
व्हील साइज़16-inch15-inch
5 TH

साइज़ के मामले में Kia Carens ज़्यादा बड़ी है. यह Ertiga के मुक़ाबले 145mm लंबी, 65mm चौड़ी और 18mm ऊंची है, और इसका व्हीलबेस भी 40mm से ज़्यादा है. इसका असर सामान रखने की जगह और बैठने की जगह पर भी पड़ता है. Carens CNG में बूट के अंदर 60-लीटर का CNG टैंक लगा है, जिससे बूट की क्षमता स्टैंडर्ड मॉडल के 216 लीटर से घटकर CNG में 116 लीटर रह जाती है. वहीं, Ertiga में स्टैंडर्ड तौर पर 206 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन CNG किट लगने के बाद इस्तेमाल लायक बूट स्पेस बहुत कम बचता है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: फीचर्स

Carens CNG में बड़े 16-इंच के स्टील व्हील्स लगे हैं, जबकि Ertiga अपने 15-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ज़्यादा प्रीमियम लगती है. Carens CNGकार के Premium (O) वेरिएंट पर आधारित है और इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन, 4.2-इंच कलर TFT MID के साथ 12.5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर-व्यू कैमरा, कीलेस एंट्री, LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है.

Ertiga ZXi CNG में Android Auto और Apple CarPlay के साथ 7.0-इंच का SmartPlay इंफोटेनमेंट सिस्टम, अलॉय व्हील्स, यूटिलिटी बॉक्स के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, प्रीमियम डुअल-टोन इंटीरियर और अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं. इसमें हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वन-टच रिक्लाइन और स्लाइड के साथ 60:40 स्प्लिट सेकंड-रो सीट्स, रिक्लाइनिंग फंक्शनैलिटी के साथ 50:50 स्प्लिट थर्ड-रो सीट्स, रियर AC वेंट्स, सेकंड-रो सेंटर आर्मरेस्ट, डुअल-टोन इंटीरियर और फ्लैट-फोल्डिंग थर्ड रो भी शामिल है.

Kia Carens vs Maruti Suzuki Ertiga: सुरक्षा

सुरक्षा की बात करें तो Carens में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स के साथ ABS, ESC, VSM, BAS, हिल-स्टार्ट असिस्ट और डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल दिए गए हैं. इसके चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स भी लगे हैं. Ertiga में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ब्रेक असिस्ट, सीटबेल्ट रिमाइंडर और ओवरस्पीड अलर्ट मिलते हैं. इसमें आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं.

कुल मिलाकर, Kia Carens ज़्यादा प्रीमियम MPV है, जिसमें ज़्यादा जगह और बेहतर जगह हैं, जिससे यह ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है. इसका लंबा व्हीलबेस केबिन के अंदर ज़्यादा जगह भी देता है. वहीं, Ertiga ज़्यादा किफायती विकल्प है और खर्च को कम रखने पर ध्यान देती है. इसमें मारुति सुजुकी का आजमाया हुआ 1.5-लीटर इंजन है, जिसका इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है, जिससे यह ज़्यादा जानी-पहचानी और आसान पसंद बन सकती है.

# CARS# Latest News# Cars

संबंधित समाचार

Volkswagen ID.3 GTI Revealed: 321 bhp Electric Hatch Offers 600 Km Range
1 मिनट पढ़ें
फोक्सवैगन ID.3 GTI से उठा पर्दा: 321 bhp की ताकत वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक देगी 600 किमी तक की रेंज
Kia Announces Lifetime Battery Warranty On Carens Clavis EV
1 मिनट पढ़ें
किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की
New PUC Rule in India 2026: Vehicles Without a Valid Pollution Certificate May Be Denied Fuel
1 मिनट पढ़ें
भारत में 2026 से नया PUC नियम: वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है
CNG vs EV vs Hybrid: Which Drivetrain Delivers The Lowest Cost Per Kilometer In 2026?
1 मिनट पढ़ें
सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?
Top 5 Upcoming Midsize SUVs Launching In India In 2026-27
3 मिनट पढ़े
2026-27 में भारत में लॉन्च को तैयार हैं ये 5 मिडसाइज़ एसयूवी

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें