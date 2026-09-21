स्कोडा के सीईओ क्लाउस ज़ेलमर वॉल्वो कार्स का कार्यभार संभालेंगे

स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वॉल्वो कार्स ने क्लॉस ज़ेल्मर को अपना नया प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है. ज़ेल्मर 1 अक्टूबर, 2027 को यह पद संभालेंगे और हाकान सैमुएलसन की जगह लेंगे, जिन्होंने 2012 से 2022 तक और फिर अप्रैल 2025 से वोल्वो का नेतृत्व किया था.

यह भी पढ़ें; महिंद्रा XUV 3XO RevX Edge वेरिएंट Rs. 9.39 लाख में लॉन्च हुआ

ज़ेलमर के पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 30 से ज़्यादा सालों का अनुभव है. वे अभी स्कोडा ऑटो के बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट के चेयरमैन और CEO हैं. इससे पहले, वे फोक्सवैगन पैसेंजर कार्स में मार्केटिंग, सेल्स और आफ्टर-सेल्स के लिए ज़िम्मेदार थे, जहाँ वे बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट के सदस्य भी थे.

दो दशकों से ज़्यादा समय तक, ज़ेलमर ने पोर्श में कई सीनियर लीडरशिप पद भी संभाले, जिनमें पोर्श डॉयचलैंड के CEO और पोर्श नॉर्थ अमेरिका के CEO के पद शामिल हैं.

वॉल्वो कार्स के अनुसार, ज़ेलमर की लीडरशिप में स्कोडा ने 2025 में रिकॉर्ड नतीजे हासिल किए और इसके बाद 2026 की पहली छमाही में और भी ज़्यादा ग्रोथ और रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी दर्ज की.

हाकान सैमुएलसन ने दो कार्यकालों में वॉल्वो कार्स का नेतृत्व किया है - पहला 2012 से 2022 तक और दूसरा अप्रैल 2025 से. उनके मौजूदा कार्यकाल का मुख्य फोकस स्थिरता लाने और कंपनी के लिए लंबे समय का रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर रहा है.

ज़ेलमर ने कहा कि वह सुरक्षा, डिज़ाइन और ब्रांड की पहचान पर ध्यान देने जैसी वॉल्वो कार्स की मौजूदा खूबियों को और बेहतर बनाने के साथ-साथ कंपनी के विकास के अगले चरण में भी योगदान देने के लिए उत्सुक हैं.