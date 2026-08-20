किआ सॉनेट, सेल्टॉस और कारेंज हाइब्रिड, और भारत में बनी नई EV 2029 तक होंगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 20, 2026
हाइलाइट्स
- सेल्टॉस हाइब्रिड के 2027 में आने की उम्मीद है
- अगली पीढ़ी की सॉनेट और कारेंज में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलेगा
- भारत के लिए नई B-सेगमेंट EV की पुष्टि हुई है, 2029 तक लॉन्च होगी
किआ ने अपने 'CEO इन्वेस्टर डे 2026' में भारतीय बाज़ार के लिए अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान की जानकारी दी, जिसके तहत 2029 तक छह नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किए जाएंगे. ये लॉन्च इसी साल से शुरू हो जाएंगे; किया ने 2026 में सोरेंटो HEV (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) और कॉर्निवल HEV के आने की पुष्टि भी की है.
यह भी पढ़ें: भारत में किआ सोरेंटो हाइब्रिड टैस्टिंग के दौरान फिर दिखी
नई सेल्टॉस हाइब्रिड आ रही है
इसके अलावा, किआ ने भारत में सेल्टॉस HEV को लॉन्च करने की भी पुष्टि की है. दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च हुई थी; इसमें पहली पीढ़ी की सेल्टॉस वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया था. सेल्टॉस हाइब्रिड को मई 2026 में ग्लोबल लेवल पर पेश किया गया था, जिसमें 1.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और ऑनबोर्ड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है. अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर यह हाइब्रिड मॉडल फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आएगा. भारत में Seltos HEV के 2027 में किसी समय लॉन्च होने की संभावना है.
कारेंज और सॉनेट में मिलेगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पाने वाली कारों की एक और जोड़ी होगी - सॉनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी और कारेंज MPV. अगले साल सॉनेट का नया जनरेशन मॉडल आने वाला है; मौजूदा SUV देश में किआ के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है. इसी दूसरी पीढ़ी वाली सॉनेट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, हालांकि यह देखना बाकी है कि यह ऑप्शन लॉन्च के समय ही मिलेगा या बाद में किसी मॉडल अपडेट के साथ लाइन-अप में जोड़ा जाएगा. उम्मीद है कि नई सोनेट किआ के K1 प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी - जिसका इस्तेमाल नई वेन्यू और सिरोस में भी किया गया है - जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन की गुंजाइश बनती है.
इसी तरह, अगली पीढ़ी की एमपीवी के आने पर कारेंज में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है. हालांकि अभी पूरी जानकारी साफ़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह सेल्टॉस HEV वाला पावरट्रेन इस्तेमाल करे.
भारत में बनी तीसरी EV की पुष्टि हुई
किआ ने भारतीय बाज़ार के लिए B-सेगमेंट में आने वाली तीसरी लोकल तौर पर बनी EV की भी पुष्टि की है. नए मॉडल के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह सेल्टॉस से नीचे की श्रेणी का मास-मार्केट इलेक्ट्रिक मॉडल हो. यह देखना बाकी है कि नई EV को हाल ही में लॉन्च हुई सिरोस EV के साथ बेचा जाएगा या यह उसकी जगह लेगी. नई EV, K1 प्लेटफ़ॉर्म पर भी आधारित हो सकती है.
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.41 - 14.27 लाख
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.02 - 12.88 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 21.82 लाख
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 59.65 लाख
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.98 लाख
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 करोड़
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.23 - 21.67 लाख
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.84 - 25 लाख
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.42 - 15.94 लाख
- किया सिरोस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.5 - 20 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स