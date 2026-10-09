किआ इंडिया ने अपनी बायबैक स्कीम को बढ़ाया आगे, कार्निवल, EV9 और EV6 को छोड़ कर सभी मॉडल शामिल

किआ इंडिया ने भारतीय बाज़ार में बेची जाने वाली अपनी ज़्यादातर कारों के लिए 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' को बढ़ा दिया है. इसमें पेट्रोल, डीज़ल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं. यह प्रोग्राम, जिसे सबसे पहले सिरोस EV के साथ शुरू किया गया था, अब तीन साल बाद पेट्रोल मॉडल के लिए 75% तक और EV के लिए 70% तक की 'एश्योर्ड रेसिडुअल वैल्यू' (तय बची हुई कीमत) देता है.

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EV बायबैक गारंटी उस गारंटी से कम है जो किआ (Kia) ने 'सिरोस EV' (Syros EV) के साथ यह प्रोग्राम शुरू करते समय दी थी. उस समय, कंपनी ने तीन साल बाद 80% तक की पक्की कीमत (इंट्रोडक्टरी) देने का ऐलान किया था. अब बदले हुए 70% का आंकड़ा, इस बढ़े हुए प्रोग्राम के तहत उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज पर लागू होता है.

इस प्रोग्राम में सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज, कारेंज क्लैविस और सोरेंटो मॉडल शामिल हैं, जिनमें अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसमें पेट्रोल, डीज़ल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं, हालांकि बायबैक की कीमत गाड़ी और चुने गए प्लान की शर्तों पर निर्भर करेगी. कॉर्निवल, EV9 और EV6 मॉडल इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं.

इस प्रोग्राम में सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज, कारेंज क्लैविस और ,सोरेंटो मॉडल शामिल हैं, जिनमें अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसमें पेट्रोल, डीज़ल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं, हालांकि बायबैक की कीमत गाड़ी और चुने गए प्लान की शर्तों पर निर्भर करेगी. कॉर्निवल, EV9 और EV6 मॉडल इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं.

'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' अधिकृत किआ डीलरशिप के ज़रिए उपलब्ध होगा. चुने गए समय के आखिर में, ग्राहक अपने एग्रीमेंट में बताई गई 'एश्योर्ड बायबैक वैल्यू' का लाभ उठा सकते हैं.