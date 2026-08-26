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केटीएम 390 एडवेंचर 350cc नए रंगों में आई, कीमत रु.2.88 लाख

केटीएम ने 350cc 390 एडवेंचर वैरिएंट को नए रंगों और ग्राफिक्स के साथ एक अलग लुक दिया है, जबकि मैकेनिकल तौर पर यह पहले जैसी ही है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 26, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नए आर्कटिक फ्लेयर और एबोनी ब्लैक कलर ऑप्शन
  • दोनों वेरिएंट की कीमत रु.2.88 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • 349cc इंजन या चेसिस में कोई बदलाव नहीं

केटीएम ने 350cc 390 एडवेंचर के लिए नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जिससे उसकी एडवेंचर रेंज के एंट्री-लेवल वर्जन को एक अलग पहचान मिली है. नया 'आर्कटिक फ्लेयर' शेड अब आधिकारिक तौर पर लाइनअप का हिस्सा है, जबकि 'एबोनी ब्लैक' ऑप्शन को भी ऑनलाइन लिस्ट किया गया है. दोनों की कीमत 2.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च

 

नई लिवरी (रंग-रूप) का शामिल होना सिर्फ़ रंग बदलने से कहीं ज़्यादा अहम है. जब 350cc वाली 390 एडवेंचर लॉन्च हुई थी, तो उसका बॉडीवर्क काफ़ी हद तक 399cc वाली 390 एडवेंचर S जैसा था, जबकि उसके 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर अलॉय व्हील 390 एडवेंचर X से लिए गए थे.

KTM 390 Adventure 350cc new colour carandbike 2

इस विज़ुअल ओवरलैप की समस्या को दूर करने के लिए, केटीएम ने नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं जो खास तौर पर 350cc मोटरसाइकिल के लिए हैं. साथ ही, बेहतर अंतर दिखाने के लिए ग्राफिक्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा, 'एडवेंचर' की लिखावट (लेटरिंग) में भी बदलाव किया गया है, जिससे 350cc मॉडल को ज़्यादा पावर वाले 390 एडवेंचर X, R और S मॉडल से अलग पहचानना आसान हो जाता है.

 

नए रंग-रूप के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन और छह-स्पीड गियरबॉक्स लगा है. साथ ही, इसके फ़ीचर्स, पार्ट्स और 19-इंच के फ्रंट व 17-इंच के रियर अलॉय व्हील सेटअप में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

 

इन बदलावों के साथ, केटीएम ने 350cc 390 एडवेंचर को एक अलग विज़ुअल पहचान दी है, ताकि यह अपने 399cc वर्जन जैसा न दिखे.

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