किआ सोरेंटो रिव्यू: क्या ज्यादा बड़ी SUV ज्यादा बेहतर है?

किआ ने भारत में बहुत कम समय में अपनी मज़बूत पहचान बनाई है. सेल्टॉस से लेकर सॉनेट और अब सिरोस तक, कंपनी ने समझ लिया है कि भारतीय खरीदार क्या चाहते हैं और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि वे उसे किस तरह के पैकेज में चाहते हैं. और उनकी नई पेशकश, सोरेंटो, ऐसे समय में आ रही है जब एसयूवी पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं और खरीदार आम विकल्पों से हटकर कुछ नया देखने को तैयार हैं. दुनिया भर में, सोरेंटो किया की सबसे अहम SUV में से एक है और कई अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में इसकी ज़बरदस्त बिक्री हुई है. हालाँकि, भारत में इसके सामने थोड़ी अलग चुनौती है. इसे खुद को एक प्रीमियम तीन-रो (three-row) वाली SUV के तौर पर स्थापित करना होगा और साथ ही खरीदारों को यह भी समझाना होगा कि यह किया के मौजूदा मॉडल्स का सिर्फ़ एक बड़ा वर्जन नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा है. क्या यह ऐसा कर पाती है? आइए जानते हैं.

डिज़ाइन

सोरेंटो एक बड़ी SUV है, भले ही इसके डिज़ाइन से यह तुरंत वैसी न दिखे। इसकी लंबाई 4,816 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,720 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,814 mm है. यह जर्मनी की दो गाड़ियों – स्कोडा कोडियाक और फोक्सवैगन टिगुआन – से थोड़ी बड़ी है और इसका व्हीलबेस फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है.

साइज़ को छोड़ दें, तो इसकी स्टाइलिंग साफ़ तौर पर किआ जैसी है. इसका फ़ेस, लाइटिंग और ओवरऑल डिज़ाइन इसे आसानी से एक मॉडर्न किआ के तौर पर पहचानने लायक बनाते हैं. लेकिन इस जानी-पहचानी पहचान के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं. इससे सोरेंटो को किआ की बाकी गाड़ियों जैसी ही एक पहचान मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इस एसयूवी को देखने में वो सब नहीं है जिसकी उम्मीद आप रेंज में ऊपर की गाड़ियों से करते हैं.

हालांकि, इसके लुक में कुछ हद तक यूरोपियन असर दिखता है. इसका अनुपात बढ़िया है, इसका अंदाज़ आत्मविश्वास से भरा है और कुल मिलाकर इसके डिज़ाइन में एक परिपक्वता का अहसास होता है. यह बिना ज़्यादा कोशिश किए ही महंगी दिखती है, और यही बात इसके पक्ष में जाती है.

कैबिन

सोरेंटो के अंदर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह नहीं है कि इसका कैबिन कितना अच्छा है, बल्कि यह है कि यह कितना जाना-पहचाना लगता है. किआ ने अपनी सभी गाड़ियों के कैबिन पर बहुत अच्छा काम किया है. अगर आप सेल्टॉस या सिरोस में कुछ समय बिताएं, तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि किआ ने कैबिन को मॉडर्न, मज़बूत और फ़ीचर से भरपूर बनाने का तरीका ढूंढ लिया है, और वह भी बिना उसे मुश्किल बनाए. सोरेंटो भी इसी फ़ॉर्मूले को अपनाती है.

डैशबोर्ड का लेआउट साफ़-सुथरा और हॉरिजॉन्टल है, इसमें बड़ा डुअल-स्क्रीन सेटअप और सेंटर कंसोल पर रोटरी ड्राइव सेलेक्टर दिया गया है. इसमें इस्तेमाल किए गए मटीरियल प्रीमियम लगते हैं, कंट्रोल सही जगह पर हैं, और इसकी फिट और फ़िनिश वैसी ही है जैसी आप उम्मीद करेंगे—यानी एकदम बढ़िया. इसमें एक बढ़िया स्विच करने लायक कंट्रोल पैनल भी है, जिससे आप एयर-कंडीशनिंग या इंफोटेनमेंट फ़ंक्शन के लिए एक ही कंट्रोल सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, हालांकि किआ अपनी कुछ छोटी कारों में भी ऐसी ही सुविधा देती है, इसलिए सोरेंटो में यह कुछ खास अलग नहीं लगता.

उम्मीद के मुताबिक, इक्विपमेंट की लिस्ट लंबी है. इसमें लाइव जेनरेटिव AI वाली कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी है, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आवाज़ से बातचीत करने पर ऐसा लगे जैसे असल में बातचीत हो रही है, न कि सिर्फ़ कमांड की तय लिस्ट का जवाब दिया जा रहा है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आप दूसरी और तीसरी लाइन में जाते हैं, तो क्या होता है.

दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स लगाना एक अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि इससे आपको काफ़ी जगह, आराम और कमांडिंग सीटिंग पोज़िशन मिलती है. इसमें चारों तरफ़ काफ़ी जगह है, और सीट्स हवादार हैं जो लंबी यात्रा के लिए अच्छा सपोर्ट देती हैं. बड़ी सनरूफ़ और खिड़कियों की वजह से भी यह और बेहतर लगती है. 5 मीटर से कम लंबाई वाली SUV की तीसरी लाइन होने के कारण, यह बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ठीक-ठाक हेड-रूम और इतनी जगह है कि घुटन महसूस न हो. पीछे की तरफ़ अलग फ़ैन स्पीड कंट्रोलर, टाइप-C पोर्ट्स और छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए जगह भी दी गई है.

पावरट्रेन और प्रदर्शन

सोरेंटो में दो दिलचस्प पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं: एक डीज़ल और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. हाइब्रिड मॉडल में इलेक्ट्रिक मोटर की मदद वाला 1.6-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है और खास बात यह है कि इसी वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. इससे सोरेंटो को भारतीय बाज़ार के लिए एक अनोखा कॉम्बिनेशन मिलता है — तीन लाइन वाली सीटें, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और AWD. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पहले ही यह साबित कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक पावर वाली तीन लाइन वाली फ़ैमिली कारों के लिए बाज़ार मौजूद है, और सोरेंटो ऑल-व्हील ड्राइव के साथ इस सोच को एक कदम और आगे ले जाती है.

चलते समय, यह हाइब्रिड गाड़ी शांत और स्मूथ रहती है, खासकर तब जब यह इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है. इसे चलाने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी चीज़ से समझौता किया गया हो. इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि यह एक काम की गाड़ी लगती है, न कि ऐसी बड़ी SUV जिसमें बाकी सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ माइलेज या एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया हो. सवाल यह है कि जब गाड़ी में तीनों लाइनों की सीटें भरी हों, पैसेंजर बैठे हों और बूट सामान से भरा हो, तब यह कैसा परफॉर्म करेगी.

वहीं, डीज़ल वाला ऑप्शन ज़्यादा जाना-पहचाना है. हमने इसे कार्निवल में देखा है, और इसमें काफ़ी टॉर्क है; ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की वजह से इसे चलाना आसान रहता है और सोरेंटो को चलाने में कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता. यह आरामदेह अंदाज़ एक बड़ी फ़ैमिली SUV के लिए बहुत सही है. जो खरीदार अक्सर लंबी दूरी का सफ़र करते हैं, पैसेंजर और सामान ले जाते हैं और बस ऐसा पावरट्रेन चाहते हैं जो जाना-पहचाना लगे, उनके लिए डीज़ल वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है. यह सोरेंटो को वह आसान ड्राइविंग अनुभव देता है जिसकी उम्मीद आप एक बड़ी SUV से करते हैं, बिना ड्राइविंग को बेवजह मुश्किल बनाए.

राइड और हैंडलिंग

सोरेंटो की सड़क पर चलने की शैली में साफ़ तौर पर यूरोपियन अंदाज़ दिखता है. इसकी राइड थोड़ी सख़्त है, लेकिन यह आरामदायक भी है. अच्छी सड़कों पर यह SUV मज़बूत और स्थिर महसूस होती है, जबकि खराब सड़कों पर इसकी सख़्ती ज़्यादा महसूस होती है. लेकिन सख़्त राइड और आरामदायक न होने वाली राइड के बीच एक अहम फ़र्क है. सोरेंटो आपको लगातार यह एहसास नहीं कराती कि आप कैसी सड़क पर चल रहे हैं. तेज़ रफ़्तार में यह अच्छी तरह सेटल हो जाती है और स्थिर रहती है, जो हाईवे पर कई घंटे बिताते समय और भी ज़रूरी हो जाता है. इतने बड़े साइज़ की गाड़ी होने के बावजूद यह कंट्रोल में महसूस होती है. ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सोरेंटो अपने साइज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है, और न ही यह चलाने में मुश्किल या बोझिल लगती है.

निर्णय

किआ के लिए सोरेंटो का भारत में आना एक दिलचस्प समय पर हो रहा है. कंपनी ने पहले ही एक मज़बूत पोर्टफोलियो बना लिया है, और उसकी छोटी SUV ग्राहकों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरती हैं. और यही बात सोरेंटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. सोरेंटो अपने आप में शानदार है. इसका कैबिन बहुत बढ़िया है, जगह का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है, फीचर्स की लिस्ट लंबी है और डीज़ल या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प ग्राहकों को बड़ी फ़ैमिली SUV चुनने के दो अलग-अलग तरीके देता है. लेकिन सेल्टॉस (Seltos) या सॉनेट (Sonet) के अंदर बैठने पर, सोरेंटो अचानक से कोई बिल्कुल अलग किया (Kia) कार नहीं लगती. यह उसी फ़ॉर्मूले का एक बड़ा, ज़्यादा जगह वाला और ज़्यादा बेहतर वर्शन लगती है.

और शायद यही मुख्य बात है. सोरेंटो, किआ को पूरी तरह से बदलने की कोशिश नहीं कर रही है. यह ब्रांड की छोटी कारों से मिली सीख को एक बड़े और ज़्यादा प्रीमियम पैकेज में ढालने की कोशिश कर रही है.

एक और चुनौती लोगों की सोच या नज़रिए की होगी. भारत में किआ ने खुद को एक मास-मार्केट मैन्युफ़ैक्चरर के तौर पर स्थापित किया है, जिसने हमेशा बेहतरीन इंजीनियरिंग और कई फ़ीचर्स वाली कारें दी हैं. अब सोरेंटो को खरीदारों को यह भरोसा दिलाना होगा कि किआ महंगी और प्रीमियम SUV सेगमेंट में भी अपनी जगह बना सकती है.

और अब हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं. सोरेंटो बड़ी फ़ैमिली के लिए एक बहुत अच्छी SUV है. इसमें जगह, टेक्नोलॉजी, आराम और पावरट्रेन के ऐसे विकल्प हैं जो इसे एक मज़बूत दावेदार बनाते हैं. लेकिन किआ के लिए असली चुनौती खरीदारों को यह महसूस कराना होगा कि वे सिर्फ़ एक बड़ी किआ नहीं, बल्कि सच में कुछ ज़्यादा खास खरीद रहे हैं. जिस ब्रांड की छोटी कारें इतनी अच्छी हो गई हों, उसके लिए यह असल में एक अच्छी समस्या है.

हिन्दी अनुवाद: ऋषभ परमार