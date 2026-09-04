किआ सिरोस फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट हुआ पेश, E100 तक फ्यूल पर चलने के लिए तैयार

सोरेंटो एसयूवी को लॉन्च करने के साथ-साथ, किआ इंडिया ने भारत में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार पेश की है. किआ सिरोस फ्लेक्स-फ्यूल ब्रांड की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार है और मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल के इस साल जून में लॉन्च होने के बाद भारत में पेश की गई दूसरी ऐसी गाड़ी है. किआ इंडिया ने गाड़ी की लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दिखाया गया कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन वर्जन के काफी करीब लगता है.

बाहर से देखने पर, चूंकि यह असल में स्टैंडर्ड मॉडल का ही एक वर्जन है, इसलिए इसका लुक भी वैसा ही है. इसमें भी सीधा बोनट है जिसके बीच में एक मोटा बॉडी पैनल है और सामने के हिस्से के निचले आधे भाग में ग्रिल लगी है. हेडलाइट्स को कोनों पर लगाया गया है और इनमें किआ का 'आइस क्यूब LED' डिज़ाइन दिया गया है. साइड और पिछले हिस्से के लुक में भी ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इसके कैबिन में भी कोई विज़ुअल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ ही वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, किआ कनेक्ट 2.0 और OTA अपडेट्स जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं.

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इसके अलावा, ज़्यादा आराम के लिए इसमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, पीछे AC वेंट्स, कपहोल्डर्स के साथ पीछे का सेंटर आर्मरेस्ट और रिक्लाइन होने वाली पिछली सीटें मिलती हैं.

सिरो फ्लैक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा. फिलहाल फ्लेक्स-फ्यूल की ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. उम्मीद है कि फ्लैक्स-फ्यूल वर्जन में E100 ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलने के लिए खास तौर पर कैलिब्रेट किया गया इंजन होगा.