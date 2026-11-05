लेम्बॉर्गिनी टेमेरारियो टेटोनेरो से पर्दा उठा, सेंट्रो स्टाइल की सहायता से किया गया तैयार
- खास टू-टोन पेंट जॉब
- लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में 'गियालो इंटी' (Giallo Inti) और 'नेरो नोक्टिस' (Nero Noctis) का कॉम्बिनेशन
- रंगों, मटेरियल और खास बारीकियों पर ध्यान दिया गया है
लेम्बॉर्गिनी ने टेमेरारियो के एक नए स्पेशल एडिशन से पर्दा उठाया है, जिसका नाम 'टेट्टोनेरो' है. टेट्टोनेरो का सीधा सा मतलब है "काली छत" (क्योंकि इसमें टेट्टो का अर्थ छत और नेरो का अर्थ काला है). सेंट्रो स्टाइल डिज़ाइन विभाग द्वारा निर्मित यह लिमिटेड एडिशन कार लॉन्च के समय जियालो इंटी और नेरो नॉक्टिस रंगों के कॉम्बिनेशन से बने कुछ खास रंगों में उपलब्ध है, कुल मिलाकर पांच रंगों में.
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मिलान डिज़ाइन वीक 2026 में उरुस SE के साथ पेश किए गए कैप्सूल कलेक्शन कॉन्सेप्ट के पहले संस्करण पर आधारित, Temerario Tettonero कॉन्फ़िगरेशन Nero Noctis ब्लैक रूफ़ के साथ एक आकर्षक कंट्रास्ट बनाता है, लेकिन यह Arancio Xanto (ऑरेंज), Blu Cepheus (ब्लू), Verde Scandal (ग्रीन) और Viola Pasifae (पर्पल) बॉडी कलर में उपलब्ध है. कैबिन में Nero Ade (ब्लैक) अपहोल्स्ट्री के साथ Grigio Octans (ग्रे) कंट्रास्ट स्टिचिंग है. हालांकि, खरीदार बाहरी रंगों से मेल खाने वाली कंट्रास्ट स्टिचिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं.
इसमें मैट कार्बन की एक खास प्लेट लगी है, जिस पर लिमिटेड-एडिशन नंबर लिखे हुए हैं. इसके अलावा, इसमें 'नीरो नोक्टिस' (Nero Noctis) एक्सेंट दिए गए हैं, जो फ्रंट हुड और बंपर, फ्रंट स्प्लिटर, पीछे के हेक्सागोनल डिज़ाइन, फ्रंट और रियर बंपर, साइड मिरर और पहियों पर नज़र आते हैं. कैबिन में 'नीरो एड ग्रिगियो ऑक्टैंस' (Nero Ade Grigio Octans) अपहोल्स्ट्री दी गई है. अंदर की तरफ 'ग्रिगियो ऑक्टैंस' (Grigio Octans) कंट्रास्ट स्टिचिंग है, जबकि सीटों पर एक खास तरह की 'क्यू-सिटुरा' (Q-citura) अपहोल्स्ट्री दी गई है.
हालाँकि 'टेमेरारियो टेटोनेरो' (Temerario Tettonero) चुनिंदा लोगों के लिए सीमित संख्या में उपलब्ध होगी, लेकिन इटैलियन कार निर्माता ने यह नहीं बताया है कि कुल कितनी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, या इनकी कीमत कितनी अधिक होगी.
लोकप्रिय लैंबॉर्गिनी मॉडल
- लैंबॉर्गिनी
उरसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.75 - 4.8 Crore
- लैंबॉर्गिनी
रेवुएल्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.7 Crore
- लैंबॉर्गिनी
टेमेरारियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.87 Crore
- लैंबॉर्गिनी
उरस SEएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.47 Crore
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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