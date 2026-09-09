किआ सोरेंटो हाइब्रिड बनाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: स्पेसिफिकेशंस की तुलना

किआ ने भारत में अपना पहला सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (SHEV) लॉन्च किया है. किया सोरेंटो को डीजल और हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जबकि सोरेंटो Hybrid की शुरुआती कीमत 29.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं टोयोटा Innova हाइक्रॉस एक ज्यादा स्पेसियस MPV है और इसे पेट्रोल तथा हाइब्रिड दोनों विकल्पों में पेश किया जाता है. Innova हाइक्रॉस की शुरुआती कीमत 26.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: वेरिएंट और कीमत

किया सोरेंटो हाइब्रिड

वेरिएंट सीटिंग कीमत (एक्स-शोरूम) HTE Hybrid 7-सीटर ₹29.49 लाख HTE(O) Hybrid 7-सीटर ₹30.99 लाख HTK Hybrid 7-सीटर ₹33.99 लाख HTK Hybrid 6-सीटर ₹34.19 लाख HTK(A) Hybrid 7-सीटर ₹34.99 लाख HTK(A) Hybrid 6-सीटर ₹35.19 लाख HTK(A) Black Line Hybrid 7-सीटर ₹35.19 लाख HTK(A) Black Line Hybrid 6-सीटर ₹35.39 लाख HTX Hybrid AWD 7-सीटर ₹38.99 लाख HTX Hybrid AWD 6-सीटर ₹39.19 लाख HTX(A) Hybrid AWD 7-सीटर ₹40.19 लाख HTX(A) Black Line Hybrid AWD 7-सीटर ₹40.19 लाख HTX(A) Black Line Hybrid AWD 6-सीटर ₹40.39 लाख

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड

वेरिएंट सीटिंग कीमत (एक्स-शोरूम) VX Hybrid 7-सीटर ₹26.76 लाख VX Hybrid 8-सीटर ₹26.81 लाख VX(O) Hybrid 7-सीटर ₹28.77 लाख VX(O) Hybrid 8-सीटर ₹28.82 लाख ZX Hybrid 7-सीटर ₹31.20 लाख ZX(O) Hybrid 7-सीटर ₹31.84 लाख

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड की शुरुआती कीमत किया सोरेंटो हाइब्रिड की तुलना में 2.73 लाख रुपये कम है. सोरेंटो में ग्राहकों को ज्यादा वेरिएंट विकल्प मिलते हैं। हालांकि, सोरेंटो का टॉप मॉडल 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाता है, जबकि Innova हाइक्रॉस Hybrid का टॉप वेरिएंट 31.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है. यानी टॉप-एंड मॉडल में टोयोटा करीब 8.55 लाख रुपये अधिक किफायती साबित होती है.

दोनों मॉडल सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आते हैं, लेकिन सोरेंटो अपनी बड़ी SUV पोजिशनिंग, प्रीमियम फीचर्स और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पावरट्रेन के कारण प्रीमियम कीमत पर उपलब्ध है. वहीं हाइक्रॉस व्यावहारिकता, उपयोगिता, केबिन स्पेस और बेहतर वैल्यू पर फोकस करती है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: डायमेंशंस (आकार और माप)

पैरामीटर किआ सोरेंटो हाइब्रिड टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड अंतर लंबाई 4,815 mm 4,755 mm सोरेंटो +60 mm चौड़ाई 1,900 mm 1,850 mm सोरेंटो +50 mm ऊंचाई 1,785 mm 1,790 mm हाइक्रॉस +5 mm व्हीलबेस 2,815 mm 2,850 mm हाइक्रॉस +35 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 208 mm 185 mm सोरेंटो +23 mm बूट स्पेस (सभी सीटें उपयोग में होने पर) 179 लीटर 300 लीटर हाइक्रॉस +121 लीटर व्हील साइज 19-इंच तक 18-इंच तक सोरेंटो +1 इंच

डायमेंशंस के मामले में किआ सोरेंटो, टोयोटा Innova हाइक्रॉस से बड़ी है. इसकी लंबाई 4,815 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,785 mm है. दूसरी ओर हाइक्रॉस की लंबाई 4,755 mm, चौड़ाई 1,850 mm और ऊंचाई 1,790 mm है.

इसका मतलब है कि सोरेंटो, हाइक्रॉस से 60 mm लंबी और 50 mm ज्यादा चौड़ी है, जबकि हाइक्रॉस 5 mm अधिक ऊंची है. हालांकि टोयोटा में 2,850 mm का लंबा व्हीलबेस मिलता है, जो सोरेंटो के 2,815 mm व्हीलबेस से 35 mm ज्यादा है. इससे केबिन स्पेस को बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद मिलती है.

सोरेंटो का चौड़ा बॉडी डिज़ाइन इसे ज्यादा दमदार SUV लुक देता है, जबकि हाइक्रॉस अपने लंबे व्हीलबेस की मदद से तीनों पंक्तियों में बेहतर यात्री स्थान प्रदान करती है.

बूट स्पेस की बात करें तो हाइक्रॉस में तीनों सीट पंक्तियों के उपयोग के साथ 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि सोरेंटो में यह आंकड़ा 179 लीटर है। सोरेंटो में 19-इंच तक के बड़े पहिए मिलते हैं, जबकि हाइक्रॉस में 18-इंच के पहिए दिए गए हैं.

कुल मिलाकर सोरेंटो लंबाई और चौड़ाई में बड़ी है, जबकि हाइक्रॉस लंबा व्हीलबेस और ज्यादा बूट स्पेस प्रदान करती है, जो दोनों वाहनों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को दर्शाता है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशन किया सोरेंटो हाइब्रिड टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड हाइब्रिड प्रकार स्ट्रॉन्ग / सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग / सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.6-लीटर टर्बो GDI 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन क्षमता 1,598cc 1,987cc सिलेंडर 4 4 एस्पिरेशन टर्बोचार्ज्ड नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन पावर 177.4 bhp 171 bhp इंजन टॉर्क 265 Nm 188 Nm इलेक्ट्रिक मोटर पावर 87 bhp ~113 bhp इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क 264 Nm 206 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड ऑटोमैटिक e-CVT ड्राइव टाइप FWD / AWD ((फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव) FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग हां हां ड्राइव मोड्स ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्मार्ट ईको, नॉर्मल, पावर

किआ सोरेंटो हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 177.4 bhp की पावर और 265 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ लगभग 87 bhp और 264 Nm देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है. यह सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और हाइक्रॉस के विपरीत इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है.

वहीं Innova हाइक्रॉस में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 171 bhp और 188 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 113 bhp की अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: फीचर्स

फीचर्स के मामले में सोरेंटो ज्यादा प्रीमियम पैकेज पेश करती है. वेरिएंट के आधार पर इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकेंड-रो सीटें, 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर्ड पैसेंजर सीट, बॉस मोड, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डिजिटल रियर व्यू मिरर भी दिया गया है.

दूसरी ओर, हाइक्रॉस का फोकस पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम और शॉफर-ड्रिवन उपयोग पर अधिक है. इसके टॉप वेरिएंट्स में पावर्ड ऑटोमन सेकेंड-रो सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सनशेड्स, पावर्ड टेलगेट और JBL का 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है.

टोयोटा इसमें 10.1-इंच कनेक्टेड टचस्क्रीन और 7.0-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उपलब्ध कराती है.

सुरक्षा के मोर्चे पर दोनों कारें Level 2 ADAS, प्री-कोलिजन वार्निंग और ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर अलर्ट, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक हाई बीम जैसे फीचर्स से लैस हैं.

हालांकि, सोरेंटो अपने टॉप वेरिएंट में 10 एयरबैग तक उपलब्ध कराती है, जबकि Innova हाइक्रॉस में अधिकतम 6 एयरबैग मिलते हैं.