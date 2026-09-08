काइनेटिक DX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.1 kWh की बैटरी और 132 km की रेंज मिली

काइनेटिक ने अपने मशहूर DX इलेक्ट्रिक स्कूटर को बड़ी बैटरी और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया है. नया DX+ 3.1 kWh मॉडल रोज़ाना शहर में आने-जाने को ज़्यादा आसान बनाने के लिए लाया गया है. इस स्कूटर में अब 3.1 kWh की LFP बैटरी है, जिसकी IDC रेंज 132 km तक बताई गई है. काइनेटिक का कहना है कि असल इस्तेमाल में इसकी रेंज लगभग 105–110 km होगी.

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इसे 3.8 kW पीक-पावर वाली हब-माउंटेड BLDC मोटर से पावर मिलती है. स्कूटर में दो राइडिंग मोड हैं — रेंज और पावर. साथ ही, K-Coast टेक की मदद से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, जिससे गाड़ी की स्पीड कम होने पर एनर्जी वापस मिलती है.

DX+ में ओरिजिनल काइनेटिक DX जैसी ही जानी-पहचानी ऑल-मेटल बॉडी है, लेकिन इसमें मॉडर्न फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि रिवर्स के साथ पार्क असिस्ट, ईज़ी चार्ज, टेलीमैटिक्स और IP67 वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन. यह क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और दावा है कि इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग तीन घंटे लगते हैं.

इसमें प्रैक्टिकैलिटी पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें सीट के नीचे 37 लीटर का स्टोरेज, 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और दोनों तरफ 12-इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे 220 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है.



काइनेटिक DX 3 kWh की कीमत ₹1.19 लाख है, जबकि DX+ 3.1 kWh की कीमत ₹1.28 लाख (एक्स-शोरूम) है. DX+ पांच रंगों — ब्लैक, सिल्वर, ब्लू, व्हाइट और रेड — में उपलब्ध है, जबकि DX में ब्लैक और सिल्वर के विकल्प मिलते हैं.

काइनेटिक फेस्टिव ऑफ़र भी दे रही है, जिसमें DX+ पर ₹3,000 का फ़ायदा और ₹8,999 की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है.