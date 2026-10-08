लिमिटेड एडिशन मिनी कूपर ऑक्सफ़ोर्ड जल्द ही भारत में लॉन्च होगी, बुकिंग शुरू

मिनी इंडिया ने भारत में मिनी कूपर ऑक्सफ़ोर्ड एडिशन के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है. यह स्पेशल एडिशन लेटेस्ट मिनी कूपर 3-डोर पर आधारित है और इसे सीमित (लेकिन संख्या नहीं बताई गई) मात्रा में बेचा जाएगा. यह यूके के ऑक्सफ़ोर्ड शहर को सम्मान देता है, जहाँ 1959 में पहली बार क्लासिक मिनी बनी थी और जहाँ BMW ग्रुप 2001 से मॉडर्न मिनी बना रहा है.

ऑक्सफ़ोर्ड एडिशन स्टैंडर्ड कूपर S मॉडल पर आधारित है. इसके पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है जो 202 bhp की ताकत और 300 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. साथ ही, यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है.

बाहर की तरफ, मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन में ब्रांड की ब्रिटिश विरासत से प्रेरित कई खास डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. इनमें छत, बोनट और बूट पर 'यूनियन जैक' स्टिकर के साथ-साथ फ़्लैग-थीम वाला बूट स्टिकर भी शामिल है.

इस स्पेशल एडिशन में ऑक्सफ़ोर्ड हब कैप, यूनियन जैक वॉल्व कैप, ऑक्सफ़ोर्ड फ़्लोर मैट, ऑक्सफ़ोर्ड डोर एंट्री सिल्स, यूनियन जैक स्टीयरिंग व्हील बैज और यूनियन जैक की-कैप भी मिलते हैं. इसके अंदर JCW स्पोर्ट सीट्स हैं और डैशबोर्ड बेज या ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

मिनी कूपर ऑक्सफ़ोर्ड एडिशन में लेवल 1 ADAS दिया गया है, जिसमें फ्रंट कोलिज़न वॉर्निंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, स्पीड वॉर्निंग और रिवर्सिंग असिस्टेंट शामिल हैं. इसके अलावा, सुरक्षा सुविधाओं में ब्रेक असिस्ट, क्रैश सेंसर, ABS, रन-फ़्लैट इंडिकेटर, DTC और ELDC के साथ डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC), सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल भी शामिल हैं.