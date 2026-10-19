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केटीएम ने ब्राज़ील में सालाना क्षमता 20,000 मोटरसाइकिले बनाने की क्षमता वाला नया प्लांट खोला

ऋषभ परमार
last published date : 19 October 2026, 12:17 IST
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केटीएम ने ब्राज़ील में सालाना क्षमता 20,000 मोटरसाइकिले बनाने की क्षमता वाला नया प्लांट खोला
हाइलाइट्स
  • इस प्लांट में लगभग R$ 20 मिलियन का निवेश किया गया है
  • उम्मीद है कि 2026 के अंत तक शुरुआती निर्माण 3,500 मोटरसाइकिलों तक पहुँच जाएगा
  • इस प्लांट में मोटोक्रॉस, एंड्यूरो और एडवेंचर मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी

केटीएम ने ब्राज़ील के मनौस में एक नये प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसकी सालाना क्षमता 20,000 मोटरसाइकिलें बनाने की है. 14 अक्टूबर को होने वाले आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही काम शुरू कर चुके इस प्लांट में, विशेष रूप से KTM और हुस्कवर्ना (Husqvarna) की मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी.

इस सुविधा केंद्र में लगभग R$ 20 मिलियन का निवेश किया गया है और वर्तमान में यहाँ 100 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारी काम कर रहे हैं. KTM को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक 3,500 मोटरसाइकिलों का निर्माण होगा, और 2027 तक निर्माण में और वृद्धि होगी.

Husqvarna Svartpilen 401 15

यह प्लांट मोटोक्रॉस, एंड्यूरो और एडवेंचर सेगमेंट में 10 मॉडल बनाएगा. इनमें KTM 250 SX-F और 450 SX-F, कई EXC एंड्यूरो मॉडल, हुस्कवर्ना FE 350 और TE 300 PRO, तथा KTM 390 एडवेंचर R और एडवेंचर X शामिल हैं.

इससे पहले, KTM 2016 में शुरू हुई 'डाफ्रा मोटोस' (Dafra Motos) के साथ साझेदारी के जरिए मनाउस में मोटरसाइकिलें असेंबल करता था. नई फैसिलिटी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से 'कंप्लीटली नॉकड-डाउन' (CKD) आधार पर काम करती है, जिसमें इंजन असेंबली, मोटरसाइकिल असेंबली, क्वालिटी चेक, पैकिंग और शिपिंग का काम किया जाता है.

यह कदम ब्राजील में KTM और हुस्कवर्ना की व्यापक ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग (परिचालन पुनर्गठन) का हिस्सा है. वर्तमान में देश में इन ब्रांड्स के 12 अधिकृत आउटलेट हैं, और इनका लक्ष्य 2027 तक इस नेटवर्क को बढ़ाकर 30 लोकेशन तक ले जाना है.

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