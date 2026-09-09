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किआ सोरेंटो हाइब्रिड बनाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: स्पेसिफिकेशंस की तुलना

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Sep 09, 2026, 12:44 PM
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किआ सोरेंटो हाइब्रिड बनाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: स्पेसिफिकेशंस की तुलना
हाइलाइट्स
  • किआ सोरेंटो हाइब्रिड की कीमत 29.49 लाख रुपये से शुरू होती है.
  • टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड की कीमत 26.76 लाख रुपये से शुरू होती है.
  • सोरेंटो में 1.6-लीटर टर्बो-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जबकि हाइक्रॉस में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन दिया गया है.

किआ ने भारत में अपना पहला सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (SHEV) लॉन्च किया है. किया सोरेंटो को डीजल और हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जबकि सोरेंटो Hybrid की शुरुआती कीमत 29.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं टोयोटा Innova हाइक्रॉस एक ज्यादा स्पेसियस MPV है और इसे पेट्रोल तथा हाइब्रिड दोनों विकल्पों में पेश किया जाता है. Innova हाइक्रॉस की शुरुआती कीमत 26.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: वेरिएंट और कीमत

किया सोरेंटो हाइब्रिड

वेरिएंटसीटिंगकीमत (एक्स-शोरूम)
HTE Hybrid7-सीटर₹29.49 लाख
HTE(O) Hybrid7-सीटर₹30.99 लाख
HTK Hybrid7-सीटर₹33.99 लाख
HTK Hybrid6-सीटर₹34.19 लाख
HTK(A) Hybrid7-सीटर₹34.99 लाख
HTK(A) Hybrid6-सीटर₹35.19 लाख
HTK(A) Black Line Hybrid7-सीटर₹35.19 लाख
HTK(A) Black Line Hybrid6-सीटर₹35.39 लाख
HTX Hybrid AWD7-सीटर₹38.99 लाख
HTX Hybrid AWD6-सीटर₹39.19 लाख
HTX(A) Hybrid AWD7-सीटर₹40.19 लाख
HTX(A) Black Line Hybrid AWD7-सीटर₹40.19 लाख
HTX(A) Black Line Hybrid AWD6-सीटर₹40.39 लाख

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड

वेरिएंटसीटिंगकीमत (एक्स-शोरूम)
VX Hybrid7-सीटर₹26.76 लाख
VX Hybrid8-सीटर₹26.81 लाख
VX(O) Hybrid7-सीटर₹28.77 लाख
VX(O) Hybrid8-सीटर₹28.82 लाख
ZX Hybrid7-सीटर₹31.20 लाख
ZX(O) Hybrid7-सीटर₹31.84 लाख

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड की शुरुआती कीमत किया सोरेंटो हाइब्रिड की तुलना में 2.73 लाख रुपये कम है. सोरेंटो में ग्राहकों को ज्यादा वेरिएंट विकल्प मिलते हैं। हालांकि, सोरेंटो का टॉप मॉडल 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाता है, जबकि Innova हाइक्रॉस Hybrid का टॉप वेरिएंट 31.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है. यानी टॉप-एंड मॉडल में टोयोटा करीब 8.55 लाख रुपये अधिक किफायती साबित होती है.

दोनों मॉडल सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आते हैं, लेकिन सोरेंटो अपनी बड़ी SUV पोजिशनिंग, प्रीमियम फीचर्स और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पावरट्रेन के कारण प्रीमियम कीमत पर उपलब्ध है. वहीं हाइक्रॉस व्यावहारिकता, उपयोगिता, केबिन स्पेस और बेहतर वैल्यू पर फोकस करती है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: डायमेंशंस (आकार और माप)

पैरामीटरकिआ सोरेंटो हाइब्रिडटोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिडअंतर
लंबाई4,815 mm4,755 mmसोरेंटो +60 mm
चौड़ाई1,900 mm1,850 mmसोरेंटो +50 mm
ऊंचाई1,785 mm1,790 mmहाइक्रॉस +5 mm
व्हीलबेस2,815 mm2,850 mmहाइक्रॉस +35 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस208 mm185 mmसोरेंटो +23 mm
बूट स्पेस (सभी सीटें उपयोग में होने पर)179 लीटर300 लीटरहाइक्रॉस +121 लीटर
व्हील साइज19-इंच तक18-इंच तकसोरेंटो +1 इंच
Toyota Innova Hycross

डायमेंशंस के मामले में किआ सोरेंटो, टोयोटा Innova हाइक्रॉस से बड़ी है. इसकी लंबाई 4,815 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,785 mm है. दूसरी ओर हाइक्रॉस की लंबाई 4,755 mm, चौड़ाई 1,850 mm और ऊंचाई 1,790 mm है.

इसका मतलब है कि सोरेंटो, हाइक्रॉस से 60 mm लंबी और 50 mm ज्यादा चौड़ी है, जबकि हाइक्रॉस 5 mm अधिक ऊंची है. हालांकि टोयोटा में 2,850 mm का लंबा व्हीलबेस मिलता है, जो सोरेंटो के 2,815 mm व्हीलबेस से 35 mm ज्यादा है. इससे केबिन स्पेस को बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद मिलती है.

Kia Sorento

सोरेंटो का चौड़ा बॉडी डिज़ाइन इसे ज्यादा दमदार SUV लुक देता है, जबकि हाइक्रॉस अपने लंबे व्हीलबेस की मदद से तीनों पंक्तियों में बेहतर यात्री स्थान प्रदान करती है.

बूट स्पेस की बात करें तो हाइक्रॉस में तीनों सीट पंक्तियों के उपयोग के साथ 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि सोरेंटो में यह आंकड़ा 179 लीटर है। सोरेंटो में 19-इंच तक के बड़े पहिए मिलते हैं, जबकि हाइक्रॉस में 18-इंच के पहिए दिए गए हैं.

कुल मिलाकर सोरेंटो लंबाई और चौड़ाई में बड़ी है, जबकि हाइक्रॉस लंबा व्हीलबेस और ज्यादा बूट स्पेस प्रदान करती है, जो दोनों वाहनों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को दर्शाता है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशनकिया सोरेंटो हाइब्रिडटोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड
हाइब्रिड प्रकारस्ट्रॉन्ग / सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिडस्ट्रॉन्ग / सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड
पेट्रोल इंजन1.6-लीटर टर्बो GDI2.0-लीटर पेट्रोल
इंजन क्षमता1,598cc1,987cc
सिलेंडर44
एस्पिरेशनटर्बोचार्ज्डनैचुरली एस्पिरेटेड
इंजन पावर177.4 bhp171 bhp
इंजन टॉर्क265 Nm188 Nm
इलेक्ट्रिक मोटर पावर87 bhp~113 bhp
इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क264 Nm206 Nm
ट्रांसमिशन6-स्पीड ऑटोमैटिकe-CVT
ड्राइव टाइप

FWD / AWD ((फ्रंट-व्हील ड्राइव

/ ऑल-व्हील ड्राइव)

FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव)
रीजेनेरेटिव ब्रेकिंगहांहां
ड्राइव मोड्सईको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्मार्टईको, नॉर्मल, पावर
Egine

किआ सोरेंटो हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 177.4 bhp की पावर और 265 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ लगभग 87 bhp और 264 Nm देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है. यह सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और हाइक्रॉस के विपरीत इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है.

engine 2

वहीं Innova हाइक्रॉस में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 171 bhp और 188 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 113 bhp की अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

किआ सोरेंटो हाइब्रिड vs टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड: फीचर्स

फीचर्स के मामले में सोरेंटो ज्यादा प्रीमियम पैकेज पेश करती है. वेरिएंट के आधार पर इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकेंड-रो सीटें, 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर्ड पैसेंजर सीट, बॉस मोड, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डिजिटल रियर व्यू मिरर भी दिया गया है.

front view

दूसरी ओर, हाइक्रॉस का फोकस पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम और शॉफर-ड्रिवन उपयोग पर अधिक है. इसके टॉप वेरिएंट्स में पावर्ड ऑटोमन सेकेंड-रो सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सनशेड्स, पावर्ड टेलगेट और JBL का 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है.

टोयोटा इसमें 10.1-इंच कनेक्टेड टचस्क्रीन और 7.0-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उपलब्ध कराती है.

front view 2

सुरक्षा के मोर्चे पर दोनों कारें Level 2 ADAS, प्री-कोलिजन वार्निंग और ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर अलर्ट, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक हाई बीम जैसे फीचर्स से लैस हैं.

हालांकि, सोरेंटो अपने टॉप वेरिएंट में 10 एयरबैग तक उपलब्ध कराती है, जबकि Innova हाइक्रॉस में अधिकतम 6 एयरबैग मिलते हैं.

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