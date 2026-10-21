शहर में रोज़ाना चलाने के लिए Kia Syros EV या Mahindra XUV 3XO EV, कौन सी बेहतर?

किआ सिरोस EV बनाम महिंद्रा XUV 3XO EV: रेंज और परफॉरमेंस

किआ सिरोस EV और महिंद्रा XUV 3XO EV, सब-फोर-मीटर इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर सेगमेंट में अलग-अलग पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन लेकर आते हैं. रोज़मर्रा के सफ़र की योजना बना रहे खरीदारों के लिए, इनकी बैटरी क्षमता और बताई गई ड्राइविंग रेंज बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज क्लेविस EV बनाम महिंद्रा XEV 9S: आपको 3-रो वाली कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए?

सिरोस EV में 42 kWh और 51.4 kWh के बैटरी पैक मिलते हैं. पहला विकल्प 134 bhp की ताकत और 255 Nm का टॉर्क बनाता है, और इसकी MIDC रेंज 443 km बताई गई है. एक्सटेंडेड-रेंज वर्ज़न 170 bhp की ताकत और 255 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसकी रेंज 526 km बताई गई है.

XUV 3XO EV में 39.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह मोटर 149 bhp की ताकत और 310 Nm का टॉर्क पैदा करता है. कंपनी के दावे के अनुसार, इसकी MIDC P1+P2 रेंज 351 km और P1 रेंज 456 km है.

शहर में आने-जाने के लिए, सिरोस EV की ज़्यादा कंबाइंड-साइकिल रेंज का मतलब यह हो सकता है कि एक तय दूरी तय करने में आपको कम बार चार्जिंग के लिए रुकना पड़े. वहीं, XUV 3XO EV ज़्यादा टॉर्क पैदा करती है. दोनों में चुनने के लिए अलग-अलग ड्राइव मोड दिए गए हैं, जबकि महिंद्रा में सिंगल-पेडल ड्राइविंग की सुविधा भी मिलती है.

चार्जिंग और व्यावहारिकता

100 kW DC चार्जर का इस्तेमाल करने पर, सिरोस ईवी को 10 से 80% तक चार्ज होने में 39 मिनट का समय लगता है. 11 kW AC चार्जर से इसकी 42 kWh बैटरी को 10 से 100% तक चार्ज होने में लगभग चार घंटे लगते हैं, जबकि 51.4 kWh वाले वर्ज़न को चार्ज होने में चार घंटे 50 मिनट का समय लगता है.

XUV 3XO EV को 50 kW DC चार्जर का इस्तेमाल करके 0 से 80% तक चार्ज होने में 50 मिनट का समय लगता है. 7.2 kW AC चार्जर से पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 6.5 घंटे का समय लगता है.

चार्जिंग के इन समयों में अलग-अलग चार्जिंग लेवल और चार्जर क्षमताओं का इस्तेमाल होता है.

आयामों (डाइमेंशन) की बात करें तो, सfरोस EV की लंबाई 3,995 mm, चौड़ाई 1,805 mm और ऊंचाई 1,670 mm है. XUV 3XO EV की लंबाई 3,990 mm, चौड़ाई 1,821 mm और ऊंचाई 1,653 mm है.

महिंद्रा में 364 लीटर की बूट कैपेसिटी है, जबकि किआ में 16 लीटर का फ्रंट स्टोरेज कम्पार्टमेंट मिलता है. सिरोस EV में पीछे की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन भी हो सकती हैं, और दोनों ही मॉडलों में पीछे की तरफ AC वेंट दिए गए हैं.

शहर में इस्तेमाल के लिए, दोनों ही गाड़ियों की कुल लंबाई कम है. महिंद्रा की लंबाई कम होने के साथ-साथ इसका टर्निंग सर्कल डायमीटर 10.6 मीटर है, जो तंग जगहों पर गाड़ी को मोड़ने या घुमाने के लिहाज से एक काम की खूबी है.

फीचर्स और सेफ्टी

सिरोस EV में 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल, वायरलेस फोन चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं. कुछ खास वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड रियर सीटें, हरमन कार्डन का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और 16 फीचर्स वाला लेवल 2 ADAS भी शामिल है.

XUV 3XO EV में 10.25-इंच के दो डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं. इसके AX7L वेरिएंट में लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और डॉल्बी एटमॉस के साथ सात-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है.

दोनों मॉडलों में छह एयरबैग मिलते हैं, जबकि ड्राइवर-सहायता संबंधी अन्य फीचर्स वेरिएंट पर निर्भर करते हैं.

फैसला: शहर में आने-जाने के लिए कौन सा बेहतर है?

दी गई खासियतों के आधार पर, जो लोग लंबी रेंज और तेज़ DC चार्जिंग को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए 'किआ सिरोस EV' (खासकर इसका 51.4 kWh वाला वर्ज़न) एक बेहतर विकल्प है.

महिंद्रा XUV 3XO EV उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो ज़्यादा टॉर्क, 364 लीटर का बूट स्पेस और 10.6 मीटर का टर्निंग सर्कल चाहते हैं. इसमें दिया गया 'सिंगल-पेडल ड्राइविंग' फीचर भी है, जो रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक (स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक) में काफी काम आता है.

शहर में वास्तविक रेंज, चार्जिंग की सुविधा और रोज़ाना आने-जाने की दूरी—ये बातें ही अंततः तय करेंगी कि कौन-सा वाहन खरीदार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है.