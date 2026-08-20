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भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो एसयूवी की आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं, 4 सितंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू

सोरेंटो भारत में अब तक की किआ की सबसे बड़ी पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली एसयूवी होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अनंतपुर प्लांट में किआ सोरेंटो का प्रोडक्शन शुरू हो गया है
  • यह हाइब्रिड और डीज़ल पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी
  • सोरेंटो के साथ AWD का विकल्प भी मिलेगा

4 सितंबर को एसयूवी के लॉन्च से पहले, भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो की पहली तस्वीरें जारी कर दी गई हैं. सोरेंटो – जो किआ की पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली एसयूवी रेंज में सबसे ऊपर होगी – को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किआ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाया जा रहा है. अगले महीने मार्केट में लॉन्च होने से पहले आज इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है. किआ के दूसरे किफायती प्रोडक्ट्स की तरह, सोरेंटो में भी डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी होगा.

 

भारत के लिए किआ सोरेंटो: नई तस्वीरों से क्या पता चलता है

दिखने में, भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो ग्लोबल मॉडल जैसी ही है. एकमात्र साफ़ फ़र्क इसकी छत पर है – जहाँ विदेशों में बिकने वाली सोरेंटो में हल्की और फ़्लश-फ़िटिंग वाली रेल्स होती हैं, वहीं भारत वाली सोरेंटो में बड़ी और साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स हैं. बाकी डिज़ाइन – जिसमें T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, स्टैक्ड ‘आइस क्यूब’ हेडलाइट्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और एयर इनटेक के दोनों तरफ़ लगी फ़ॉग लाइट्स शामिल हैं – इंटरनेशनल-स्पेसिफ़िकेशन वाली सोरेंटो जैसे ही हैं. बाहरी तस्वीर से 360-डिग्री कैमरे और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के होने का भी पता चलता है.

kia sorento india spec revealed ahead of september 4 launch carandbike 4

इसके अंदर, सोरेंटो में दो स्क्रीन, चार-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील और एयर कंडीशनिंग व मीडिया कंट्रोल के लिए टच पैनल दिया गया है, जो कारेंज क्लैविस जैसा ही है. कैबिन की तस्वीरों में दिखने वाले अन्य फीचर्स में एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पैडल शिफ्टर्स, दो USB-C पोर्ट, लेदर अपहोल्स्ट्री और क्रिस्टलाइन ड्राइव मोड सेलेक्टर शामिल हैं.

kia sorento india spec revealed ahead of september 4 launch carandbike 2

किआ का कहना है कि भारत में सोरेंटो में एक इन-कार असिस्टेंट भी पेश किया जाएगा जो 'लाइव जेनरेटिव AI' का इस्तेमाल करेगा; यह दुनिया भर में सोरेंटो के लिए पहली बार होगा. किया के अनुसार, इससे 'डायनामिक, बातचीत वाले इंटरैक्शन' संभव हो सकेंगे—कुछ ऐसा जो कार बनाने वाली कंपनी के मुताबिक, पारंपरिक वॉयस असिस्टेंट के साथ मुमकिन नहीं है.

 

भारत के लिए सोरेंटो (सोरेंटो) के सामने आने पर, किआ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, ग्वांगगु ली ने कहा, "देश के लिए किआ की पहली हाइब्रिड SUV, जिसमें दमदार डीज़ल पावरट्रेन है, सोरेंटो ग्राहकों को बेहतर विकल्प देने के हमारे वादे को दिखाती है. भारत में लॉन्च होने वाली सोरेंटो दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसमें 'लाइव जेनरेटिव AI' की सुविधा होगी. यह किआ के लिए एक और अहम पड़ाव है और भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है."

 

सोरेंटो की बुकिंग अगस्त की शुरुआत से ही शुरू हो गई है. किआ की यह मुख्य पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, स्कोडा कोडियाक और फोक्सवैगन टैरॉन जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

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