भारत में लैंड रोवर डिफेंडर 110 की लोकल असेंबली शुरू, कीमतें रु.34 लाख तक कम हुईं
- भारत में बनी डिफेंडर 110 तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी
- दोनों 3.0L वर्ज़न की कीमत रु.1.18 करोड़ है
- 2.0L पेट्रोल वर्ज़न की कीमत रु.99 लाख से शुरू होती है
उन संभावित खरीदारों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है जो इसी घोषणा का इंतजार कर रहे थे: JLR (पहले जगुआर लैंड रोवर) ने अपनी बेहद लोकप्रिय SUV, 'डिफेंडर 110' की भारत में ही असेंबलिंग शुरू कर दी है, जिससे इसकी कीमतों में काफी कमी आई है. अब महाराष्ट्र के पुणे स्थित कंपनी के प्लांट में तैयार होने वाली 'डिफेंडर 110' रेंज की शुरुआती कीमत रु.99 लाख है और यह रु.1.18 करोड़ तक जाती है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इन कीमतों पर, भारत में असेंबल की गई 'डिफेंडर 110', पूरी तरह से बाहर से आयातित (CBU) वर्जन के मुकाबले रु.34 लाख तक सस्ती है. और भले ही कई लोगों को लगा हो कि कम कीमत रखने के लिए फीचर्स में कटौती की जाएगी, लेकिन JLR का दावा है कि उन्होंने इसके उलट काम किया है; उन्होंने कई ऐसे फीचर्स, जो पहले केवल ऑप्शनल (विकल्प के तौर पर) मिलते थे, उन्हें अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड (शामिल) कर दिया है.
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मेड-इन-इंडिया डिफेंडर 110: क्या अलग है?
स्थानीय स्तर पर बनी डिफेंडर 110, X-डायनामिक HSE ट्रिम में उपलब्ध है और इसमें कुल तीन इंजन विकल्प मिलते हैं: 2.0-लीटर पेट्रोल, 3.0-लीटर पेट्रोल और 3.0-लीटर डीजल.
एंट्री लेवल पर, डिफेंडर 110 2.0L में अब वे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जो पहले ऑप्शनल हुआ करते थे. इनमें एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, क्लियरसाइट कैबिन रियर-व्यू मिरर, थ्री-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर और 14-वे हीटेड व वेंटिलेटेड मेमोरी फ्रंट सीट्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं. पहले, डिफेंडर 110 2.0L में इन फीचर्स को जोड़ने पर कीमत में रु.6.50 लाख का इज़ाफ़ा हो जाता था. अब, इन नए फीचर्स की लागत को ध्यान में रखें, तो यह वेरिएंट पहले के मुकाबले लगभग रु.14.50 लाख सस्ता है.
3.0L पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो, डिफेंडर 110 2.0L में दी गई सभी खूबियों के अलावा, इनमें अब टॉर्क वेक्टरिंग के साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल, तीसरी रो की हीटेड सीटें, मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और 20-इंच के डायमंड-टर्न्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं. पहले ये फीचर्स ऑप्शनल तौर पर उपलब्ध थे, जिन्हें लेने पर कीमत में रु.17 लाख का इजाफा हो जाता था. ऐसे में, इन नए फीचर्स की कीमत को ध्यान में रखें, तो ये दोनों 3.0L वेरिएंट्स रु.34 लाख तक सस्ते पड़ते हैं.
इसके साथ ही, भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ JLR की बेहद लोकप्रिय SUV का निर्माण किया जा रहा है. अब तक, डिफेंडर को भारत में CBU (पूरी तरह से बनी हुई गाड़ी) के रूप में मंगाया जाता था, क्योंकि इसका निर्माण केवल स्लोवाकिया के नित्रा स्थित JLR प्लांट में ही होता था. हालाँकि, डिफेंडर परिवार के अन्य वेरिएंट्स - जैसे कि 3-डोर डिफेंडर 90, फुल-साइज़ डिफेंडर 130 और दमदार डिफेंडर ऑक्टा - का निर्माण स्लोवाकिया में ही होता रहेगा.
इस घोषणा के मौके पर बोलते हुए, JLR इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा ने कहा, “यह JLR इंडिया के लिए गर्व का एक अहम पड़ाव है. देश ने डिफेंडर को उसकी क्षमता, बहुउपयोगिता और खास पहचान के कारण अपनाया है. भारतीय सड़कों पर पहले से ही 9,000 से ज़्यादा डिफेंडर मौजूद हैं. यह हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, जो अब सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन बन चुका है. पुणे में इसके निर्माण का फैसला भारत के लिए हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, और साथ ही यहाँ मौजूद हमारी टीम और पार्टनर्स की गुणवत्ता और उनके जुनून पर हमारे भरोसे को भी दर्शाता है.”
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