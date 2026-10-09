भारत में लग्जरी एस्टेट कारों का जलवा, ऑडी से लेकर बीएमडब्ल्यू तक शामिल

बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग पहली बार भारत में लिमिटेड '100 Jahre Nürburgring' एडिशन में आ रही है. भारत में टाटा, मारुति सुजुकी, फिएट, ओपल और दूसरी कंपनियों की कई एस्टेट कारें देखी गई हैं. आखिरकार, SUV की ज़्यादा ऊंचाई और सड़क पर मज़बूत मौजूदगी की वजह से एस्टेट कारें एक खास सेगमेंट तक ही सीमित रह गईं.

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यह घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि M5 टूरिंग, बीएमडब्ल्यू इंडिया की पहली एस्टेट कार है. यह उन प्रैक्टिकल फ़ैमिली वैगन से काफ़ी अलग है जो पहले के दशकों में भारत में देखी जाती थीं.

बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग: मुख्य जानकारी

बीएमडब्ल्यू का कहना है कि M HYBRID पावरट्रेन 727hp की ताकत और 1,000Nm का टॉर्क बनाता है; यह 0-100 kmph की रफ़्तार 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है और सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में इसकी WLTP रेंज 67km तक है.

M5 टूरिंग में खास 'Nürburgring ग्रीन' पेंट, एडिशन-स्पेसिफिक ग्राफिक्स और हरे-सफेद रंग की कैबिन डिटेलिंग दी गई है. यह सब 2027 में सर्किट की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए लाए गए लिमिटेड-रन कलेक्शन का हिस्सा है. इसलिए, भले ही M5 टूरिंग भारत में नई है, लेकिन एस्टेट बॉडी स्टाइल नया नहीं है.

डिटेल बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग बॉडी स्टाइल एस्टेट पावरट्रेन 4.4-लीटर ट्वीन-टर्बो V8 प्लग-इन हाइब्रिड अधिकतम ताकत 727 एचपी पीक टॉर्क 1,000 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड ऑटोमेटिक ड्राइव M xDrive ऑल-व्हील ड्राइव 0-100 किलोमीटर प्रतिघंटा 3.6 सेंकंड इलेक्ट्रिक रेंज Up to 67km WLTP इंडिया वर्जन 100 Jahre Nürburgring एडिशन

भारत में एस्टेट कारें: एक इतिहास

भारत में एस्टेट-कार की कहानी लग्ज़री ब्रांड्स के आने से भी बहुत पहले शुरू हो गई थी. इतने सालों में, मैन्युफैक्चरर्स ने 'लॉन्ग-रूफ़' बॉडी स्टाइल को कामयाब बनाने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपनाए—कभी आम फ़ैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, तो कभी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस पर ज़ोर देकर.

दशक एस्टेट या स्टेशन वैगन किस चीज़ ने इसे खास बनाया? 1970s प्रीमियर पद्मिनी सफारी शुरुआती दौर में स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया स्टेशन वैगन कन्वर्ज़न 1970s हिंदुस्तान एंबेसडर स्टेशन वैगन

भारत की मशहूर सेडान का बढ़ा हुआ वर्जन 1992-2000

टाटा एस्टेट टाटा की पहली पैसेंजर कार और आधुनिक एस्टेट कार बनाने की बड़ी कोशिश लेट 1990s/2000s मारुति बलेनो अल्टुरा मारुति की ज़्यादा प्रीमियम एस्टेट बनाने की कोशिश 2000s फिएट सिएना वीकेंड सिएना का एस्टेट वर्जन 2004 टाटा इंडिगो मरीना मुख्यधारा का परिवार-केंद्रित एस्टेट 2005-2007 स्कोडा ऑक्टेविया कॉम्बी

कार के शौकीनों के लिए टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल विकल्पों वाली एस्टेट कार 2015-2018 ऑडी RS6 अवंत हाई-परफ़ॉर्मेंस वाली लग्ज़री एस्टेट कार 2017 वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री SUV जैसी क्षमता के लिए तैयार की गई लग्ज़री एस्टेट कार 2018 मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास ऑल-टेरेन

फोर-व्हील ड्राइव वाली शानदार और ऊंची एस्टेट कार 2026 बीएमडब्ल्यू M5 टूरिंग

भारत के लिए बीएमडब्ल्यू की पहली एस्टेट कार

टाटा एस्टेट ने भारतीय सड़कों पर एक आधुनिक एस्टेट गाड़ी उतारी

टाटा एस्टेट 1992 में आई, जो भारत के स्टेशन-वैगन इतिहास की सबसे अहम कारों में से एक बन गई। टाटा मोटर्स की अपनी टाइमलाइन के अनुसार, इसे टाटा सिएरा के ठीक बाद और टाटा सूमो से पहले, 1992 में लॉन्च किया गया था.

यह पैसेंजर कार बनाने की दिशा में टाटा की पहली गंभीर कोशिश थी और इसे सिर्फ़ सेडान को वैगन में बदलकर नहीं, बल्कि एक 'एस्टेट' कार के तौर पर डिज़ाइन किया गया था. इस कार में 1.9-लीटर का डीज़ल इंजन और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और टैकोमीटर जैसे फ़ीचर्स थे, जो उस समय भारतीय बाज़ार के हिसाब से काफ़ी खास थे.

टाटा एस्टेट का प्रोडक्शन लगभग 8 साल तक, 1992 से 2000 तक चला. इसमें वह जगह और वर्सटैलिटी (अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करने की खूबी) थी जो बाद में एस्टेट फ़ॉर्मूला की मुख्य पहचान बनी, लेकिन यह इस बॉडी स्टाइल के लिए लंबे समय तक आम लोगों के बीच मांग नहीं बना पाई.

टाटा एस्टेट ने भारतीय सड़कों पर एक आधुनिक एस्टेट गाड़ी उतारी

टाटा एस्टेट कोई अकेली कोशिश नहीं थी। जैसे-जैसे भारत में पैसेंजर-कार का बाज़ार बढ़ा, कई मैन्युफ़ैक्चरर्स ने एस्टेट गाड़ियों के साथ प्रयोग किए.

मारुति सुजुकी बलेनो अल्टूरा बलेनो का एस्टेट यानी वैगन वर्जन था.

बलेनो का एस्टेट यानी वैगन वर्जन था. फिएट सिएना वीकेंड में सिएना के साथ ज्यादा सामान रखने की सुविधा मिलती थी.

में सिएना के साथ ज्यादा सामान रखने की सुविधा मिलती थी. टाटा इंडिगो मरीना को बड़े और आरामदायक फैमिली कार की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया गया था.

को बड़े और आरामदायक फैमिली कार की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया गया था. स्कोडा ऑक्टेविया कॉम्बी उन लोगों को पसंद आती थी, जो एक ही कार में दमदार परफॉर्मेंस और ज्यादा जगह चाहते थे.

एस्टेट कार को इसलिए खारिज नहीं किया गया क्योंकि भारतीय निर्माता पर्याप्त विकल्प पेश करने में विफल रहे. बल्कि, कई निर्माताओं ने अलग-अलग मूल्य श्रेणियों और बाजार स्थिति को आजमाया, फिर भी यह कार खास ग्राहकों तक ही सीमित रही.

टाटा इंडिगो मरीना ने फ़ैमिली-कार वाला तरीका आज़माया

टाटा ने 2004 में इंडिगो मरीना के साथ एस्टेट फ़ॉर्मैट में वापसी की. इस कार को इंडिगो के ज़्यादा जगह वाले और प्रीमियम वर्शन के तौर पर पेश किया गया था, जिसका मकसद पैसेंजर कार के आराम और एस्टेट की ज़्यादा सामान रखने की क्षमता को एक साथ लाना था.

भारतीय परिवारों के लिए 'मरीना' एक दिलचस्प विकल्प था, क्योंकि इसकी लंबी छत और पीछे का बड़ा हिस्सा इसे आम सेडान के मुकाबले सामान रखने के लिए कहीं ज़्यादा व्यावहारिक जगह देता था. फिर भी, उस समय तक खरीदारों के पास यूटिलिटी वाहनों और SUV के रूप में ज़्यादा आकर्षक विकल्प मौजूद थे. यही बदलाव उन मुख्य कारणों में से एक बना, जिनकी वजह से 'एस्टेट' गाड़ियाँ बाज़ार में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाईं.

स्कोडा ऑक्टेविया कॉम्बी कार के शौकीनों के लिए एक एस्टेट कार थी

स्कोडा ऑक्टेविया कॉम्बी 2005 में भारत आई थी और भारतीय कार प्रेमियों के लिए यह सबसे यादगार एस्टेट कारों में से एक बनी हुई है. इसे 1.9 TDI डीजल और 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल RS जैसे वर्ज़न में पेश किया गया था, जिससे इस कार में रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल और परफॉर्मेंस का ऐसा मेल मिला जो उस समय के हिसाब से अनोखा था.

कॉम्बी सिर्फ़ एक आम फ़ैमिली कार के पीछे बड़ा बूट (सामान रखने की जगह) जोड़ने जैसा नहीं था. इसने खरीदारों को लंबी दूरी के लिए एक तेज़ और आरामदायक कार दी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान ले जाने की क्षमता थी. इसी वजह से यह उन लोगों को ख़ास तौर पर पसंद आई जो ड्राइविंग के अनुभव और प्रैक्टिकैलिटी (व्यावहारिकता), दोनों को ही अहमियत देते थे.

हालांकि, बाज़ार छोटा ही रहा. ऑक्टेविया कॉम्बी एक खास तरह की पेशकश बनी रही और आखिरकार इसे भारतीय बाज़ार से हटा दिया गया.

ऑडी RS6 एवंट ने एस्टेट को एक नई पहचान दी

आख़िरकार, लग्ज़री गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों को भारत में 'एस्टेट' (लंबी छत वाली कार) बेचने का एक और तरीका मिल गया: उसे बेहद तेज़ बनाना.

ऑडी ने 2015 में भारत में RS6 Avant को रु.1.35 करोड़ में लॉन्च किया था. इसे आम फ़ैमिली वैगन के बजाय एक हाई-परफ़ॉर्मेंस लग्ज़री एस्टेट के तौर पर पेश किया गया था. इसके 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से 552bhp की ताकत और 71.4kgm का टॉर्क मिलता था, जबकि क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव की मदद से यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.9 सेकंड में पकड़ लेती थी. इसका फ़ॉर्मूला आसान लेकिन ज़बरदस्त था: सुपरकार जैसी परफ़ॉर्मेंस और एस्टेट कार जैसी प्रैक्टिकैलिटी.

इसलिए, RS6 Avant उन खरीदारों को पसंद आई जो टाटा एसेटेट या इंडिगो मरीना खरीदने वालों से बिल्कुल अलग थे. इसकी खासियत सिर्फ़ यह नहीं थी कि इसमें ज़्यादा सामान रखा जा सकता था. बल्कि, इसकी खासियत यह थी कि आप इसे ऐसे समय में चला सकते थे जो ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देने में सक्षम थी. बाद में ऑडी ने 2018 में RS6 Avant प्रदर्शन लॉन्च की, जिसकी कीमत रु.1.65 करोड़ थी और इसमें 605hp ताकत और 750Nm का टॉर्क पैदा करता था.

वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री ने SUV का रास्ता अपनाया

वॉल्वो ने इस समस्या को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा. V90 क्रॉस कंट्री को 2017 में भारत में रु.60 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसमें 210 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, ऑल-व्हील ड्राइव और अडैप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया था। इसके बूट में सामान रखने के लिए 560 लीटर की जगह थी, जिसे पिछली सीटों को फोल्ड करके 1,526 लीटर तक बढ़ाया जा सकता था.

इसका मकसद एक एस्टेट कार के आराम, जगह और सड़क पर चलने की खूबी को बनाए रखते हुए, इसे भारत की सड़कों के लिए ज़्यादा बेहतर बनाना था.

वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री - एक नज़र में

फीचर V90 क्रॉस कंट्री लॉन्च कीमत रु.60 लाख ग्राउंड क्लीयरेंस 210 मिमी बूट स्पेस 560 लीटर सामान रखने की ज़्यादा से ज़्यादा जगह 1,526 लीटर ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव इंजन 2.0 लीटर D5 डीज़ल ताकत 235 बीएचपी

वॉल्वो ने असल बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर भारतीय खरीदार SUV चाहते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए एक एस्टेट कार में सिर्फ़ बड़े बूट (सामान रखने की जगह) से ज़्यादा कुछ होना ज़रूरी था.

इसके बाद मर्सिडीज़-बेंज़ E-Class ऑल-टेरेन आई

मर्सिडीज़-बेंज़ ने ई-क्लास ऑल-टेरेन के साथ भी ऐसा ही तरीका अपनाया, जिसे 2018 में भारत में लॉन्च किया गया था. यह E-Class एस्टेट का ऊँचा वर्जन था, जिसमें 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव, 19-इंच के पहिए और ऑल-टेरेन ड्राइविंग मोड दिया गया था.

इस कार में 640-लीटर का बूट स्पेस था, जिसे पिछली सीटों को फोल्ड करके 1,820 लीटर तक बढ़ाया जा सकता था. मर्सिडीज ने इसे रेगुलर E-Class से अलग दिखाने के लिए एयर सस्पेंशन और ज़्यादा मज़बूत बाहरी लुक भी दिया था.

लॉन्च के समय, मर्सिडीज़ ने ई-क्लास ऑल-टैरेन को सीधे वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री के मुकाबले में उतारा था. यह बात कि दोनों ही कंपनियां अपनी एस्टेट कारों में SUV जैसी खूबियां दे रही थीं, उस समय के भारतीय बाज़ार के बारे में बहुत कुछ बताती है.

भारत में एस्टेट कारें लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाईं?

एस्टेट कारों के संघर्ष करने का एक बड़ा कारण यह था कि SUV ने भारतीय खरीदारों को प्रैक्टिकैलिटी, ग्राउंड क्लीयरेंस, बैठने की स्थिति और सड़क पर दमदार मौजूदगी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिया.

SUV ने एस्टेट कारों को क्यों पीछे छोड़ दिया?

ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस: SUV खराब सड़कों, बड़े स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए ज्यादा बेहतर थी.

ऊंची सीटिंग पोजिशन: कई खरीदार SUV में बैठकर सड़क का बेहतर और दूर तक का नजारा देखना पसंद करते थे.

दमदार रोड प्रेजेंस: SUV को धीरे-धीरे ज्यादा प्रीमियम और बड़ी दिखने वाली कारों के रूप में देखा जाने लगा.

लगभग उतनी ही उपयोगिता: कॉम्पैक्ट और मिडसाइज SUV में लंबी और कम ऊंचाई वाली एस्टेट कारों की तुलना में सामान रखने की अच्छी जगह मिल सकती थी.

खरीदारों की बदलती पसंद: SUV के ज्यादा लोकप्रिय होने के साथ पारंपरिक एस्टेट कारों की बाजार में मांग और जगह दोनों कम होती गईं.

क्या BMW M5 टूरिंग भारत में एस्टेट कारों को लोकप्रिय बनाएगी?

M5 टूरिंग के अचानक से SUV के मुकाबले 'एस्टेट' (लंबी छत वाली कार) को मुख्यधारा का विकल्प बनाने की संभावना कम ही है. BMW खुद इसे '100 Jahre Nürburgring' कलेक्शन के तहत पेश कर रही है, जो बहुत खास है; इसलिए यह भारत में बड़े पैमाने पर एस्टेट कारों का कारोबार खड़ा करने की कोशिश के बजाय एक 'हेलो प्रोडक्ट' (ब्रांड की छवि को ऊंचा उठाने वाला खास मॉडल) है.

लेकिन इसका आना फिर भी अहम है। भारत में पहले स्टेशन-वैगन कन्वर्ज़न से लेकर टाटा एस्टेट तक का सफ़र रहा है, और फिर कई आम और शौकीनों के लिए बनी एस्टेट कारें आईं, जिसके बाद लक्ज़री ब्रांड्स ने परफ़ॉर्मेंस और SUV से प्रेरित फ़ॉर्मूले आज़माए.

बीएमडब्ल्यू का जवाब शायद अब तक का सबसे ज़बरदस्त है. भारत में प्रैक्टिकल कारों के लिए हमेशा जगह रही है. बस, उस काम के लिए SUV को चुना गया. अब M5 टूरिंग एस्टेट कार के होने की एक नई वजह देती है, क्योंकि कभी-कभी लंबी छत ही मज़ेदार हिस्सा होती है.